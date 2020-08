Dresden

Eigentlich sollte wenige Tage nach seinem 27. Geburtstag Anfang August die zweite olympische Goldmedaille um den Hals von Tom Liebscher hängen. Vier Jahre nach dem Olympiasieg mit dem Kajak-Vierer in Rio wollte der Dresdner das Husarenstück wiederholen. Und damit zugleich das Jahrzehnt gebührend abschließen. Eine Dekade, in der er vom 17-jährigen unbekümmerten, sehr talentierten Newcomer zum medaillensammelnden erfahrenen Dauerbrenner auf den Kanu-Rennstrecken der Welt reifte. Doch Corona warf im März die Lebens- und Sportplanung des Dresdner „Goldjungen“ erst einmal über den Haufen. Als die Olympischen Spiele von Tokio abgesagt und auf das kommende Jahr verschoben wurden, musste sich der Vorzeigesportler neu sortieren. Doch dazu später.

Potenzial früh erkannt

Genau vor zehn Jahren startete Liebscher seinen Höhenflug. Da saß er bereits sieben Jahre im Kanu. Die „Paddel-Gene“ hatte er von Mutter Ria in die Wiege gelegt bekommen. Als die fünf Jahre ältere Schwester Ina beim KC Dresden anfing, musste er stets mit. Trainer-Urgestein Bernd Spiller juckte den Knirps so lange an, bis dieser weichgeklopft war. Später erzählte Liebscher einmal grinsend: „Damit er endlich Ruhe gab, bin ich eben ins Boot gestiegen.“ Bald schon reihte sich im heimischen Kinderzimmer auf einer eigens dafür eingerichteten Stange Medaille an Medaille. Im Sommer 2010 hing Liebscher das erste Edelmetall von internationalen Wettkämpfen daran – Silber von den Olympischen Jugendspielen in Singapur, dazu Gold und Silber von der Junioren-Europameisterschaft.

Heute kann er mit Stolz sagen: „Seitdem habe ich jedes Jahr bei den Saison-Höhepunkten Titel und Medaillen geholt.“ Sein Heimtrainer Jens Kühn, der ihn seit 13 Jahren betreut und in die Weltspitze führte, hatte das Potenzial des Jungen schon damals erkannt. „Der Tom ist ein Talent, wie wir es lange nicht hatten. Er verfügt über ein sehr gutes Wassergefühl, ist technisch ziemlich ausgereift und das Wichtigste“, so betonte Kühn, „wenn er ein Ziel vor Augen hat, dann verfolgt er das konsequent und ordnet dem alles unter.“ Die Einschätzung hat sein Musterschüler bis heute wieder und wieder bestätigt.

Erste WM-Titel bei den Junioren

2011 legte der damalige Sportgymnasiast nach, avancierte bei der Junioren-WM in Brandenburg mit dreimal Gold zum erfolgreichsten deutschen Athleten. Mit diesem phänomenalen Auftritt verhalf er seiner Sportart, die in Deutschland zu den sogenannten Randsportarten gehört und nur selten in den Medien auftaucht, in seiner Heimatstadt und in der ganzen Region zu mehr Aufmerksamkeit als üblich. Und sich selbst zu einer Reihe von Ehrungen. Bei der Wahl zum deutschen Nachwuchssportler des Jahres 2011 belegte er Rang zwei, er erhielt Sachsens Nachwuchsförderpreis. Und weil er auch den Spagat zwischen sportlicher Spitzenleistung und herausragenden schulischen Ergebnissen glänzend meisterte, wurde er vom DOSB zum „Eliteschüler des Sports 2011“ gekürt.

Tom Liebscher pflügt kraftvoll durch die Fluten der Elbe. Der Dresdner gilt als sehr ehrgeiziger und zielstrebiger Athlet. Quelle: photoarena

Trotz aller Auszeichnungen – und da kamen im Laufe der Jahre noch einige mehr dazu – stieg ihm der Ruhm nie zu Kopf. Starallüren sind ihm fremd. Und er gibt gern etwas zurück, spendete zum Beispiel sein Preisgeld bei der Dresdner Sportlerumfrage unter anderem für seine ehemalige Grundschule, für das Krebszentrum und das Projekt „Schule ohne Gewalt“. Nicht zuletzt auch aus diesen Gründen wählten ihn die DNN-Leser zum einem der Dresdner des Jahrzehnts.

