Von ihrem „Büro“ an der Dresdner Alaunstraße aus zogen Ugur C., Mustafa K. und Eren B. einen ziemliche lukrativen Handel mit Drogen auf. Denn Steuern und Abgaben fallen da natürlich nicht an. Als die Polizei zwei “Angestellte“ hochnimmt, verpfeifen die das Trio. Nun standen alle drei vor dem Richter.