Dresden

Der Zwinger ist Dresdens Wahrzeichen Nr. 1. Aber längst ist noch nicht alles über den Baukomplex bis ins letzte Detail erforscht. Im Vorfeld der Sanierung des Zwingerinnenhofes suchen Archäologen derzeit nach Spuren der Bebauung und Nutzung, bevor der Zwinger in seiner heutigen Gestalt entstand. Von besonderem Interesse sind die barocken Gärten, die es im Zwinger mal gegeben hat.

„Wir können mit unseren Grabungen den Forschungsstand sehr viel weiter präzisieren. Wir versuchen, eine Chronologie aufzubauen, die uns zeigt, was wann war und gleichen das mit historischen Plänen ab“, erklärt Bauhistoriker und Grabungsleiter Hartmut Olbrich.

Wie ein großes Puzzle

Weil sich Befunde aus verschiedenen Epochen überlagern, sei fast schon kriminalistischer Spürsinn gefragt, um das Puzzle zusammenzusetzen, zieht Hartmut Olbrich einen Vergleich. Er begleitet seit fast 20 Jahren die Baumaßnahmen im Zwinger und kennt sich mit dem Bauwerk und seiner Geschichte aus wie kaum ein zweiter. „Wenn man überall schon mal reingeschaut hat, versteht man die Zusammenhänge besser.“

Grabungsleiter Dr. Hartmut Olbricht steht auf einer Mauer des freigelegten Perrons an der Porzellansammlung. Ein Stück der Mauer war mal Teil der alten Stadtmauer. Wenige Meter hinter ihm haben die Archäologen einen Keller der alten Zwingergrotte ausgegraben Quelle: Dietrich Flechtner

Die archäologischen Grabungen im Zwinger, an denen bis zu sechs Mitarbeiter des Landesamtes für Archäologie mitwirken, finden in vier Etappen statt und dauern voraussichtlich bis zum Frühjahr 2022. Momentan ist der Bereich vor der Bogengalerie der Porzellansammlung aufgegraben. Jetzt arbeiten sich die Archäologen auf dieser Seite weiter Richtung Langgalerie bis zum Kronentor vor. Die ersten 50 cm werden mit dem Bagger per Sieblöffel abgenommen. Dann geht man vorsichtiger zu Werke, denn darunter beginnt dann die Befundebene, so der Grabungsleiter. „Wir gehen nur bis an den äußeren Rand des Rasenspiegels, denn die Bereich der Wasserbecken kennen wir.“

Spuren höfischen Amüsements

Im Bereich des Innenhofes Richtung Altstadt haben die Archäologen Reste von höfischen Festbauten wie des Reithauses und der alten Zwingergrotte gefunden. „Das Reithaus war eine große Halle – 27,50 Meter breit und über 50 Meter lang. An ihren Längswänden befanden sich Tribünen, wo die höfische Gesellschaft Formationsritten zuschaute“, erklärt Hartmut Olbrich. „Ein großes Spektakel. Man muss sich das vorstellen wie die Wiener Hofreitschule: an den Wänden eine reiche Stuckgestaltung, eine ausgemalte Gewölbedecke und zahlreiche Kronleuchter.“

Im frühen 17. Jahrhundert sei die Reithalle gebaut, im späten 17. Jahrhundert wieder abgerissen worden, um eine Zwingergrotte zu bauen. „Als auch diese dann dem heutigen Zwinger wich, musste eine neue Zwingergrotte her. Sie wurde im Erdgeschoss des heutigen Mathematisch-Physikalischen Salons eingerichtet“, blickt der Grabungsleiter in die Geschichte.

Bei den archäologischen Grabungen im Vorfeld der Bauarbeiten im Mathematisch-Physikalischen Salon 2008/2009 hatten die Archäologen dann auch Teile des ehemaligen Grottensaales gefunden. „Diese Grotten gehörten zum Amüsement des Hofes. Sie boten verschiedene Wasserspiele wie Wandbrunnen und Scherzwasser. Da konnte man Fontänen aus dem Boden senden“, erklärt Hartmut Olbrich. Von der alten Zwingergrotte haben die Archäologen einen kleinen Keller ausgegraben. „Allerdings wissen wir noch nicht, wozu der wirklich da war. Hinweise auf Brunnentechnik gab es nicht.“

Pflanzlöcher eines verschwundenen Gartens

Schaut man von oben auf das jetzige Grabungsfeld, fallen zwei lange dunkle Streifen in der Erde auf. „Diese rechteckigen Vertiefungen, die sich überlagern und ein durchgängiges Band ergeben, waren mal Pflanzlöcher und sind dann verfüllt worden“, so Olbrich. Denn im Zwingerinnenhof existierten einst barocke Gärten. Diesen sind die Archäologen jetzt auf der Spur.

„Es gibt historische Kupferstiche, die inmitten des Hofes eine barocke Bepflanzung widerspiegeln. Lange Zeit hielt man das für eine Vision, eine Fantasie. Doch es gab wirklich einen Garten, wissen wir heute. August der Starke hatte ihn anlegen lassen, als der Zwinger errichtet wurde. Wenn er seinen Gästen die im Entstehen befindliche Orangerie zeigen wollte, dann hat er das von diesem Garten aus im schönen Ambiente gemacht. Er hat auch dort gegessen, während ringsum gebaut wurde. Das belegen historische Quellen“, weiß der Bauhistoriker.

Sobald der Zwinger fertig war, habe August der Starke den Garten abräumen lassen, weil er einen großen Festplatz für die Hochzeit seines Sohnes brauchte. Von etwa 1713 bis 1718 habe der barocke Garten existiert. „Und in dieser Zeit ist er noch dreimal umgestaltet worden“, erklärt der Archäologe.

Wie, das könne man zum Beispiel an Unterbauten von Wegen oder eben an Pflanzlöchern erkennen. „Weil die Struktur und Konsistenz des Bodens eine andere ist als der Bereich ringsum, kann man das noch heute gut sehen. Wenn wir so etwas ausheben, können wir das im Idealfall anhand von Funden wie Keramik gut datieren.“

Überraschungen im Packlager der Wege

Das Packlager unter den jetzigen Wegen im Zwinger biete auch Überraschungen, erzählt Hartmut Olbrich. Denn aus der Zeit der Zwingerrestaurierung unter Hubert Ermisch seien beschädigte Fassadenteile, die ersetzt worden waren, für die Steinpacklager verwendet worden. „Wir haben große Teile von Satyren gefunden, ganze Köpfe, Schulterpartien und mehr. Für die Zwingerbauhütte ist das barocke Originalmaterial für Studienzwecke hochinteressant.“

Von Catrin Steinbach