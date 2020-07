Dresden

Dass ein bekennender Preuße zum Dresdner des Jahrzehnts gekürt wird, lässt aufhorchen. Schirmt sich nicht just diese Stadt fremden Einflüssen allzu gern selbstherrlich ab? Und ausgerechnet zwischen Sachsen und Preußen haben die Fehden ja lange schon Tradition.

Aber das ficht Christian Thielemann nicht an. Gebürtiger Berliner, mitten im Kulturkiez Charlottenburg, wie er gerne betont, ist der Musiker seiner Herkunft treu geblieben, auch wenn er längst in Potsdam zu Hause ist. Doch Dresden wurde in den vergangenen Jahren mehr und mehr zum künstlerischen Zentrum für den 60-Jährigen. Schließlich ist er hier seit 2012 Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle, deren Musiker er zum Teil schon viel länger durch die regelmäßige Zusammenarbeit bei den Bayreuther Festspielen kennt. Seit 2015 ist Thielemann dort Musikdirektor. Bereits 2013 übernahm er die Künstlerische Leitung der Osterfestspiele Salzburg, die seitdem von „seinem“ Dresdner Orchester bespielt werden.

Gefeierte Premiere: „Die Meistersinger von Nürnberg “

Wer sich jetzt diese Bezugspunkte Potsdam, Bayreuth und Salzburg mal auf der Landkarte vorstellt, kommt schnell auf den Gedanken, dass Dresden mal wieder zum Nabel der Welt gerät. Ein günstiger Ausgangspunkt ist es allemal – aus musikalischer Sicht. Denn hier haben die komponierenden Heroen, mit denen Christian Thielemann so gerne wie erfolgreich in Verbindung gebracht wird, wesentliche Spuren hinterlassen.

Das Schaffen von Richard Wagner, dem einstigen Hofkapellmeister und Quasi-Vorvorgänger auf Thielemanns Posten, sowie von Richard Strauss, von dem immerhin neun Opern in Dresden uraufgeführt worden sind, liegt Christian Thielemann ganz besonders am Herzen. Erst im Januar 2020 haben „Die Meistersinger von Nürnberg“ ihre gefeierte Dresden-Premiere gehabt, eine Sternstunde auch für den Maestro am Pult: „Das ist eigentlich mein Lieblingsstück von Wagner, weil es irgendwie alle Farben hat. Es hat das Tristaneske, aber nicht mehr so hysterisch, es hat die Gelassenheit, es ist ein Stück der Entschleunigung, es ist eine Komödie und hinterlässt einen Haufen guter Laune. Außerdem stirbt mal keiner, das ist ja auch ganz nett. Es ist aber sehr, sehr schwer zu dirigieren.“

„Ohne Beethoven ist man ja verraten und verkauft.“

Bei Wagner interessiere ihn die Musik, nicht der Mensch, begründet er diese Haltung: „Ich habe mich manchmal gefragt, wen will ich gern kennenlernen? Den Mendelssohn vielleicht, der ist immer so freundlich, den Liszt, aber am liebsten doch Richard Strauss. In Dresden hat man ja immer das Gefühl, der kommt gleich zur Tür rein. Weil das Haus so verquickt ist mit ihm, das ist wie Meißner Porzellan, mit einem Schuss Wien drin. Mir ist Richard Strauss unglaublich sympathisch.“

Neben Strauss und Wagner gibt es noch einen weiteren Heroen, auf den Thielemann zumal in diesem Jahr nichts kommen lässt, den großen, vor 250 Jahren in Bonn geborenen Jubilar: „Ohne Beethoven ist man ja verraten und verkauft. Das hat mich unglaublich fasziniert, diese Bruchstückhaftigkeit und die Modernität, eben das Zukunftsweisende bei Beethoven. Und ohne Beethoven kann man gar nicht. Ich glaube, es hat keinen Komponisten gegeben, der nicht irgendwann bei Beethoven gelandet ist.“

Dresden = Flitterwochen-Modus

Folgerichtig startete Thielemann in der laufenden Spielzeit einen neuen Beethoven-Zyklus, der aber – wie so viele andere Vorhaben auch – der Corona-Pandemie geopfert werden musste. Besonders bedauerlich ist in diesem Zusammenhang auch die Absage der schon zu den Osterfestspielen geplanten Neuinszenierung von Verdis „ Don Carlo“ gewesen, die im vergangenen Frühjahr nach Dresden hätte übernommen werden sollen. Doch rechtzeitig zum Ende der Saison betrat der Chefdirigent wieder das Pult und dirigierte neben Beethovens „Coriolan“-Ouvertüre auch dessen erste beiden Sinfonien.

Heimisch geworden ist Christian Thielemann in Dresden allerdings nicht. Dank Porsche und Autobahn muss er das wohl auch nicht und bekennt immer mal wieder mit einem Schmunzeln, dass er dieser Stadt auch nach mehr als acht Jahren noch immer in einer Art Flitterwochen-Modus verbunden sei.

Aber er hat in der Staatskapelle eine musikalische Heimat gefunden, mit der er das heimische Publikum ebenso beglückt wie die extra zu seinen Konzerten und viel zu seltenen Opernvorstellungen aus aller Welt anreisenden Musiktouristen. Und auch auf umgekehrtem Wege sorgt er weltweit für Schlagzeilen mit dem Wort Dresden darin, nicht nur in den Festspiel-Hauptstädten Bayreuth und Salzburg. Auf Tourneen quer durch Europa, in den Nahen und Fernen Osten sowie in die Vereinigten Staaten werden die überaus reichen Traditionen des Orchesters sowie der Ruf dieser Kunst- und Kulturstadt unter die Leute gebracht. Von einem bekennenden Berliner aus Potsdam. Manchmal ist in Dresden sogar für Weltbürger Platz.

Von Michael Ernst