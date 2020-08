Dresden

Er wollte ankommen bei den Menschen – und er kam an. Wer Heiner Koch bei der Ankunft in Dresden 2013 beobachtete, konnte das deutlich sehen. Auf andere zuzugehen, zuzuhören, mit ihnen zu reden, ist ihm Lebensbedürfnis. Mit seiner ungezwungenen Lockerheit und seiner Offenheit eroberte er sich rasch die Herzen der Katholiken in Sachsen und Ostthüringen – und die vieler Nichtchristen dazu.

Dabei konnte die Konstellation kaum gegensätzlicher sein, als Papst Benedikt XVI. den Geistlichen im Januar 2013 als Nachfolger des damals fast 77-jährigen Joachim Reinelt zum 49. Bischof des Bistums Dresden-Meißen ernannte. Ein Mann von rheinländischer Heiterkeit traf auf eher ernsthaft-bedächtige Sachsen. Und ein Weihbischof, vertraut mit volkskirchlichen Traditionen, kam in ein Gebiet, wo rund 141 000 Katholiken eine Minderheit von dreieinhalb Prozent der Bevölkerung bilden und über 70 Prozent ohne Religion leben – eine für ihn ungewohnte Diaspora.

Berufswunsch resultierte aus tiefsinnigen Gesprächen

1954 geboren und aufgewachsen ist Heiner Koch in Düsseldorf. Seine Eltern flohen nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus Schlesien. Ähnlich wie für sie wurde auch für ihn die katholische Kirche zum Lebensort, wie er in einem Gespräch erzählte. „Es war in gutem Sinne eine Selbstverständlichkeit.“

Beim Studium von Theologie, Philosophie und Erziehungswissenschaft in Bonn fesselte ihn vor allem die kritische Auseinandersetzung zwischen Glaube und Vernunft. Für eine Arbeit zur Religionspädagogik bekam er den Doktortitel.

Sein Wunsch, Priester zu werden, reifte unter anderem in tiefgründigen Gesprächen mit dem Mann seiner Schwester, der mit 29 an Krebs starb. Dort habe er begriffen, man solle das Leben trotz aller Wechselfälle nie zu flach ansetzen und etwas Großes daraus machen. Dieser Ernst im Grundsätzlichen verträgt sich für ihn sehr gut mit Humor.

Plädoyer für einen Blickwechsel

Als Joachim Kardinal Meisner 1989 Erzbischof von Köln wurde, holte er Heiner Koch als einen der ersten in die Leitung des Bistums. Die Domstadt lag ihm auch als Hochburg des Karneval. Er feiere eben gern, bekannte er im Gespräch. Die große Hoffnung des Glaubens ist für ihn guter Grund für Freude und Humor.

Das Planen im großen Stil, auch das Improvisieren lernte er vor dem Weltjugendtag in Köln 2005 mit mehr als einer Million Teilnehmern aus aller Welt, den er als Generalsekretär organisierte.

In Dresden waren die Maßstäbe kleiner. Doch dem Domkapitel, das ihn dem Papst als Bischofskandidaten vorgeschlagen hatte, dürfte klar gewesen sein, dass große Aufgaben auf ihn warteten und er der richtige Mann war, sie zu lösen.

Drei Monate vor Amtsantritt sprach er von nötigem Umdenken. Es reiche nicht, wenn Gemeinden lediglich alles erhalten wollten. Er erinnerte daran: „Wir sind Kirche in einem gewissen Lebensraum. Und wir müssen uns fragen, wie wir in diesem Lebensraum Kirche morgen sein können.“ Er plädierte für einen Blickwechsel: Von der Institution Kirche hin auf Menschen, die den christlichen Glauben nicht mehr kennen.

Menschen könnten sich heute frei für oder gegen den Glauben entscheiden, sagte er in seiner Antrittspredigt im März 2013. Gott werde für sie nur durch „konkretes, praktisches Leben“ von Christen sichtbar. Er konkretisiere sich in Liebe, Gemeinschaft, Beziehung.

Plötzlich die Nachricht: Erzbischof von Berlin

Schon bald zeigte sich, dass dies in den bestehenden Gemeindestrukturen nicht auf Dauer möglich sein würde. Sinkende Mitgliederzahlen und Einnahmen, vor allem weniger Priester machten Veränderungen unausweichlich. Heiner Koch wollte keinen simplen Fusionsprozess anordnen, sondern zum Neudenken ermuntern – mit einem „Pastoralen Erkundungsprozess“. Gemeindemitglieder sollten hinaustreten vor ihre Kirchenportale und Verbindungen zu jenen in ihrer Umgebung knüpfen, die beispielsweise Sozialarbeit im Geiste des Evangeliums leisten, oft im Zusammenspiel von Katholiken und Konfessionslosen. Solche „kirchlichen Orte“ sollten zu den „Verantwortungsgemeinschaften“ dazugehören, in denen mehrere Pfarreien künftig zusammenarbeiten. Mitten in den konfliktreichen Aufbruch platzte 2015 die Nachricht, Papst Franziskus habe ihn zum neuen Erzbischof von Berlin ernannt. 2014 war Rainer Maria Woelki, sein Vorgänger dort, nach Köln gewechselt.

Mit dabei beim „Marsch für das Leben“

Mühsam rang Heiner Koch um Gefasstheit. „Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen“, bekannte er in ungewohnter Offenheit. „Das war für mich emotional überhaupt nicht nachvollziehbar.“ Doch Berlin steckte mitten in der Erneuerung der Seelsorge. Da wurde einer gebraucht wie er, der das in einer den Menschen freundlich zugewandten Weise bewältigt.

Nun führt in Dresden sein Nachfolger Heinrich Timmerevers fort, was Koch in Gang setzte: aus den Verantwortungsgemeinschaften werden nach und nach neue Großpfarreien.

In Berlin weht der katholischen Kirche rauerer Wind ins Gesicht. Etwa von Gegnern des Umbaus der St.-Hedwigs-Kathedrale, der Bischofskirche. Geduldig erläutert Heiner Koch, warum Homosexuelle nicht diskriminiert werden dürfen, ihre Partnerschaft jedoch nicht Ehe sein kann. Beim „Marsch für das Leben“ tritt er gegen Abtreibung auf; verteidigt das Kreuz auf dem Humboldt-Forum als Zeichen der „frohen Botschaft des Christentums“, jedes mal differenziert und freundlich argumentierend. Ein sympathischer Konservativer.

Spurlos geht all das nicht an ihm vorüber. Anfang Juli musste er sich einer Herz-Operation unterziehen. Sie verlief gut. Aber für die Genesung braucht er nun erst einmal Ruhe.

