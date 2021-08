Dresden

Das Leben ist für uns alle endlich. Wann und wie es endet, wissen die meisten nicht. Muhamed weiß es. Seine Muskeln werden nach und nach aufhören, zu funktionieren. Glücklicherweise sind die Behandlungsmöglichkeiten mittlerweile so weit fortgeschritten, dass die Frage nach dem Wann noch ungewiss ist.

Lebensende wird zwischen 20 und 30 erreicht

Muhamed leidet an Muskeldystrophie Duchenne. Vereinfacht gesagt, verlieren die Kinder dabei ihr Muskelgewebe. Im Körper ist das Protein Dystrophin für die Stabilität und Struktur der Muskeln zuständig. Mutiert das Gen, welches dieses Protein kodiert, sind ein Mangel oder Schädigungen des Proteins die Folge. Nach und nach werden Muskeln durch Fett- und Bindegewebe ersetzt. Schon im frühen Kindesalter macht sich das durch unsicheres Stehen oder eine eingeschränkte Mobilität bemerkbar. Im Alter von etwa fünf Jahren fallen die Kinder häufiger hin, stolpern und können kaum noch mit Gleichaltrigen mithalten.

Etwa zwei Jahre später wird eine Gehhilfe nötig sein, bis sie schließlich ab dem Teenageralter auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Der nächste Meilenstein der Erkrankung ist in der Regel eine notwendige Unterstützung der Atemmuskulatur, bis sie schließlich im Alter von etwa 20 Jahren die Funktion ihrer Oberkörpermuskulatur verlieren und vollständig pflegebedürftig sind. Das Leben der Betroffenen endet oft im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Das Szenario ist ein allgemeines Beispiel, am Ende ist jede Erkrankung individuell. Es gibt auch Betroffene, die älter werden. Heilbar ist Muskeldystrophie Duchenne nicht.

Diagnose mit drei Jahren erhalten

Muhameds Mutter, Zenita Jakupovic, erinnert sich genau an die Anfänge der Erkrankung: „Er war etwa eineinhalb Jahre alt, als er plötzlich hohes Fieber und eine Lungenentzündung bekam.“ Die Ärzte rieten der Mutter damals zu einer Muskelbiopsie. Doch sie lehnte ab, wollte ihr Kind vor noch mehr Leid bewahren. Im Alter von drei Jahren erkrankte Muhamed erneut und Zenita Jakupovic stimmte der Biopsie schließlich zu.

Diagnose: Muskeldystrophie Duchenne. Muhameds Krankheitsverlauf ähnelt den allgemeinen Vorhersagen: „Kurz vor der Einschulung konnte er immer schlechter laufen, fiel ständig hin“, erinnert sich die Mutter. Der für sie schlimmste Moment folgte nur wenige Wochen später: „Ich erhielt einen Anruf von der Schule. Mein Sohn sei hingefallen und könne nicht mehr aufstehen.“ Sie fuhren direkt zur Uniklinik. Dort kamen Zenita und Muhamed das erste Mal mit dem Brückenprojekt in Kontakt, welches seit einigen Wochen Teil des neugegründeten Kinderpalliativzentrums ist.

Hilfe in unterschiedlichsten Lebenslagen

Für die Familie ein großes Glück. Durch das Kinderpalliativzentrum bekommen sie Unterstützung zu Hause und in der Klinik – aber nur dann, wenn es auch nötig ist. „Wenn die Versorgung stabil ist, es Muhamed und seiner Familie gut geht, ziehen wir uns komplett zurück“, erklärt Maria Janisch. Sie ist Sozialpädagogin, leitet den psychosozialen Bereich des Kinderpalliativzentrums und begleitet die Familie schon lange. Ihre Aufgabe und die ihrer Kolleginnen und Kollegen ist es dabei, Zenita Jakupovic, Muhamed und seinen zwei Geschwistern zu einem bestmöglichen Leben zu verhelfen. Und das nicht erst am Lebensende, sondern so früh wie möglich. Das kann die Behandlung von Schmerzen sein, aber auch seelische Unterstützung und Hilfe bei bürokratischen Angelegenheiten.

