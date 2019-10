Dresden

Am Abend und in der Nacht haben Dresdner an der Synagoge am Hasenberg Kerzen und Blumen niedergelegt. Sie gedenken der zwei am Mittwoch bei einem Anschlag in Halle getöteten Menschen. Der Rechtsextreme Stephan B. hatte sie bei dem Versuch erschossen, ein Blutbad in der dortigen Synagoge anzurichten.

Zur Galerie Gedenken vor der Dresdner Synagoge

„Mein Beileid an alle Betroffenen und alle die sich betroffen fühlen – in Ihrer – in unserer Gemeinschaft“, steht auf einem Brief zu lesen, der vor dem Dresdner Gotteshaus abgelegt wurde. Die Polizei schützte auch während der Nacht das Gebäude mit zusätzlichen Einsatzkräften.

Von plu/DNN