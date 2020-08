Dresdner ZDF-Studio bekommt neue Leiterin

Mainz/Dresden

Das ZDF-Landesstudio in Dresden bekommt eine neue Leiterin: Cornelia Schiemenz folgt zum 1.September auf Michael Bewerunge. Er leitete das Studio seit 2017 und wechselt nun in das ZDF-Studio nach Tel Aviv. „Mit Cornelia Schiemenz konnten wir eine Nachfolgerin für unsere Berichterstattung aus Sachsen gewinnen, die ihre journalistische Qualität und Professionalität zuletzt als Reporterin im ZDF-Hauptstadtstudio und zuvor schon als Korrespondentin im ZDF-Studio in Moskau zeigen konnte“, sagt ZDF-Chefredakteur Peter Frey.

Schiemenz ist gebürtige Leipzigerin und arbeitete unter anderem im ZDF-Hauptstadtstudio sowie als Korrespondentin in Berlin und Moskau.

Von DNN