Doch nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderpalliativzentrums spielen im Leben der vierköpfigen Familie eine wichtige Rolle. Auch Felix Kersten. Er ist einer von Muhameds Pflegern und ist regelmäßig zwölf Stunden bei der Familie. Mittlerweile ist er nicht nur Pfleger, sondern auch „ein sehr guter Familienfreund und wie ein großer Bruder für Muhamed“, sagt Mutter Zenita mit einem dankbaren Lächeln im Gesicht. Und auch Muhamed stimmt lachend zu. Felix ist Bereichsleiter bei der außerklinischen Intensivpflege Clementia UG und unterstützt die Familie seit einigen Monaten.

Plötzlich Panikattacken

Davor war die Mutter viele Wochen auf sich allein gestellt, da es Probleme mit einem vorherigen Pflegedienst gab. Eine kaum vorstellbare Belastung, denn Muhamed muss rund um die Uhr betreut werden. Diese Zeit ging auch an ihm nicht spurlos vorbei. „Er wollte mich nicht leiden sehen“, erzählt Zenita. Dazu kam die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten. Muhamed bekam Panikattacken. Der Blutdruck schnellte hoch, der Puls raste. Das erste Mal passierte es im Winter, erinnert sich die Mutter. Sie rief sofort den Arzt da und nach 24 Stunden saß Maria Janisch bei der Familie zu Hause.

Gemeinsam halfen sie Muhamed, seine Panikattacken auszuhalten und rechtzeitig gegenzusteuern. „Langsam von zehn runterzählen, an schöne Erlebnisse denken und sich einen sicheren Platz im Kopf schaffen, das hilft schon“, sagt Maria Janisch. „Oder einfach laut und lange Wuuuusaaa! sagen“, sagt Zenita und Muhamed lacht. Sie haben ihre kleinen Tricks entwickelt und mittlerweile „bekommt man hier nur noch eine Panikattacke, wenn Deutschland spielt“, sagt Pfleger Felix scherzend und spielt auf die Fußball-EM an.

Fußball spielt in Muhameds Leben eine große Rolle. Hinten an seinem Rollstuhl hängt ein Fanschal von Dynamo Dresden und auf der Konsole spielt er am liebsten Fifa. Das macht nicht nur Spaß, es trainiert auch seine Finger, die immer schwächer werden. Um trotzdem, wie jeder andere junge Erwachsener auch, Youtube-Videos gucken oder bei Spotify die neuesten Lieder hören zu können, lernt der 18-Jährige momentan den Umgang mit einem augengesteuerten Computer. Dabei steht ein Bildschirm vor seinem Rollstuhl und er steuert die Maus mithilfe seiner Augen. „Er ist ein Naturtalent“, sagt Felix stolz.

Ein Rapper macht Hoffnung

Durch die Krankheit ist der Tagesablauf bei den Jakupovics ein ganz anderer als bei Familien mit gesunden Kindern. 24 Stunden ist ein Pfleger da. Morgens um sieben wechselt die Schicht, dann findet eine kurze Übergabe statt, berichtet Felix. „Meist sind die Nächte ruhig, weil Muhamed aktuell gut schläft.“ Gegen acht Uhr beginnt der Tag, dann stehen Ergo- und Physiotherapie auf dem Plan. Fünf Mal in der Woche. „Nach dem Mittag entscheidet dann Mo, was wir machen“, sagt Felix. Entweder gehen sie raus oder zocken eine Runde Fifa.

Muhamed geht es im Moment gut. Ja, das könne man so sagen, bestätigt die Mutter. Doch niemand weiß, wie lange dieser Zustand anhält. Auch bei den Zukunftsplänen und beim vorausschauenden Denken helfen die Verantwortlichen vom Kinderpalliativzentrum. „Wir besprechen beispielsweise rechtzeitig, wie wir reagieren, wenn eine dauerhafte Beatmung nötig wird“, erklärt Maria Janisch. Sie weiß, dass Muhamed Angst davor hat. Angst, gar nicht mehr sprechen zu können. Die Sozialpädagogin hat heute etwas gegen diese Angst im Gepäck und bittet Muhamed, Youtube auf seinem neuen Computer zu öffnen. Gesagt, getan. Sie zeigt ihm ein Video des Rappers Noh Gourie. Nicht nur, dass er trotz Beatmung rappen kann. Er ist auch schon 31 Jahre alt. Ein Hoffnungsträger in mehrerer Hinsicht. Muhamed mag das Lied, schaut gebannt auf den Monitor. „Na, da weiß ich ja schon, was wir hier den restlichen Tag gucken“, lacht Pfleger Felix. Ein guter Tag.

Von Lisa-Marie Leuteritz