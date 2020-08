Dresden

Die Städtischen Bibliotheken Dresden wollen eine Saatgut-Bibliothek aufbauen. Sie soll eine Fundgrube für Hobbygärtner werden, zur Erhaltung vornehmlich alter Zier- und Nutzpflanzensorten beitragen und die Pflanzenvielfalt in der Stadt fördern.

Offizielle Eröffnung im ersten Quartal 2021

Das Projekt startet zunächst in der Zentralbibliothek im Kulturpalast. Partner ist das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. Das sieht in dem Projekt keinen Verstoß gegen das Saatgutverkehrsgesetz, da die Samen ausschließlich unter privaten Endverbrauchern getauscht oder verschenkt werden, heißt es auf Anfrage der DNN.

Gemeinsam mit Umweltminister Wolfram Günther als Schirmherren soll die Saatgut-Bilbiothek im ersten Quartal 2021 offiziell eröffnet werden, so Elke Ziegler, Leiterin des Sachgebietes Öffentlichkeitsarbeit bei den Städtischen Bibliotheken Dresden. Doch erst einmal muss ein Bestand an Saatgut aufgebaut werden.

Bibliothek ruft Hobbygärtner auf, Saatgut zu spenden

„Wir hätten, um das Ganze anzuschieben, gerne selber Saatgut gekauft. Aber aufgrund der Haushaltsperre ist das nicht möglich“, erklärt Elke Ziegler. So rufen die Städtischen Bibliotheken jetzt Hobbygärtner, die alte Sorten in ihrem Garten anbauen, auf, Saatgut zu spenden.

Funktionieren soll das Ganze als „Ausleihe". Das heißt, Hobbygärtner mit Bibliotheksausweis sollen sich in Zukunft kostenlos Samentütchen mitnehmen und die alten Sorten auf ihrem Balkon und/oder im Garten anbauen können. Allerdings sind die „Entleiher“ angehalten, nicht nur zu ernten bzw. sich an den Blüten zu erfreuen, sondern auch Saatgut zu produzieren und davon wieder etwas in die Bibliothek zurückzubringen. Denn nur so könne die Bibliothek „wachsen“.

Projekt setzt auf Freiwilligkeit

„Wenn man nichts zurückbringt, wird man nicht verhaftet“, sagt Elke Ziegler und macht deutlich, dass das Ganze auf Freiwilligkeit fußt und die Organisatoren auf den Enthusiasmus derjenigen setzen, die zur Erhaltung der Vielfalt beitragen wollen.

„Wir sind jetzt noch auf der Suche nach Partnern, die das Projekt unterstützen“, ergänzt Karin Schoppe aus der Zentralbibliothek der Stadt Dresden. So wolle man Kontakt mit dem Gartennetzwerk, dem Stadtverband der Gartenfreunde, dem Umweltamt und auch der Stadt Dresden aufnehmen.

Auch andernorts in Deutschland gibt es Saatgut-Bibliotheken

Die Idee der Saatgut-Bibliothek stamme aus den USA, wo es viel gentechnisch verändertes Saatgut gibt, erklärt Elke Ziegler. Sie sieht als Vorbild für das Dresdner Projekt die „Hamburger Bücherhallen“, die im Juni dieses Jahres eine Saatgut-Bibliothek eröffneten. Etwas Ähnliches gibt es aber zum Beispiel auch in Schleswig-Holstein und an der Mosel.

Eine positive Reaktion auf das Dresdner Vorhaben kommt vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V. Der wurde vor über 25 Jahren gegründet und vermittelt Saatgut traditioneller Kulturpflanzensorten. Die Saatgutbibliothek für Dresden sei eine „tolle Idee“, sagt Vereinssprecherin Susanne Gura.

Verkreuzung von Sorten vermeiden

„Wir finden es wichtig, dass die Vielfalt der Nutzpflanzen in den Gärten und auf den Feldern erhalten bleibt und wieder angebaut wird. Diese gehören zum Kulturerbe der Menschheit und sind eine wichtige Ressource, die wir für die Ernährung brauchen. Gerade im Zusammenhang mit den klimatischen Veränderungen. Die alten Sorten haben eine größere genetische Breite als die sehr vereinheitlichten Sorten, mit denen im Erwerbsanbau produziert wird. Mit der Vielfalt alter Sorten kann man besser auf die Veränderungen der Umwelt reagieren.“ Allerdings müssten bei Anbau und Vermehrung bestimmte Bedingungen eingehalten werden, um eine Verkreuzung von Sorten, die nicht Selbstbefruchter sind, zu vermeiden, so Gura weiter.

Diesen Punkt sieht auch Birgit Kempe kritisch. Die Pesterwitzerin sammelt und vermehrt Tomatensorten. Über 700 umfasst ihre aktuelle Sammlung. „50 weitere habe ich im Test, um zu überprüfen, ob die sortenecht sind. Einfach von einer Tomate Saatgut nehmen und als Sorte ’verkaufen’, das ist Spaß. Ich habe alle meine Tomaten mit Netzen umhüllt, damit es durch Insekten keine unkontrollierte Bestäubung gibt. Sonst ist die Sorte ja nicht mehr die Sorte.“

Hier kann man Saatgut abgeben

Wer alte Zier- und Nutzpflanzenarten bzw. -sorten in seinem Garten anbaut und Saatgut von gesunden Pflanzen zur Verfügung stellen möchte, kann dies an die Zentralbibliothek Dresden, Schlossstr. 2, 01067 Dresden schicken oder zu den Öffnungszeiten der Zentralbibliothek im Kulturpalast (Mo.-Sa. 10-19 Uhr) an der Servicetheke bzw. an der Info-Theke im Bereich Sach- und Fachliteratur abgeben.

