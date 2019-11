Dresden

Die Dresdner schlafen sachsenweit am schlechtesten. Das sagt zumindest der aktuelle Gesundheitsreport der Barmer Krankenkasse. So leiden über 55 000 Beschäftigte in Sachsen unter ärztlich attestierten Ein- und Durchschlafstörungen. Obwohl Sachsen deutschlandweit gemeinsam mit Sachsen-Anhalt in der Untersuchung am besten abschneidet, gibt es im Freistaat regionale Unterschiede.

Und da findet sich Dresden auf dem letzten Platz wieder: Während Arbeitnehmer im Erzgebirgskreis und in Leipzig am besten schlafen, haben in Dresden 30 von 1000 Beschäftigten diagnostizierte Schlafstörungen. In Leipzig sind es knapp 23. Da in dem Report nur die attestierten Schlafstörungen berücksichtigt wurden, vermutet die Krankenkasse eine deutlich höhere Dunkelziffer. Wie die Barmer mitteilt, gaben bei einer repräsentativen Umfrage rund 37 Prozent der Sachsen zwischen 15 und 74 Jahren an, nicht ausreichend lange zu schlafen.

Der Schlaf aus medizinischer Sicht

Doch was passiert im Körper überhaupt, wenn wir schlafen? Bringt uns die Zeitumstellung wirklich aus dem Konzept? Und wie wirkt sich Schlafmangel eigentlich auf die Gesundheit aus? Moritz Brandt, Funktionsoberarzt an der Klinik und Poliklinik für Neurologie am Dresdner Uniklinikum, erklärt im DNN-Interview den Schlaf aus medizinischer Sicht und räumt mit dem ein oder anderen Vorurteil auf.

Moritz Brandt Quelle: Universitätsklinikum Carl Gustav Carus

Inwiefern fördert Schlaf die Gesundheit? Was passiert im Körper, wenn wir schlafen?

Der Schlaf hat eine essenzielle Bedeutung für verschiedene Körperfunktionen. Dazu gehört unser Immunsystem, dessen Funktion durch den Schlaf gefördert wird. Auch ändert sich während des Schlafes die Ausschüttung vieler Hormone sowie die Stoffwechselaktivität. Was den Schlaf aber eigentlich ausmacht, ist die Veränderung der Bewusstseinslage. Das bedeutet, unser Gehirn wechselt in einen komplett anderen Zustand, in dem äußere Reize nicht mehr bewusst wahrgenommen und weiterverarbeitet werden. Dies ist notwendig, um verschiedene Gehirnfunktionen im Gleichgewicht zu halten. In diesem Zusammenhang fördert Schlaf auch die Gedächtnisfunktion. Zudem werden Abbauprodukte, die während des Tages durch die hohe Aktivität der Nervenzellen entstehen und die Zellen schädigen können, während des Schlafes wieder abgebaut. Man nimmt an, dass dies einer der Gründe ist, warum ein dauerhaft gestörter Schlaf im mittleren und höheren Lebensalter das Risiko erhöht, an einer Demenz zu erkranken.

Zahl nicht überraschend, aber alarmierend

Laut des Gesundheitsreports haben 30 von 1000 Dresdnern, die arbeiten gehen, Ein- und Durchschlafstörungen. Überrascht Sie diese Zahl? Kennen Sie Gründe dafür?

Schlafstörungen gehören zu den häufigsten Leitsymptomen in der Medizin, daher ist die Zahl eigentlich nicht überraschend, aber dennoch alarmierend. Vor allem, weil die Zahl in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Offensichtlich wird noch zu wenig in der Prävention und richtigen Therapie der Ein- und Durchschlafstörungen getan. Über die Gründe und regionalen Unterschiede mit einer Häufung in dicht besiedelten Regionen kann man nur spekulieren. Sehr wahrscheinlich spielen unter anderem Stressfaktoren wie Schnelllebigkeit und ständige Verfügbarkeit neuer Medien in einer 24-Stunden-Non-Stop-Gesellschaft als Auslöser eine Rolle. Zudem werden Schlafstörungen noch viel zu häufig nur rein symptomatisch mit Medikamenten, also Schlafmitteln, therapiert, anstatt die eigentliche Ursache zu behandeln. In den meisten Fällen wäre eine Psychotherapie die richtige Behandlungsform. Tatsächlich wird aber bei weniger als zehn Prozent der betroffenen Patienten eine entsprechende Verhaltenstherapie durchgeführt.

Was passiert im Körper, wenn ich mehrere Nächte in Folge nicht gut und ausreichend schlafe?

