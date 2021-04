Dresdner beraubt Nachbarin: Mehr als zwei Jahre Haft für 15 Euro

Dresden

„Ich war gerade mit dem Hund wieder oben, als es klopfte. Ich dachte, es ist der Nachbar, der für mich einkauft, und öffnete. Da stand er, zog ein Messer und wollte 100 Euro. Ich wollte schreien, aber mein Hals war wie zugeschnürt“, erinnerte sich eine 78-Jährige an den Überfall vom Oktober vergangenen Jahres. Sie hatte keine 100 Euro, zeigte ihm aus Angst ihr Portemonnaie, er nahm sich ihre letzten 15 Euro raus und rannte weg.

„Ich schließe mich ein und kann nicht schlafen“

Sie kannte den Mann, der sie in der eigenen Wohnung mit einem Messer bedrohte, er wohnte im selben Haus. Der Vorfall hat die Frau sehr mitgenommen und traumatisiert, das war deutlich zu merken. „Ich habe immer noch damit zu tun und Angst. Vor allem wenn es dunkel ist, gehe ich nicht raus, da werde ich abgeholt und wieder gebracht. Ich schließe mich ein und kann nicht schlafen. Ich habe jetzt schon Angst“, erzählte sie weinend.

Weinerlich gab sich auch Kai L., der wegen schweren Raubes vor dem Landgericht stand. Ihm ist in der U-Haft wohl aufgegangen, dass er mit Bewährung aus der Nummer nicht rauskommt – auch wenn es „nur“ um 15 Euro ging.

Geld für Essen? Nein, Alkohol

Der 31-Jährige hat ein Alkoholproblem. Auch an jenem Tag hatte er reichlich gebechert und dann in einer Kneipe seine letzten 100 Euro verspielt. „Es tut mir so leid, was ich getan habe, aber ich war verzweifelt. Ich wusste nicht mehr, was ich tun sollte. Ich hatte kein Geld mehr, um mir etwas zu essen zu kaufen und dann ist es eben passiert“, entschuldigte er sich.

Er hätte jemanden anpumpen oder, so der Gutachter, die leeren Bierflaschen in seiner Wohnung wegbringen können. Tat er nicht, sondern beraubte die Rentnerin. Mit dem Geld kaufte er kein Essen. Er ging wieder in die Kneipe, verzockte und versoff es.

Die Kammer ging von einem minderschweren Fall aus, da wegen des Alkohols seine Steuerungsfähigkeit möglicherweise vermindert war. Kai L. kassierte zwei Jahre und zehn Monate. Da könnte noch was draufkommen, ihm droht der Widerruf von zwei Bewährungsstrafen.

Von Monika Löffler