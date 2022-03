Dresdner im Schlaf beklaut – Prozessauftakt am Landgericht

Dresden

Am Morgen des 25. Juli 2021 wählten mehrere Dresdner den Notruf. „Vor unserem Haus findet eine Prügelei statt. Ein Bürger schreit um Hilfe“, meldete ein Anwohner der Theresienstraße. „Es geht um einen Raub. Der Angreifer hat ein Messer in der Hand, wird aber vom Geschädigten festgehalten“, erklärte eine Zeugin. Als die Polizei kam, wurde der Angreifer festgenommen. Seit dieser Woche steht Kais B. wegen räuberischen Diebstahls vor dem Landgericht.

Er könne sich an nichts erinnern, ließ der Tunesier seinen Anwalt erklären. Der Geschädigte dagegen konnte sich noch recht gut erinnern. Er war in der Neustadt unterwegs, war dann zum Albertplatz gelaufen, um nach Hause zu fahren, hatte sich an einer Haltestelle auf eine Bank gesetzt und war eingenickt. „Ich wurde wach, weil sich jemand an meinem Brustbeutel zu schaffen machte. Ich merkte, dass mir das Handy und meine Geldbörse fehlten. Neben mir saß ein Mann, redete auf mich ein, aber ich verstand kein Wort. Dann bemerkte ich, wie er mein Portemonnaie in seine Hosentasche steckte“, erzählte der 27-Jährige.

Gelegenheit macht Diebe

Er habe seine Sachen zurückgefordert, die der andere aber nicht rausrückte. Es gab eine Rangelei, dabei habe der Angeklagte ein Messer gezogen, sei auf ihn zugelaufen und habe versucht, auf ihn einzustechen. Er sei ausgewichen, habe sich gewehrt, da sei der Angeklagte weggelaufen. „Ich bin ihm hinterher und habe geschrien. Ich wollte meine Sachen wiederhaben. Er versteckte sich und fuchtelte dann immer mit dem Messer in meine Richtung.“

An der Theresienstraße wurde die Verfolgungsjagd durch eine Joggerin unterbrochen, die plötzlich im Weg stand. Als der Angeklagte mit dem Messer in der Hand auf die Frau zulief, brachte ihn der 27-Jährige zu Boden. Er hatte einmal Football gespielt und war noch immer sehr reaktionsschnell. Pech für den Angeklagten. Der Geschädigte war glimpflich davongekommen, hatte ein paar Kratzer und leichte Verletzungen. Er suchte die Schuld sogar bei sich. „Man schläft nicht in der Öffentlichkeit ein. Gelegenheit macht Diebe.“ Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler