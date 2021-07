Dresdner Zellbiologe in Leopoldina aufgenommen

Dresden

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat den Dresdner Zellbiologen Professor Dr. Anthony Hyman zu ihrem Mitglied gewählt. Außerdem zeichnete sie ihn für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Zellbiologie aus.

Als geschäftsführender Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik wird Hyman im gleichen Gebiet an der Leopoldina tätig sein. Pro Jahr werden etwa 50 Wissenschaftler in einem mehrstufigen Auswahlverfahren auf Lebenszeit in die Akademie aufgenommen. Die Wahl in die Riege der Leopoldina gilt als eine der höchsten wissenschaftlichen Auszeichnungen.

Von DNN