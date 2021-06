Dresden

Groß waren die Pläne der Stadt, als sie im Jahr 2013 den ehemaligen Militärsportplatz am Alaunplatz in der Dresdner Neustadt erworben hatte. Seit 2016 besteht die Westerweiterung des Alaunparks aus einem Bolzplatz, einem Klettergerüst für Kinder und einer großen Wiese. Danach war allerdings Schluss – weil das Budget fehlte. Aktuell laufen zwei digitale Petitionen, die den 14.400 Quadratmeter großen Westteil des Parks umgestalten wollen. Die Stadt hat aber bereits andere Pläne.

Ein Anwohner schlägt einen Sportpark mit Trimm-dich-Pfad und Sportgeräten vor. Als Vorbild, so steht es in der E-Petition, soll der Sportpark Ostra im Ostragehege dienen. Ein Trimm-dich-Pfad ist ein mehrere Kilometer langer Parcours, auf dessen Strecke sich alle 200 bis 300 Meter eine Station mit Trainingsgeräten befindet.

Wunsch nach einem Auslaufgebiet für Hunde

Eine andere Petition fordert eine rund um die Uhr zugängliche Freifläche für Hunde im Alaunpark. Die soll mindestens 2000 Quadratmeter groß und von etwa 1,60 Meter hohen Zäunen umgeben sein. Die Initiatoren um „Hebevision“ (ehemals Hebedas, DNN berichteten) begründen ihre Forderung damit, dass es keine einzige ausgewiesene Freilauffläche für Hunde in Dresden gibt. Das haben Dresdner in der Vergangenheit zwar mehrfach gefordert, doch die Petitionen wurden von der Stadt abgelehnt.

In der Heide oder an den Elbwiesen werden nicht angeleinte Hunde zwar geduldet, allerdings „bedeutet das immer ein gewisses Risiko und einen rechtlichen Fallstrick für die Frauchen und Herrchen“, heißt es in der E-Petition. Weiter argumentieren die Initiatoren, dass solche Hundewiesen auch in anderen Städten „preiswert bereits mehrfach realisiert wurden“, etwa in Berlin.

Eine Petition fordert eine Hundeauslaufwiese im Westteil des Alaunparks in der Dresdner Neustadt. Quelle: privat

Die Initiatoren weisen auch auf die parallel laufende Petition für einen Sportpark hin und schreiben: „Diese beiden Projekte müssten sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern könnten beide auf dem Gelände ihren Platz finden.“ Zudem kritisiert die Hundewiesen-Petition, dass die Stadt seit dem Kauf der Fläche keinen Flächennutzungsplan realisiert hat.

Damals hatte die Stadt vorgesehen, die Fläche im Westteil des Alaunparks weiter zu gestalten. Die Rede war von einer Fläche für Badminton, einem Volleyballplatz und einem Grillplatz. Bürger wünschten sich unter anderem Sportflächen, Kletterareale, Tischtennisplatten und auch eine Bühne. Das hatte eine Befragung ergeben. Was allerdings zur Realisierung fehlte, war das Geld.

Doch auf Anfrage teilte die Stadtverwaltung mit, dass sie sehr wohl etwas mit der Fläche im Westteil des Alaunparks vorhabe. An besagter Stelle soll eine Boulderwand gebaut werden „und zwar in mehreren Bauabschnitten. Der nächste Bauabschnitt (Herstellung Boulderwand) beginnt in wenigen Wochen“, sagte Sprecherin Anke Hoffmann den DNN. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hatte im Oktober vergangenen Jahres die finanzielle Unterstützung des Vorhabens „Alaunplatz Parkerweiterung mit Jugendbereich“ gestimmt. Für den Boulderhügel wurden für das Jahr 2020 10.000 Euro freigegeben.

Auf die Frage, ob ein Sportpark oder eine Hundewiese trotzdem denkbar sind, antwortet die Stadt allerdings nicht. Bislang haben 452 Dresdner die Petition für einen Sportpark unterzeichnet (Stand: 10. Juni). Bis zum 11. Juni kann noch abgestimmt werden. Die Forderung nach einer Hundewiese unterstützen 226 Dresdner. Die Frist zur Unterzeichnung ist bereits abgelaufen.

Von Sabrina Lösch