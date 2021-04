Dresdner „Wahlbeobachterin“ vor Gericht – Stimmenauszählung behindert

Dresden

Renate S. ist ein schicke, ältere Dame. Aber die 76-Jährige kann wohl auch sehr resolut sein, wenn es nicht so läuft, wie sie will. Wegen Wahlbehinderung und Körperverletzung stand sie jetzt vor dem Amtsrichter. Die Staatsanwaltschaft warf ihr vor, am 1. September 2019 nach der Landtagswahl die Stimmenauszählung behindert und zwei Wahlhelfer verletzt zu haben.

Tritte, Kratzer und Krawall

Tatort: Ein Wahllokal auf der Chemnitzer Straße nach 18 Uhr. Die Stimmen waren abgeben und sollten ausgezählt werden. Um ein bisschen Abstand zwischen Zuschauern und Wahlhelfern zu schaffen, hatte man in dem Raum zwei Tische als Abgrenzung aufgestellt. Dies ignorierte die Angeklagte, sie wollte unbedingt an den Tisch mit den Stimmzetteln und drängelte sich vorbei. Als man sie bat, zurückzugehen, reagierte sie nicht – es gab eine verbale Auseinandersetzung, die in einer Rangelei endete. Dabei soll Renate S. den Wahlvorsteher gegen das Schienenbein getreten und seine Stellvertreterin am Arm gekratzt haben – ob absichtlich oder nicht, die Kratzer gab es und es gab Krawall, bis die Polizei kam.

Die Angeklagte wies die Vorwürfe entschieden zurück, sie habe niemanden verletzt. Sie sei als „Wahlbeobachterin“ dahin gegangen, dies sei legitim, sie habe sich vorher darüber informiert und Kurse bei der AfD besucht. Bei der „Wahlbeobachtung“ hat sie offenbar etwas falsch verstanden. Die Stimmenauszählung ist öffentlich, jeder kann zusehen – nur darf man den Wahlhelfern nicht so nah auf die Pelle rücken, die haben sich schließlich zu konzentrieren.

Die 76-Jährige hatte schon bei der Wahl im Mai 2019 ihren Job als „Wahlbeobachterin“ sehr ernst genommen. „Sie fasste da sogar einen Wahlzettel an, um zu sehen, wo das Kreuz ist“, erinnerte sich ein Wahlhelfer.

Renate S. wurde zu 50 Tagessätzen à 60 Euro auf Bewährung verurteilt. Das heißt, macht sie noch einmal Sperenzchen muss sie zahlen.

