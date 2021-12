Dresdner bummeln am Adventssonntag durch ihren Zoo

Dresden

Am vierten Advent zeigt sich das Wetter in Dresden ungemütlich. Der Himmel ist grau, es nieselt und die sieben Grad Lufttemperatur fühlen sich kühler an, als sie sind. Ausflugswetter sieht anders aus. Viele Dresdnerinnen und Dresdner gingen trotzdem ins Freie, um frische Luft zu schnappen. Während es auch dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte für einen kurzen Bummel gibt, fanden sich einige wetterfeste und unternehmungslustige Ausflügler am Sonntag im Zoologischen Garten ein. Besonders Eltern mit Kindern waren dort auf den Wegen zwischen Afrikahaus und Pinguinanlage anzutreffen.

Zur Galerie Vierter Advent im Zoo Dresden

Die Tierhäuser sind zwar wegen der verschärften Corona-Regeln derzeit verschlossen, Koala Mullaya, Faultier Marlies oder Gavial De Gaulle nicht zu sehen, doch draußen gibt es immer noch viel zu entdecken. Die Schwarzschwanz-Präriehunde buddelten ebenso fleißig wie die Erdmännchen an ihren Höhlen herum, die Pinguine putzten ihr Gefieder und die Geparden Job und Sjef dösten auf ihrem beheizbaren Kunstfelsen. Elefantenbulle Tonga war auch zeitweise im Freien, die Löwen verzogen sich indes schnell wieder ins Warme.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sonntagsruhe auf Baustelle des Orang-Utan-Hauses

Wer Ruhe im Zoo suchte, der fand sie diesmal eher als in der Woche, denn kein Baulärm von der Großbaustelle für das neue Orang-Utan-Haus störte die Besucher und die tierischen Bewohner in den umliegenden Gehegen. Auf dem Bauplatz, wo schon eine große Baugrube zu sehen ist, wurde am Adventssonntag nicht gearbeitet. Dienst hatten nur das Zoopersonal und die Mitarbeiter im Pinguin-Café, das trotz Pandemie geöffnet ist. Allerdings können sich nur jene Besucher bei einem Kaffee im Inneren aufwärmen, die die 2G-Regel einhalten können. Am Eingang wird kontrolliert.

Von Jochen Leimert