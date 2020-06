Dresdner Verkehrspsychologe: „Auf unseren Straßen entsteht ein Kampf um Flächen“

Dresden

Autofahrer halten nicht genug Abstand, Radler fahren ständig bei Rot – die Liste an gegenseitigen Vorwürfen zwischen Rad- und Autofahrern ist lang. Doch was steckt hinter dem Konflikt? Tibor Petzoldt von der Professur für Verkehrspsychologie an der TU Dresden erklärt die Ursachen für den ewigen Zank zwischen beiden Seiten und zeigt auf, wie wir alle ein wenig entspannter unterwegs sein können – auch wenn die Städte immer voller werden.

Professor Petzoldt, was sind typische Gefahrensituationen zwischen Auto- und Radfahrern?

Da gibt es zum Beispiel die Momente, in denen der Auto- oder Lkw-Fahrer einen Radfahrer nicht sieht, weil dieser verdeckt ist oder weil er nicht mit ihm rechnet. Oder wenn der Autofahrer die Geschwindigkeit des heranfahrenden Radfahrers falsch einschätzt und ihm die Vorfahrt nimmt. Da entstehen die typischen, schweren Unfälle.

Nun sind Auto- und Radfahrer ja nicht so gut aufeinander zu sprechen. Denken Sie, die Abneigung gegenüber dem anderen kann solche Situationen mitverursachen?

Ich denke nicht. Auch wenn ich den Radfahrer als Autofahrer nicht mag, will ich ihn ja nicht verletzen oder gar töten. Und auch wenn ich als Radfahrer Autofahrer nicht mag, habe ich für gewöhnlich nicht vor, ihm das Auto zu zerkratzen. Natürlich gibt es solche Haltungen ge­genüber den anderen, aber dass diese sich in relevantem Ausmaß zu Gefahrensituationen auswirken, be­zweifle ich.

Hier gibt es Konflikte zwischen Auto- und Radfahrern Unfallhäufungsstellen: Leipziger Straße (104 Unfälle), Fetscherstraße (95), Königsbrücker Straße (78), Großenhainer Straße (73), Bautzner Straße (67). Bürgerhinweise: Antonstraße (45 Nennungen), Winterbergstraße (41), Striesener Straße (41), Fetscherstraße (39), Chemnitzer Straße (37). Kontrollschwerpunkte der Verkehrspolizei: Sachsenplatz, Schlesischer Platz, Albertplatz, Marienbrücke, Blaues Wunder.

Aggressionen nutzen auf der Straße wenig

Spannungen zwischen Auto- und Radfahrern sind also kein Problem für unsere Verkehrssicherheit?

Doch natürlich. Wenn wir ein Verkehrsklima haben, in dem alle aggressiv sind, ist das natürlich nicht hilfreich und kann indirekt zu Problemen führen.

Radfahrern wird ja häufig vorgeworfen, dass sie die Verkehrsregeln ignorieren, auf der falschen Seite oder noch schnell bei Rot oder ohne Licht fahren. Haben Radfahrer tendenziell ein geringeres Schuldbewusstsein?

Da sind die Radfahrer keine Ausnahme. Wenn etwas passiert, neigt der Mensch ein Stück weit dazu, die Schuld bei anderen zu suchen. Hinzu kommt, dass wir uns vor allem die Situationen merken, in denen der jeweils andere Mist gebaut hat. Für Autofahrer sind die Radfahrer auffällig, die irgendwo zwischen parkenden Autos hervorkommen – und nicht die, die sich an die Regeln halten. Genauso merke ich mir als Radfahrer diejenigen Autofahrer, die ganz nah an mir vorbei fahren anstatt diejenigen, die genug Abstand halten. Diese Wahrnehmung färbt natürlich auf die eigene Haltung ab.

Platzmangel verschärft Konflikte

Abgesehen von der eigenen Haltung – gibt es Faktoren, die die Situation auf unseren Straßen zusätzlich negativ beeinflussen? Zeitdruck oder Ablenkungen durchs Smartphone?

