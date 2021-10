Dresdner Wrestler: Der „Waschbär“ steigt wieder in den Ring

Dresden

Ganze zwei Jahre hat sich Laurenz Domschke nicht im Wrestling-Ring blicken lassen. Viel verpasst hat der 25-Jährige nicht, denn wegen der Corona-Pandemie gab es sowieso kaum Veranstaltungen. Eigentlich hatte er 2019 seinen Rücktritt verkündet. Der junge Mann wollte sich seinem dualen Studium zum Fitnessökonom widmen. Das laufe nun aber so gut, dass er wieder Zeit fürs Wrestling finde, sagt er.

Laurenz Domschke will solo überzeugen

Im Spätsommer stand er erstmals in Tirol wieder im Ring, am kommenden Sonnabend will er seine Fans im Dresdner Kraftwerk Mitte begeistern. Das frühere Tag-Team „Die Waschbären“ gemeinsam mit Franz Engel soll es aber nicht mehr geben. Laurenz Domschke will solo als „Laurance Roman“ überzeugen. Diesen Kämpfernamen trägt er seit Beginn seiner Karriere schon. Engel baut unterdessen als Trainer eine neue Wrestling-Schule in Dresden auf.

Für sein Comeback habe Laurenz Domschke 15 Kilogramm Kampfgewicht zugelegt, sagt er. Mit seinen 1,71 Meter gehört er zwar zu den eher kleineren Wrestlern, mit 85 Kilogramm könne er nun aber seinen Gegnern mehr entgegensetzen. Hinter jedem Showkampf stecke eine Choreographie, sagt Domschke auf Nachfrage. Welche Absprachen aber sonst noch getroffen werden, das will er nicht verraten.

Wichtig sei, das Publikum zu unterhalten. Ohne Fitness, Kraft, Kampfsporttraining und das Wissen, wie man richtig fällt, funktioniere das alles aber nicht. Von „wenigen leichten Gehirnerschütterungen und einer gebrochenen Nase“ abgesehen, blieb der Wrestler in seiner immerhin 2013 begonnenen Karriere von Verletzungspech verschont.

Der Waschbär wächst behütet auf

Wrestling war dem einstigen Waldorf-Schüler familiär nicht in die Wiege gelegt worden. Aufgewachsen ist er behütet in Dresden. Die „große Bühne“ kannte er nur vom Schultheater. Sein älterer Bruder habe irgendwann ein Wrestling-Spiel für die Playstation angeschleppt, so sei sein Interesse geweckt worden, erinnert sich der heute 25-Jährige.

Die erste Wrestling-Zeitschrift habe er noch vor seinen Eltern versteckt. „Mit einem Fußball-Magazin hätte ich das nicht gemacht.“ Seine Familie stehe aber längst zu seinem Hobby. „Sie unterstützen mich“, sagt er. Das bedeute aber nicht, dass sie deshalb auch am Ring mitfiebern.

150 Auftritte im Ring

Laurenz Domschke schätzt, dass er ungefähr 150 mal als Wrestler im Ring stand – in Deutschland, Tschechien, Polen, Österreich und England. Wie viele Kämpfe er noch bestreiten wird, darauf will er sich nicht festlegen. „Es macht mir Spaß, ich genieße die Show und die Begeisterung der Zuschauer“, sagt er. „Solange das so bleibt, bleibe ich dabei.“

Privat braucht Laurenz Domschke keine große Show. Er lebt bodenständig in einer WG im Hechtviertel und genießt das urbane Leben in der Neustadt, wie er betont. Wrestling soll ein Hobby bleiben, das ihm einen kleinen Nebenverdienst beschert – wenn es gut läuft.

Von Lars Müller