Auch der Kanu-Nachwuchs hat in Tom Liebscher ein Vorbild, an dem man sich ausrichten, orientieren kann. Selbstzufriedenheit ist bei ihrem Idol ein Fremdwort. „Es gibt immer etwas zu verbessern. Die Weltelite schläft nicht. Da heißt Stillstand zugleich Rückschritt“, wird er nicht müde zu betonen.

„In Dresden habe ich alle, was ich brauche“

Diese Grundeinstellung hat ihn bis ganz nach oben gebracht. War er 2012 als ambitionierter Youngster bei den Spielen in London „nur“ Ersatzmann, stachelte das den erfolgshungrigen Ausnahmekönner erst recht an. 2013 holte er im Einer über 500 Meter seinen ersten WM-Titel bei den Großen. Es folgten EM-Siege, weitere WM-Medaillen und 2016 krönte er seine Laufbahn mit dem Olympiasieg in Brasilien. Ausruhen auf diesem Triumph? Kam für ihn nicht in Frage. Er probierte Neues und ließ von 2017 bis 2019 mit dem Vierer dreimal WM-Gold in Serie folgen. Sein Erfolgsgeheimnis? Natürlich hartes Training, Ehrgeiz, den Willen, sich zu quälen und neue Wege zu gehen.

Der 1,89-Meter-Hüne nennt aber noch einen ganz anderen Aspekt: „Die Konstellation, dass ich die meiste Zeit zu Hause in Dresden trainieren kann. Hier habe ich alles, was ich brauche.“ Liebscher weiß zu schätzen, dass die Stadt in die Infrastruktur beim Klub investiert hat. „Unsere Bootshallen, der Funktionstrakt, das alles ist top. Wo findet man schon einen Kraftraum mit einem solch grandiosen Ausblick auf das Blaue Wunder und die Elbhänge“, schwärmt er.

Absage an die Potsdamer

Dabei verschweigt er nicht, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem er die Akzeptanz seines Sports in Dresden etwas vermisste und andere Angebote ihn deshalb ins Grübeln brachten. „Im Herbst 2014 hatte ich eine schwere Zeit. Eine Offerte aus Potsdam war sportlich und finanziell verlockend. Das hat mir schon Bauchschmerzen bereitet“, erinnert er sich. Aber am Ende habe sein Herz für die Heimat entschieden.

Und weil die Stadt nach den Ruder-Olympiasiegern nicht schon wieder sportliche Aushängeschilder verlieren wollte, verleiht Dresden inzwischen ein Stipendium an die Top-Sportler. Tom Liebscher und seine Trainingsgefährtin Steffi Kriegerstein, Olympiazweite von Rio, waren 2016 die ersten, die es erhielten. Das schafft eine gewisse finanzielle Sicherheit.

Liebscher studiert Verkehrsingenieurwesen an der TU Dresden

Auch die Zusammenarbeit mit Jens Kühn sieht der Ausnahme-Athlet als wichtigen Baustein. „Wir haben uns in den 13 Jahren oft genug gekabbelt, aber wir entwickeln uns immer weiter. Alles ist professioneller geworden. Und wenn man jetzt unsere Trainingsgruppe sieht, haben wir wirklich was aufgebaut“, freut sich Liebscher inzwischen über die Fortschritte des Nachwuchses mindestens genauso wie über eigene Erfolge.

Ein weiteres Puzzleteil fand der Sportsoldat, der auch schon an das Leben nach der Laufbahn im Boot denkt, an der TU Dresden, wo er seit einigen Jahren Verkehrsingenieurwesen studiert. „Das ist ein familiäres Umfeld, wo ich gut unterstützt werde.“ So konnte er den durch Corona bedingten sportlichen Leerlauf kurzfristig nutzen und sein Grundstudium vorantreiben.

Tokio-Pläne neu geschmiedet

Inzwischen hat der Olympiasieger seine sportliche Planung neu ausgerichtet. „Ich habe mich mit der Situation arrangiert. Mein Ziel sind nun die Spiele im kommenden Jahr in Tokio. Allerdings muss man sich angesichts der Corona-Pandemie bewusst machen, dass Olympia möglicherweise auch ganz ausfällt. Aber eigentlich kann ich darüber im Moment nicht so viel darüber nachdenken“, gesteht er. „Denn der Druck vom Nachwuchs ist so groß geworden, dass man alles dafür tun muss, um für nächstes Jahr bereit zu sein.“

