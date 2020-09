Dresden.

Jan Vogler freut sich sichtlich. „Die Dresdner lieben Musik, insbesondere auch die klassische. Musik ist mein Leben, und ich brenne dafür, ob auf der Bühne oder hinter den Kulissen. Vielleicht hat den Ausschlag gegeben, dass wir da ähnliche Interessen haben?“, vermutet der Künstler, warum ihn DNN-Leser zum Dresdner des Jahrzehnts gewählt haben. Und in der Tat, selbstverständlich ist es nicht, dass ein gebürtiger Berliner von den Hiesigen anerkannt und ins Herz geschlossen wird, betrachten sich die mental gegensätzlichen Bewohner beider Städte doch seit jeher mit eher zurückhaltender Sympathie.

Jan Vogler, und das ist ein Merkmal seines einnehmenden Wesens, hat sich in seinem Tun jedoch noch nie von Vorurteilen einschränken lassen. Am 18. Februar 1964 im Osten Berlins als Sohn einer Musikerfamilie geboren, studiert er Violoncello zunächst in Berlin bei Peter Vogler und Josef Schwab, später in Basel bei Heinrich Schiff. Schon sein erster Karriereschritt ist ein bedeutender: Er wird 1984, mit erst 20 Jahren, Erster Konzertmeister Violoncello der Staatskapelle Dresden und damit bei einem Orchester, das nicht nur in der eingegrenzten DDR zu den absoluten Spitzenklangkörpern zählt, sondern weltweit, und das zudem eines der ältesten Orchester überhaupt mit großer Geschichte und ganz besonderem Klang ist.

„Ich brauchte neue Herausforderungen“

„Ich kam aus Berlin, alles war völlig anders in Dresden, es war eine ruhigere, verträumtere und romantischere Stadt und Umgebung“, erinnert sich der heute 56-Jährige. „Gleichzeitig hatte ich eine große Aufgabe. Ich hatte sehr viel Respekt vor der Staatskapelle, und nun sollte ich dort die Cellogruppe führen! Eigentlich ideal für einen jungen Menschen: radikaler Tapetenwechsel und ein Berg Arbeit!“

13 Jahre spielt Jan Vogler auf dieser Position, musiziert unter großen Dirigenten, erwirbt, wie er sagt, „ein Fundament“. Doch der Cellist wagt den Schritt aus dem festen Engagement heraus, wird freischaffender Künstler. „Vermutlich aus dem gleichen Grund, aus dem ich nach Dresden kam“, sagt er rückblickend. „Ich brauchte neue Herausforderungen, neue Inspiration und auch wieder Druck von außen. Als ich in einer Berliner Musikerfamilie aufwuchs, war da immer Erfolgsdruck, das setzte sich bei der Staatskapelle in Dresden ganz natürlich fort, denn alle Strauss- und Wagner-Opern, Sinfonien von Brahms, Beethoven und Bruckner, meist zum ersten Mal, gleich als Konzertmeister zu spielen, war eine harte Schule.“ So ging es zu Beginn der Solokarriere 1996 weiter. „Ich hatte wieder das – durchaus schöne – Gefühl, ein Gebirge vor mir zu haben, das ich erklimmen musste.“

Seit 2009 Intendant der Dresdner Musikfestspiele

Seitdem meistert er zahllose künstlerische Gipfel, arbeitet mit namhaften Dirigenten und international renommierten Orchestern, bringt neue Werke zur Uraufführung, nimmt CDs auf, sprengt musikalische und künstlerische Genregrenzen, wird mit dem ECHO Klassik ausgezeichnet. 1993 gründet er mit seinem Bruder Kai Vogler, Erster Konzertmeister Violinen der Staatskapelle, und dem Cellisten Peter Bruns das Moritzburg Festival, das jährlich im August Musiker, darunter viele junge, aus verschiedenen Ländern versammelt und den malerischen Ort vor den Toren Dresdens zu einem Mekka für Kammermusikliebhaber macht.

