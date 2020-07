Dresdner entwickeln innovative Raumschiffheizung

Dresden/Erdorbit

Satelliten und Raumschiffe zu bauen, ist alles andere als billig. Das liegt auch daran, dass kosmische Technik weit ausfallsicherer konstruiert sein muss als auf Erden. Im All können selbst minimale Probleme wie eine vereiste Batterie dramatische Folgen haben.

Heizung zum Aufdrucken für Airbus

Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden hat daher nun für Airbus besonders zuverlässige dünne Keramik-Silber-Heizungen entwickelt. Diese lassen sich auf Rohre und andere kompliziert geformte Bauteile nahtlos und automatisiert aufdrucken.

„Fraunhofer-Technologien wie die gedruckten Heizungen, für deren Weiterentwicklung wir aktiv und mit Gewinn für beide Seiten kooperieren, sind eine wertvolle Unterstützung“, schätzte Dr. André Holz ein, der Teamleiter für „Thermal Engineering“ bei „ Airbus Defence and Space“ in Bremen Denn bisher mussten Techniker in solchen Fällen Heizfolien aus Polymeren von Hand aufkleben. „Das ist nicht nur aufwändig, sondern auch fehleranfällig“, erklärt Lukas Stepien, der die additiv gefertigten Heizungen am Fraunhofer IWS mitentwickelt hat. „Im Klebeprozess können unerkannt kleine Gasbläschen eingeschlossen werden. Die Bläschen dehnen sich im Vakuum des Weltraums aus. Das senkt letztlich die Heizleistung.“

Lösung aus Dresden effektiver als klassische Klebefolie

Das neue Konzept aus Dresden löst diese Probleme. Die Fraunhofer-Ingenieure überziehen dafür Titanröhrchen mit einer dünnen Keramikschicht. Dann drucken sie mit einer besonders präzise gesteuerten Kanüle ein Metallmuster auf, das äußerlich den Windungen eines Flusses ähneln. Durchfließt später ein Strom das metallische Mäander, setzt es Wärme frei. Diese Lösung ist nach IWS-Einschätzung zuverlässiger, haltbarer und preiswerter als die klassische Klebeheizfolie.

Viele weitere Anwendungsfelder

Neben der Raumfahrt winken im Übrigen ganz irdische Anwendungsmöglichkeiten: Vorstellbar sind beispielsweise filigrane Heizungen, die störendes Kondenswasser von Spiegelreflexkameras oder von den Kameralinsen autonom fahrender Fahrzeuge fernhalten. Auch für die Chemie-, Halbleiter- oder Lebensmittelindustrie, deren Rezepte oft nur bei präzise eingepegelten Temperaturen funktionieren, sind Rohrsysteme mit passgenau aufgedruckten Heizungen interessant.

Von Heiko Weckbrodt