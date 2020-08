Dresden

Das Wohnprojekt „null bis hundert – Generationenwohnen mit Pflege“ befindet sich kurz vor der Gründung einer Genossenschaft. Das teilte die Projektinitiative mit. Man prüfe gegenwärtig noch Grundstücke und Finanzierungsmöglichkeiten.

Interessenten der Idee des gemeinschaftlichen Lebens von der Geburt bis zum letzten Lebensabschnitt sind am 6. September zu einem Info-Café eingeladen. Von 15 Uhr bis 18 Uhr gibt es in der Außenstelle des Umweltzentrums, der Bildungs- und Begegnungsstätte „Torhaus“ in der Bremer Straße 18, Antworten auf viele Fragen.

Das ist das Projekt: Zusammen wohnen von null bis hundert

Das Torhaus am ehemaligen „Äußeren Matthäusfriedhof“ sei ein ungewöhnlicher Ort, der das Werden und Vergehen – Leitgedanke des Wohnprojektes – vor Augen führe, heißt es in der Mitteilung. Zur Veranstaltung sind Familien mit Kindern ausdrücklich willkommen.

www.null-bis-hundert.de

Von G.B.