Seit 2001 führt er das Festival als künstlerischer Leiter und ist dabei natürlich stets selbst musizierend zu erleben. Wie auch bei dem großen Klassikfestival Dresdner Musikfestspiele, zu deren Intendant er 2009 berufen wird. Hierfür erweist sich Jan Vogler als wahrer Netzwerker auf dem internationalen Musikmarkt, holt – wohl auch mit seiner verbindenden Art – eine Vielzahl hochrangiger Interpreten und erstklassiger Orchester nach Dresden, und das bei einem Festivaletat, der mit anderen internationalen Klas­sik­ereignissen kaum vergleichbar ist. Seinen Festivaljahrgängen gibt er Titel wie „ Neue Welt“, „Russlandia“, „Fünf Elemente“, „Herz Europa“, „Zeit“ und „Inspiration Natur“ und unterstreicht damit, was er selbst verwirklicht, nämlich „Weltbürger“ zu sein.

Denn Jan Vogler lebt in zwei nicht nur in der Größe sehr gegensätzlichen Städten, er pendelt zwischen Kontinenten. Seine Frau, die in China geborene Geigerin Mira Wang, und die beiden Kinder sind vorrangig in New York zu Hause. Es ist ein organisiertes Leben, das die Familie führt, die Musik gibt den Takt vor, aber auch, dass es ein gemeinsames Leben sein soll. „Meine Töchter sind jetzt 17 und 20. Sie spielen Geige und Bratsche, aber als Berufsweg ist meine ältere Tochter Cecilia eher auf dem Weg in die Welt der Programmierer und Technologen.“ Auch die jüngere, Brinja, wird vermutlich nicht Musikerin. „Das finde ich spannend“, sagt der Vater, „und ich freue mich über die Themen, die die beiden neu in die Familie bringen.“

Dresden : eine sehr erfolgreiche Kulturstadt

Dresden jedenfalls scheint derweil glücklich mit dem Wirken Jan Voglers für die Stadt und deren Kultur. Sein Vertrag als sechster Intendant in der Geschichte der Musikfestspiele ist jetzt bereits zum zweiten Mal verlängert worden, er bleibt bis 2026 und wird der Stadt nicht nur interessante künstlerische Begegnungen ermöglichen, sondern ihr immer wieder ins Stammbuch schreiben, wie wichtig Kultur für ein Gemeinwesen und eine zivilisierte Gesellschaft ist.

„Der Zusammenhang zwischen dem Ruf Dresdens, dem Tourismus und der Kultur ist in Dresden existenziell“, betont Jan Vogler. Das wisse aber auch fast jeder in verantwortlicher Position in der Stadt. Dresden sei eine wunderbare und auch sehr erfolgreiche Kulturstadt. „Kürzt man da an dem sehr überschaubaren Kulturhaushalt, würde das Verluste bei Tourismus und Neuansiedlung von Fachkräften zur Folge haben, ein schlechtes Geschäft“, mahnt er.

„Es gibt auch Momente, in denen ich Weltoffenheit vermisse“

Ihm gefällt die entspannte Art der Elbestädter, „gleichzeitig wird hier mit sehr viel Fleiß und Genauigkeit gearbeitet.“ „Manchmal haben wir Dresdner – darf ich mich bitte nach so langer Zeit einschließen? – so viel Respekt vor der Tradition, dass wir zu wenig nach vorn schauen.“ Dresden sei aber insgesamt auf ei­nem sehr guten Weg. „Die Stadt ist wunderschön aufgebaut und wird immer noch jedes Jahr schöner und lebenswerter. Ich wünsche mir aber auch noch mehr Innovation und Dynamik.“ Die viel diskutierte, angeblich fehlende Weltoffenheit müsse man differenziert betrachten, sagt der Intendant und Musiker. „Ich habe auf der ganzen Welt Dresdner getroffen, in Italien, Singapur oder in der New Yorker Carnegie Hall. Aber es gibt auch Momente, in denen ich diese Weltoffenheit vermisse.“

Sein Credo: „Mein Weltbild ist ein Planet, auf dem wir Menschen leben, alle zusammen, mit Respekt voreinander und alle mit der gleichen Verantwortung für die Zukunft.“

