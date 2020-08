Dresden

Ein Mann, ein Wort. Heißt es. Ein Mann, ein Pullunder, könnte man beim Blick auf die Bühnenkarriere von Olaf Schubert sagen. Seine Frau und engsten Freunde werden ihn vielleicht schon mal oben ohne (dieses Teil) gesehen haben, alle anderen verbinden mit ihm einen blau-gelb-grünem Rautenpullunder, der Schubert zur zweiten Haut geworden und definitiv das Markenzeichen seiner schrullig-naiven Bühnenfigur ist. Ob wirklich seine Oma das erste Ding dieser Art strickte, wie das „Wunder im Pullunder“ immer wieder schon versicherte, ob er tatsächlich drei davon hat („einen für den Sommer, einen für den Winter, einen für den Übergang“), man weiß es nicht. Konsequenz in der Wahl des Kostüms ist dem Künstler jedenfalls zu bescheinigen.

Plump, bizarr, krude

Geboren wurde er am 7. November 1967 in Plauen im schönen Vogtland, wobei Vor- und Familienname eigentlich anders lauten, aber er hat sich dafür entschieden, dass ihn alle Welt als Olaf Schubert kennen soll, und insofern sei es an dieser Stelle auch bei diesem Namen belassen. Zwar hat Schubert mal erklärt, es läge ihm nichts ferner, als den Menschen etwas vorzugaukeln, eine Rolle zu spielen, das könne er gar nicht, aber genau das praktiziert er. Er gaukelt was vor – und das ist gut so.

Denn der Bühnen-Olaf sondert nicht nur quasi-dadaistische Wortspiele sowie „orale Spasmen“ in Gestalt fehlplatzierter Fremdwörter ab, sondern hat auch Ansichten über Frauen, Flüchtlinge oder Vegetarier, dass man sich bange fragt, wann auch Schubert zum Hass-Objekt jenes linken und rechten (Netz-)Mobs wird, der als Kunst nur das gelten lässt, was linientreu der eigenen kruden Ideologie folgt. Dabei ist auch manches von dem, was seine Kunstfigur stammelnd, sich verhaspelnd von sich gibt, plump, bizarr, krude. Aber wie er es sagt, auf diese scheinbar dümmliche und auf sächsische Stammtischparolen setzende Art mit haargenau abgestimmter Gestik und Mimik, das eben nimmt dem Poltern das Perfide. Übrig bleibt dann „nur“ ein plärrender Pullunder, dem niemand wirklich gram sein kann, nicht mal jene „Aktivisten“, die das Empört-Sein zur Maxime des eigenen Daseins erhoben haben.

Schuberts unnachahmliche, mitnichten billige „Masche“ ist es, komplexbeladen und ratlos zu wirken und dabei doch die ganz großen Themen auf eine ganze eigene Weise zu verhandeln.

Laut seiner Homepage studierte Olaf Schubert in Berlin und Minsk Architektur und Geschichte. Im Frühherbst 1989 will er dann damit begonnen haben, die Wende in der DDR einzuleiten, wobei er einräumt, dass dies „gemeinsam mit anderen Bürgerrechtlern“ erfolgte. 1991 produzierte Schubert als Musiker sein erstes Demo-Tape namens „Bestandsaufnahme – Lieder zur Be­findlichkeit nach der Wende.“ Es war jene Zeit, als die Ostdeutschen und allen voran die Sachsen im Westen vorzugsweise unter den Rubriken Jammerossi, Neonazi, Stasispitzel verbucht wurden, ansatzweise billigte man ihnen einen gewissen Opferstatus zu: Opfer der Treuhand, Opfer von Kohl, Opfer der eigenen Leichtgläubigkeit.

Herz und Heimat auf der Zunge

Und dann war da auch noch der Dialekt. Schubert bediente sich frank und frei des sächsischen Dialekts, als solcherart sprechende Menschen Lachreize bei Westdeutschen auslösten, die sich (außer in Bayern) ihrer eigenen Heimatdialekte längst entledigt hatten. Sächsisch mag bei Dialekt-Rankings noch immer in der Regel auf den hinteren Plätzen landen, aber Schubert gelang es, Herz und Heimat auf der Zunge tragend, gerade wegen seines Sächsisch populär zu werden.

Den Durchbruch auch außerhalb des mitteldeutschen Raumes schaffte Schubert im Jahr 2001 mit einigen Gastauftritten beim „Quatsch Comedy Club“, bei dem er fortan regelmäßig auftrat. Einen weiteren Meilenstein seiner Karriere stellten seine Auftritt bei „u. A. w. g. – Um Antwort wird gebeten“ dar. Spätestens mit weiteren Darbietungen wie bei „ Cindy aus Marzahn und Die jungen Wilden“, „Night Wash“ und seiner eigenen Sendung „ Olaf TV – Von Schubert zu Mensch“ konnte sich Schubert ein festes Standbein in der Comedy-Szene schaffen. Seitdem füllt er republikweit die Hallen, reist als Bundesolaf und Zentralschubert von Ort zu Ort, um überall im Land die Menschen „zu erwecken und zu ermuntern.“ An seiner Seite agieren nicht selten der Bassist Bert Stephan und der Gitarrist Jochen Barkas auf der Bühne, wobei sie öfter von Schubert kujoniert werden wie einst ein Gutsbauer vom Junker in Ostelbien. Und Schubert ist Schirmherr der Humorzone Dresden, dem vielleicht wichtigsten Kabarett- und Comedy-Festival im Osten der Republik.

Olaf Schubert in der Freilichtbühne Junge Garde in Dresden. Quelle: Imago

2010 durfte sich der „Betroffenheitslyriker“ Schubert am Deutschen Kleinkunstpreis für die Sparte „Kleinkunst“ und am Deutschen Fernsehpreis für seinen Einsatz bei der „ heute-show“ erfreuen, für die er 2014 nochmals mit dem Deutschen Fernsehpreis sowie mit dem Bambi ausgezeichnet wurde. In der „ heute-show“ kombiniert Schubert „staatstragend“ dann schon mal den Pullunder mit einem gepflegt-adretten Jackett. Er hat sogar ein Buch geschrieben, der Titel seines Opus lautet in aller Schubertschen Bescheidenheit: „Wie ich die Welt retten würde, wenn ich Zeit dafür hätte“. Auch mit dieser Schöpfung, die gerade eben nicht für die „Handlanger der Literaturmafia“ oder auch „die Sklaven und Erfüllungsgehilfen des schnöden Feuilletons“ verfasst wurde, hat er zumindest in Teilen der Welt für Grinsen und Lachen gesorgt. Muss man auch erst mal bringen.

Von Christian Ruf