Dass unsere Städte immer voller werden, hat mit Sicherheit Einfluss. Die Menschen werden stets mobiler, also geht uns der Platz aus. Und jetzt sind auch noch die E-Scooter hinzugekommen. Da entsteht ein Kampf um die Flächen. Jeder will von A nach B, jeder hat einen Grund dafür und die eigenen Gründe sind in der eigenen Wahrnehmung immer am wichtigsten. Da ist jeder andere Verkehrsteilnehmer auf meinem Weg eine Behinderung. Auf ei­ner reflektierten Ebene bin ich natürlich in der Lage zu erkennen, dass auch der andere Verkehrsteilnehmer ein Recht hat, auf der Straße zu sein. Aber letzten Endes stört mich der Radfahrer eben doch, wenn ich ihm als Autofahrer hinterherschleichen muss. Wir kommen aber zunehmend in Situationen, in denen wir einfach miteinander auskommen müssen, weil schlichtweg der Platz fehlt.

Straßen sind nicht für Radfahrer gebaut

Und welchen Einfluss hat die Infrastruktur?

Man muss sagen, dass die Straßen in Deutschland grundsätzlich weniger für den Rad-, sondern für den Autoverkehr gemacht sind. Ich kann zwar einen Radweg neben die Straße legen, aber häufig erfüllt das nicht die Bedürfnisse des Radfahrers. Beispielsweise, wenn in der Mitte der Fahrbahn eine Straßenbahntrasse verläuft. Wenn ein Radfahrer dann in eine Nebenstraße auf der anderen Seite möchte, muss er einen riesigen Umweg machen. Das kostet ihn Zeit und Anstrengung. Was macht der Radfahrer also? Er fährt gleich auf der anderen Seite, und dort dann entgegen der Fahrtrichtung. Den Autofahrer würde so ein Umweg eine Minute kosten, der Fußgänger wiederum läuft im Zweifelsfall einfach über die Trasse. Der Radfahrer hat in gewisser Weise eine Position zwischen Autofahrer und Fußgänger. Wenn er sich wie ein Fußgänger verhält, verhält er sich nicht regelkonform. Aber er ist eben auch kein Auto. Für ihn sind bestimmte Sachen anstrengender und schwieriger als für Autofahrer.

Perspektivenwechsel als erster Schritt der Lösung

Haben Sie Tipps, wie es dennoch etwas entspannter auf unseren Straßen zugehen könnte?

Es hilft sicherlich, sich in den anderen hineinzuversetzen. Ein Beispiel: Ein Radfahrer fährt auf dem Fußweg und das nervt mich als Fußgänger total. Aber wenn ich mir anschaue, wie die Infrastruktur gestaltet ist, weiß ich, dass der Radler einen riesigen Umweg fahren müsste, wenn er sich regelkonform verhalten würde. Genauso muss man sich natürlich als Radfahrer in Autofahrer hineinversetzten können. Ich muss einsehen, dass es nicht clever ist, sich in bestimmten Bereichen hinter oder neben dem Fahrzeug aufzuhalten, weil der andere mich dort schlichtweg nicht sehen kann, speziell wenn das andere Fahrzeug ein Lkw ist.

Anderes Gefährt, andere Wahrnehmung

Haben die Rahmenbedingungen, in denen Auto- und Radfahrer sich wortwörtlich befinden, auch einen Einfluss auf Konfliktsituationen? Der Autofahrer ist durch sein Auto geschützter, der Radfahrer durch sein schmales Fahrrad deutlich wendiger.

Natürlich ist es so, dass der Fahrer, der vom Fahrzeug umgeben ist, eine andere Wahrnehmung seiner Umwelt hat als ein Radfahrer, der dieser unmittelbar ausgesetzt ist. Das beginnt damit, dass der Radfahrer eine ganz andere Sitzposition hat als der Autofahrer. Er kann über andere hinweg schauen. Der Autofahrer hingegen sitzt nicht direkt an der Fahrzeugfront und somit beginnt seine Wahrnehmung auch weiter hinten. Sich das bewusst zu machen, kann helfen, das Verhalten des anderen besser zu verstehen und auch vorherzusagen.

Zur Person Tibor Petzoldt ist Diplom-Psychologe. Er leitet seit 2010 die Professur für Verkehrspsychologie an der Technischen Universität Dresden. Tibor Petzoldt erforscht unter anderem die Auswirkungen von Nebentätigkeiten beim Autofahren auf das Fahrverhalten, beispielsweise durch das Schreiben von Textnachrichten.

Von Laura Catoni