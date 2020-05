Dresdner Wissenschaftler forschen an Naturleuchten

Dresden

Schon lange wollen Innenarchitekten Wohnungen mit naturnah leuchtenden Wänden ausstatten, in denen sich Menschen fühlen wie in einem paradiesischen Garten. Und manch Ingenieur träumt davon, Smartphones zu autarken Energiesammlern zu machen und sie dadurch gänzlich von der Ladestation zu entwöhnen.

Empfindung von Sonnenstrahlen statt Kunstlicht

Lange dachte man in Sachsen, dass organische Leuchtdioden und Solarzellen der Schlüssel dafür sind. Die sogenannten „Perowskite“ könnten aber noch preiswertere und besonders leistungsstarke Lösungen ermöglichen. Das europäische Konsortium „PeroCUBE“, an dem auch Dresdner Fraunhofer-Wissenschaftler beteiligt sind, will aus diesen organisch-metallischen Materalien nun Prototypen von neuartiger Konsumelektronik konstruieren.

Binnen dreieinhalb Jahren möchten die Projektpartner unter anderem biegsame Armbänder und andere mobile Geräte entwickeln, die aus Umgebungs-Licht Strom erzeugen und so ihre Batterien nachladen, aber auch leuchten können. Im Fokus stehen preiswerte und hocheffiziente Solarfolien für eine autarke Energieernte („Energy Harvesting“) mobiler Elektronikgeräte sowie Leuchtpaneele, die Licht aussenden, das von Menschen eher wie Sonnenstrahlen denn als Kunstlicht empfunden wird.

„Perowskite gelten als eine Zukunftstechnologie“

Außerdem arbeiten die Wissenschaftler an einem darauf basierenden Licht-Datenfunk, auch „Visuelle Lichtkommunikation“ (VLC) oder „Light Fidelity“ (Li-Fi) genannt. Nicht zuletzt wollen sie Wege finden, all diese neuen Perowskit-Bauelemente ähnlich wie in einer Zeitungs-Druckerei schnell, billig und in großen Mengen im Rollenverfahren herzustellen.

„Perowskite gelten als eine Zukunftstechnologie“, betonen die beteiligten Forscher vom Dresdner Fraunhofer-Institut für organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP). Sie haben demnach „das Potenzial, den Photovoltaiksektor und auch den Beleuchtungssektor zu revolutionieren. Solche Bauelemente werden der europäischen Industrie helfen, ihre industrielle Führungsposition im Bereich Beleuchtung zu behaupten.“

