Wer schon mal die Tafel am Dresdner Bioinnovationszentrum am Tatzberg angeschaut hat, bekommt eine ungefähre Ahnung, wie viele schlaue Köpfe hier täglich ein- und ausgehen. Einer von ihnen ist der Mediziner Gerhard Ehninger. Zwar ist er nicht täglich hier, drei Tage in der Woche aber schon, sagt er.

Gerhard Ehninger hat sich über die Jahre einen Namen gemacht – weltweit. Er ist nicht nur der Gründer der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Auch am Aufbau eines interdisziplinären Spitzenzentrums zur Behandlung von Tumorerkrankungen am Dresdner Uniklinikum war er maßgeblich beteiligt, verbesserte die Therapie von Leukämie und forscht nun trotz Pensionierung an Medikamenten, die in wenigen Jahren Menschen auf der ganzen Welt heilen sollen. Daneben engagiert er sich seit Jahren für ein weltoffenes Dresden und organisierte unter anderem das große Konzert im Januar 2015 auf dem Neumarkt. Gründe genug, dass ihn DNN-Leser zu einem Dresdner des Jahrzehnts gewählt haben.

Bescheidenheit und Freude über Erfolge

Wie es sich wohl anfühlt, auf so einen Lebenslauf zu blicken? „Ich bin bei allem bescheiden geblieben“, sagt der 68-Jährige. Es seien alles vergängliche Dinge, da „darf man nicht seinen Lebenssinn draus ziehen“. Dennoch freue er sich natürlich, dass aus so vielen Ideen große Erfolge entstanden sind und er dazu beigetragen hat, dass Menschen auf Dresden aufmerksam geworden sind.

„Ich glaube, die brauchen uns jetzt“

Denn auch wenn sich Ehninger als Dresdner fühlt, geboren und aufgewachsen ist er in Baden-Württemberg, genauer gesagt, in Simmozheim. Seine Medizinlaufbahn begann mit dem Studium in Tübingen. Dort saß er auch am 9. November 1989 mit seiner Frau auf dem heimischen Sofa und sah im Fernsehen die Bilder des Mauerfalls. „Mögen Sie kitschige Geschichten?“, fragt er, bevor er erzählt, dass die Ehningers bei diesen Bildern beschlossen, ihren Lebensmittelpunkt nach Ostdeutschland zu verlegen. „Ich sagte zu meiner Frau, ich glaube, die brauchen uns jetzt, da gehen wir hin“, erinnert er sich.

Westpakete und das Gefühl von Ungerechtigkeit

Schon in seiner Jugend pflegte Gerhard Ehninger Kontakt zu DDR-Bürgern, schnürte gemeinsam mit Schulkameraden Westpakete, um sie in die DDR zu schicken. „Das war damals schon verrückt, als dann ein Schreiben zurückkam, in dem sich zwar bedankt wurde, aber auch die Bitte stand, künftig keine Pakete mehr zu schicken, da man ein SED-Mitglied geheiratet habe“, erzählt er. „Ich habe es schon immer für eine riesige Ungerechtigkeit empfunden, dass Menschen in einem totalitären Staat leben müssen, während wir im Westen so viele Freiheiten hatten“, sagt Ehninger.

Arzt mit Leib und Seele

Als er beschloss, in den Osten zu gehen, wurde er von vielen Kollegen nicht verstanden. Es würde seinen Karriereknick bedeuten, er sei doch verrückt. Doch Gerhard Ehninger war entschlossen. Schließlich berief ihn die Technische Universität Dresden auf den Lehrstuhl für Innere Medizin und er wurde Direktor der Medizinischen Klinik I am Uniklinikum Dresden. Im Jahr seiner Verabschiedung 2018 wurde er dort als einer der prägendsten Akteure der Hochschulmedizin in Dresden betitelt. Die Zeit in der Krankenversorgung beendete Ehninger nach 40 Jahren. „Wenn man mit Leib und Seele Arzt ist, fehlen einem die Patienten natürlich“, sagt er. Was er beruflich jetzt macht? Klassisch pensionieren und anderen reinreden, sagt er mit einem Augenzwinkern. Tatsächlich hat er einen klaren Schnitt gemacht: „Meine einzige Bedingung war, dass mein Nachfolger zwei Jahre lang mit mir arbeitet und ich mich dann verabschiede. Man muss sich zufrieden abwenden und das habe ich geschafft.“

Gerhard Ehninger ist mit Leib und Seele Mediziner. Hier 2013 in der Onkologischen Tagesklinik des Universitätsklinikum Carl Gustav Carus in Dresden. Quelle: Arno Burgi/dpa

Ehninger forscht weiter

Trotzdem hat er der Medizin nicht den Rücken gekehrt, im Gegenteil: Mit seiner 2002 gegründeten Firma Cellex forscht er weiterhin an neuen Medikamenten: „Vier Produkte testen wir gerade in klinischen Studien.“ Doch bis zur Zulassung werde es noch vier, fünf Jahre dauern. An seinem „verrückten Traum“, wie er es selbst nennt, hält der Mediziner fest: Mit Medikamenten aus Dresden Menschen in der ganzen Welt heilen und ihnen helfen. Das kostet natürlich Geld. Deshalb will er in zwei bis drei Jahren mit Cellex an die New Yorker Börse: „Dynamo will aufsteigen, wir an die Börse, ich weiß nicht, was realistischer ist“, sagt er und lacht.

„Da war ich Ossi“

Das vergangene Jahrzehnt ist für den Mediziner keinesfalls langweilig gewesen. Es startete bereits spektakulär: 2010 wies er nach, dass die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein keineswegs gedopt sei, sondern an einer Kugelzellen-Anämie leide. Die Aussage eines Heidelberger Molekularbiologen, in der DDR sei jeder Sportler gedopt, brachte ihn dazu, sich den Fall Pechstein genauer anzuschauen: „Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Da war ich Ossi und dachte, die Idioten da drüben haben doch keine Ahnung“, erinnert sich Ehninger. Seine Erkenntnisse präsentierte er in Berlin im Haus der Bundespressekonferenz – anschaulich mit dem roten Sitzkissen seiner Frau, welches es auf die Titelseite der Süddeutschen Zeitung schaffte.

Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit

2015 machte dann Pegida weltweit Schlagzeilen und rückte Dresden in ein schlechtes Licht. Ehninger blieb nicht untätig, engagiert sich bis heute gegen Fremdenfeindlichkeit. Doch er warnt auch vor Übertreibungen: „Wir leben in einer glücklichen Epoche. Dresden hat schon viel schlimmere Zeiten erlebt, da sollte man die Kirche im Dorf lassen – zumal wir eine neue haben, die wunderschön ist“, sagt er. Ein Lutz Bachmann werde auch weiter montags durch die Straßen laufen, ob man sich nun darüber ärgere oder nicht. Gegen Hass und Hetze solle man sich trotzdem immer positionieren. „Wenn man sich engagiert, wird nicht alles gut. Aber es wird nicht noch schlechter.“

Bei seinem Abschied von der Uni 2018 sei er gefragt worden, ob er nun zurück in seine Heimat gehe. „Heimat ist doch dort, wo man sich wohlfühlt. Und in Dresden fühle ich mich sauwohl“, sagt er. Für das nächste Jahrzehnt wünscht er sich weniger Extremismus und Hass, mehr Liebe des Einzelnen für seinen Nächsten und dass die Dresdner ihren Stolz auf die eigene Stadt so leben, dass sich jeder willkommen fühlt. „Dafür setze ich mich ein, bis es nicht mehr geht. Und mir geht es sehr gut, es ist also kein Ende in Sicht.“