Schlaf stellt den lebensnotwendigen Gegenpol zum Wachzustand dar. Das heißt, wir schlafen, um wach sein zu können. Verschiebt sich dieses Gleichgewicht zu Ungunsten des Schlafes, werden Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit unmittelbar beeinträchtigt. Einen zeitlich begrenzten Schlafmangel kann man jedoch gut kompensieren, so dass in der Regel keine langfristigen gesundheitlichen Folgen zu erwarten sind. Wer über Monate oder Jahre zu wenig oder schlecht schläft, erhöht das Risiko für Herzkreislauferkrankungen, Diabetes mellitus und Demenz.

„Individuelles Schlafbedürfnis unterscheidet sich von Mensch zu Mensch“

Stimmt es, dass man mindestens acht Stunden in der Nacht schlafen sollte oder ist das von Mensch zu Mensch unterschiedlich?

Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Das individuelle Schlafbedürfnis unterscheidet sich sehr von Mensch zu Mensch und ändert sich im Laufe des Lebens. Im Mittel schlafen Erwachsene etwa sieben bis acht Stunden, für manche reichen aber auch sechs. andere brauchen neun Stunden Schlaf pro Nacht. Man sollte sich also bei der Beurteilung des eigenen Schlafbedürfnisses nicht an bestimmten Zahlen orientieren, sondern an der Befindlichkeit am Tage. Wer sich ausgeruht fühlt und tagsüber nicht ständig gegen die Müdigkeit ankämpfen muss, kann davon ausgehen, sein individuelles Schlafsoll erfüllt zu haben.

Was kann ich tun, um ruhiger und erholsamer zu schlafen?

Zu den wichtigsten Voraussetzungen für einen guten Schlaf gehört neben einer angenehmen ruhigen und dunklen Umgebung, dass man körperlich und geistig entspannt ist. Man sollte daher am Abend nicht nur auf übermäßige körperliche Aktivitäten verzichten, sondern auch geistige Herausforderungen meiden. Es wäre beispielsweise ungünstig, vor dem Schlafen noch die E-Mails zu bearbeiten und möglicherweise mit Dingen konfrontiert zu werden, die einen am Schlafen hindern. Zudem wird der Schlaf über den im Laufe des Tages steigenden Schlafdruck sowie über die innere Uhr reguliert. Daher sollte ein regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus eingehalten und z.b. auf längere Schlafphasen am Tage verzichtet werden.

Schlaf lässt sich nicht nach Belieben wie Geld auf einem Konto bunkern

Wie sinnvoll ist der sogenannte Power Nap oder der klassische Mittagsschlaf?

Der sogenannte Power Nap hat nachweislich einen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Dabei reicht bereits eine Schlafdauer von 20 bis maximal 30 Minuten aus. Längere Schlafzeiten am Tage haben keinen zusätzlichen Nutzen, sondern führen eher zu einer Schlaftrunkenheit nach dem Mittagsschlaf und Einschlafstörung am Abend.

Was ist dran am Mythos des Vorschlafens? Wenn ich weiß, dass die nächste Nacht kurz wird, gehe ich einen Abend zuvor früher ins Bett. Hat das irgendeinen Effekt?

Es gibt tatsächlich einige Studien, die gezeigt haben, dass man Schlafentzug besser kompensieren kann, wenn man zuvor ausreichend geschlafen hat. Allerdings lässt sich Schlaf nicht nach Belieben wie Geld auf einem Konto bunkern und je nach Bedarf wieder abheben. Das Problem besteht darin, dass wir nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt „einzahlen“ können. In der Regel hat sich erst nach 16 Stunden Wachsein genügend Schlafdruck aufgebaut, um schlafen zu können. Früher ins Bett gehen, heißt also nicht unbedingt, mehr Schlaf zu bekommen, den man dann später einsparen kann.

Wie beeinflussen die Zeitumstellungen unser Schlafverhalten?

Der Schlaf-Wach-Rhythmus wird ganz wesentlich von der inneren Uhr beeinflusst. Diese Prozesse orientieren sich an äußeren Taktgebern, wie Licht und auch soziale Aspekte, wie der immer zur selben Zeit klingelnde Wecker am Morgen. Kommt es zu einer plötzlichen Verschiebung der äußeren Taktgeber und der Inneren Uhr, kann dies zu einer vorübergehenden Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus führen. Besonders ausgeprägt ist dies nach Langstreckenflügen in andere Zeitzonen, tritt aber auch im Rahmen der Zeitumstellung im Herbst und Frühjahr auf. Grundsätzlich fällt es uns leichter, wenn der Tag durch die Zeitumstellung länger wird, d.h. wir Richtung Westen fliegen oder die Uhr auf die normale, also Winterzeit, zurückstellen.

Von Lisa-Marie Leuteritz