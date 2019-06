Dresden

Der Dresdner Zoo gehört nicht einmal zu den 100 besten Tiergärten in ganz Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt das Warentest-Onlineportal „testberichte.de“, das 420 000 Google-Rezensionen von deutschen Zoos und Tierparks analysiert hat. Dresden landet auf einem ausbaufähigen Platz 102 von 158 – noch hinter dem Tierpark Riesa (Platz 99) oder dem Tiergarten Delitzsch (Platz 63). Doch woran könnte das liegen?

Kritik an der Gastronomie

Immer wieder nennen die Google-Rezensenten eine mangelhafte Zoo-Gastronomie als Hauptkritikpunkt. Dem Dresdner Zoodirektor Karl-Heinz Ukena ist das durchaus bewusst. „Vor drei Jahren hatten wir den Caterer gewechselt, danach ist es schon besser geworden“, sagt er. „Im letzten Jahr haben wir außerdem das Pinguin-Café eröffnet.“ Bis sich das neue gastronomische Angebot jedoch positiv auf die Rezensionen auswirkt, könnte es noch etwas dauern, glaubt der Zoodirektor.

Die Leitung arbeite stets daran, die Anlagen besuchergerecht auszubauen, heißt es vom Zoo Dresden. Im vergangenen Jahr ist das Afrikahaus für die Elefanten fertig geworden, der Umbau hat knapp 9 Millionen Euro gekostet. Voraussichtlich 2020 werden die neuen Flamingoanlagen fertig, zudem starten noch in diesem Jahr die Planungen für das neue Orang-Utan-Haus. Die Menschenaffen sollen bis 2022 umziehen.

Regelmäßige Auswertung

„Die Google-Bewertungen spielen bei uns intern durchaus eine große Rolle“, sagt Ukena. Einmal in der Woche werden Dresdner Zoo verschiedene Rezensionen und Testberichte begutachtet und ausgewertet. „Es bleibt zu erwähnen, dass die meisten Zoos aus dem Ranking mit ’gut’ bis ’sehr gut’ bewertet wurden“, erklärt der Zoo-Chef. Tatsächlich erreicht auch der Dresdner Zoo durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen bei den Google-Bewertungen.

Das scheint dennoch nicht für einen Platz unter den 100 besten Zoos in Deutschland zu reichen. Dafür finden sich gleich zwei andere Zoos aus dem Freistaat in den Top-5 wieder: der Naturschutz-Tierpark Görlitz (Rang 4) und der Zoo Leipzig, der im Durchschnitt 4,7 Sterne erreicht und somit das Ranking anführt.

Leipzig gewinnt Zoo-Vergleich

Den Dresdner Zoo-Chef wundert übrigens nicht, dass Leipzig der Sprung an die Spitze geglückt ist: „Dort wird zweifelsohne sehr gute Arbeit geleistet. Wir arbeiten gut und gerne mit dem Leipziger Zoo zusammen – auch wenn wir bei der Art der Finanzierung unterschiedliche Wege gehen“, erklärt Ukena. Für diverse Bauvorhaben wurden in Leipzig in den letzten Jahren viele Kredite aufgenommen. In Dresden werde hingegen versucht, auf Schulden zu verzichten und nur eigens verdientes Geld zu investieren.

Auch darüber hinaus können die zoologischen Gärten der beiden sächsischen Großstädte nur schwer miteinander verglichen werden: Mit einer Fläche von 13 Hektar ist der Dresdner Zoo nur halb so groß, die Anzahl der Tiere ist ebenfalls um ein Vielfaches kleiner.

Von Junes Semmoudi