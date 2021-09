Dresdner Zirkus-Fachmann Ernst Günther verstorben

Dresden

Er hat seine Pfeife genommen und ist einfach gegangen. Ohne Ab-schied. Ganz plötzlich und für immer. Vielleicht hat es sich nicht ganz so zugetragen, aber in diesen durch Corona gezeichneten Zeiten, die Begegnungen rarmachen, kommt es einem so vor. Am vergangenen Sonntag ist Ernst Günther, nur wenige Tage vor seinem 83. Geburtstag, verstorben. Mit seiner sehr jung geheirateten Frau Linda hat er die Eiserne Hochzeit nicht mehr erreichen können. Auch den Ehrenplatz im Dresdner Weihnachts-Circus muss er nun leer lassen. Ausgerechnet jetzt, wo die Zwangspause ein Ende haben soll und das 25. Jubiläum ansteht. Das hätte er bestimmt gern mitgefeiert, ist doch der Dresdner Weihnachts-Circus eines seiner ideellen Kinder, dessen Wohl und Wehe ihm am Herzen lag.

Mitinitiator des Dresdner Weihnachts-Circus

1994 war es Ernst Günther gelungen, gemeinsam mit Ernst-Heinrich Klöden, Geschäftsführer der damaligen Dresdner Ausstellungsgesellschaft sowie den Zirkusleuten Ingrid Geier-Busch und Oliver Geier-Busch den Dresdner Weihnachts-Circus in der Stadt zu etablieren. Bis heute, nun unter Leitung von Mario Müller-Milano, eine feste Bank auf dem Unterhaltungssektor und lange begleitet vom ausgewiesenen Zirkusexperten Günther. Er war auch der Motor für die Wiederbelebung der Tradition eines ökumenischen Weihnachtsgottesdienstes in der Manege. In einem früheren DNN-Gespräch mit der Autorin sagte er: „Der Zirkus ist ein Mikrokosmos. Alles, was in der Welt geschieht, gibt es auch dort. Hautfarbe und Religion zählen nicht, nur gute Arbeit.“

Offizieller Sarrasani-Biograf

„ergü“ – unter diesem, seinem journalistischen Kürzel kannten ihn die meisten – musste es wissen. War er doch tief in die Welt des Zirkus’ eingetaucht, befasste sich mit der Historie genauso wie mit aktueller zirzensischer Kunst. Als Fachautor für Zirkus, Show, Varieté füllte er Zeitungsspalten und Buchseiten. Aber Ernst Günther war im Metier noch viel mehr. Er schrieb nicht nur Texte für und über Shows, er war auch deren Kritiker, Herausgeber, Lektor, Artistenmentor und Juror. Eine besondere Ausprägung erfuhr die Leidenschaft für den Zirkus – wie könnte es in Dresden anders sein – in der Beschäftigung mit Sarrasani. Und diese wiederum gipfelte in der Ernennung zum offiziellen Sarrasani-Biografen durch Trude Stosch-Sarrasani. Auch André Sarrasani konnte immer nachfragen und auf Unterstützung zählen.

In der DDR der 1960er Jahre galt das im Krieg zerstörte Zirkustheater der 5000, von dem die Alten schwärmten, nichts. Ganz anders in der Sowjetunion. Dieser Widerspruch reizte den jungen Journalisten ergü, nachzuforschen. Dass daraus eine langanhaltende Beziehung werden sollte mit Büchern wie „Sarrasani, wie er wirklich war“, „Der lachende Sarrasani“ oder „Sarrasani. Geschichte und Geschichten“ ahnte er wohl selbst nicht. Das Bücherschreiben hatte er da bereits erprobt und gleich mit dem Erstling „33 Zirkusgeschichten“ einen Bestseller gelandet.

Das Zirkus-Gen kam vom Großvater

Sarrasani und Zirkus prägen auch Ernst Günthers Zuhause, denn der Experte war zugleich ein Sammler. Gerettete Gegenstände aus dem legendären Sarrasani-Bau gehören dazu wie mehr als 150 verschiedene Elefantenfiguren, Sarrasanis Wappentier. Dieses besondere Zirkus-Gen könnte der Knabe Ernst von seinem Großvater mitbekommen ha­ben, einem Turmseilartisten. Der Vater hingegen fand das eher Firlefanz.

Schreiben statt Artistik und Medizin

Ernst Günther, am 8. Oktober 1938 im Böhmischen geboren, 1946 vertrieben und nach Karl-Marx-Stadt umgesiedelt, versuchte sich als Artist und Pantomime im Jugendvarieté, machte sein Abi und wollte nun doch lieber Medizin studieren. Doch wegen „politischer Unreife“ kam es anders. Er qualifizierte seine zweite Passion, das Schreiben, wurde Redakteur und Chefreporter beim „Sächsischen Tageblatt“ in Dresden und ab 1977 freier Autor. Von 1959 bis 1987 saß ergü regelmäßig im einstigen Tanzvarieté „Café Prag“ und verfasste seine Rezensionen. Nach 1990 führte ihn die Öffnung der Welt aus gleichem Grund zum Internationalen Zirkusfestival nach Monte Carlo.

Eines der letzten Bücher seines Spezialgebiets war „Travestie Die große Revue Carte Blanche“. Aber es wäre zu einseitig, ergü nur auf Zirkus & Co. festzulegen. So befasste er sich auch mit sächsischer Geschichte und setzte auf unterhaltsame Weise August dem Starken und dessen Schwiegertochter Maria Josepha ein Denkmal. Ohne schlechtes Gewissen berichtete der Zigarren- und Pfeifenraucher auch gern von seiner Arbeit für die Tabakzeitung. Aber ganz oben stand immer die Zirkuskunst. Mit seinem Monte-Carlo-Schal um den Hals behalten wir ihn in Erinnerung, als einen, der alles über sein Metier wusste.

Von Genia Bleier