Zwei Jahre sind seit Beginn der Bau- beziehungsweise Umbauarbeiten am Haus R2 an der Magdeburger Straße 58 am Alberthafen ins Land gegangen, mit der großen Eröffnungsparty der Dresdner Whisky Manufaktur vor knapp einer Woche fiel nun auch der Startschuss für die Produktion. Mehr als sechs Millionen Euro steckten die Gründer Frank Leichsenring und Thomas Michalski in die Umsetzung einer Idee, die den beiden Freunden und bekennenden Whisky-Fans beim Skatspielen gekommen ist: Warum das Lieblingsgetränk nicht einfach mal selber herstellen?

Eigentlich, so Leichsenring, wollten es sich die beiden einfach machen und frisch gebrannten, ungereiften Whisky aus Schottland einkaufen und durch Lagerung in speziellen Fässern nach eigenem Gusto veredeln. Dann jedoch stellten sie fest, dass der Whisky drei Jahre im Fass verbringen muss, um überhaupt so genannt werden zu dürfen. „Männer, die auf Fässer starren – das war nicht so unser Ding“, erläutert der Gründer, „deshalb haben wir uns entschlossen, das Ganze groß zu denken und eine Destille zu machen“.

Aus der ehemaligen Lachsräucherei am Alberthafen wurde nach zwei Jahren Umbauzeit die Dresdner Whiskymanufaktur. Quelle: Dietrich Flechtner

Aus einer Schnapsidee soll nun also tatsächlich Schnaps werden, gekleckert wird dabei nicht: 70 Tonnen Edelstahl wurden laut den beiden Gründern in der Manufaktur verbaut, die verzweigten Leitungen kommen auf beeindruckende 4,5 Kilometer Länge.

Über eine Million Flaschen Single Malt pro Jahr

Und auch für die Produktion haben die beiden Macher sich ein hohes Ziel gesteckt: Nicht weniger als eine Million Flaschen Single Malt pro Jahr sollen die Manufaktur verlassen, um auf die erhoffte große Nachfrage spontan reagieren zu können. Die Manufaktur sei damit die größte ihrer Art in Deutschland. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, die monströsen Kupferbrennblasen schaffen etwa eine Million Liter Rohbrand pro Jahr, der dann in den sieben ebenfalls imposanten Gärtanks zum Whisky wird.

Auf dem Etikett steht der Markenname Hellinger 42, eine Komposition aus dem Mädchennamen von Leichsenrings Mutter und der aus Douglas Adams „Per Anhalter durch die Galaxis“ bekannten Antwort auf alle Fragen. Im Treppenaufgang finden sich denn auch zahlreiche Verweise auf den Kultroman. „Elon Musk behauptet zwar beharrlich, der größte Fan des Buchs zu sein, aber wie man hier sehen kann, sind das eindeutig wir“, stellt Leichsenring schmunzelnd klar. Klar ist damit dann irgendwie auch, wieso der Single Malt exakt 42 Prozent Alkoholgehalt aufweist und zum Preis von 42 Euro zu haben ist.

Davon wollen sich die Gründer auch von den explodierenden Getreidepreisen nicht abbringen lassen, „da verdiene ich lieber weniger“, sagt Leichsering. Immerhin ein Jahr lang beziehen die Gründer die Grundzutat Malz vorerst vertraglich zugesichert zum Festpreis, „dann werden wir weitersehen“. Der bereits in der Manufaktur erhältliche Single Malt wird aktuell noch in Schottland produziert, am Alberthafen soll es erst jetzt unter der Leitung von Braumeister Jörg Hans richtig losgehen. Dieser wird so lange herumtüfteln, bis das Endprodukt die von Leichsenring und Michalski anvisierte Qualität aufweist.

Ein Tatort-Kommissar als Markenbotschafter

Von der haben sie immerhin schon Martin Brambach überzeugen können. Der in Dresden geborene und mehrfach ausgezeichnete Schauspieler, der auch als Kommissar Schnabel im Dresdner Tatort ermittelt, ist Markenbotschafter der Manufaktur und der Marke Hellinger - und natürlich auch selbst Whisky-Fan.

Na dann Prost: Manufakturgründer Frank Leichsenring (links) und Thomas Michalski (rechts) stoßen mit Martin Brambach. Quelle: Dietrich Flechtner

Als solcher ließ er es sich nicht nehmen, selbst an der Eröffnung am Donnerstagabend und an einem Rundgang durch die Manufaktur teilzunehmen. Ebenfalls dabei war Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), der sich begeistert zeigte von dem, was das Gründer-Duo in zwei Jahren aufgebaut hat. Er gehe davon aus, dass die Manufaktur schon bald auch zahlreiche whiskyaffine Touristen anziehen werde. Etwas pragmatischer geriet dafür eine andere Beobachtung des OB: „Riecht jetzt besser hier als früher“, stellte er mit Verweis auf die zuvor im Gebäude beheimatete Lachsräucherei fest.

Von Kaddi Cutz