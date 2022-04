Dresdner Verkehrsexperte mit neuem Buch zur Automobilgeschichte

Dresden

Mehr Laufruhe, größere Bedienungsfreundlichkeit, bessere Ausstattung im Interieur und das alles bei gleichem Preis – das waren in etwa die wichtigsten Gründe, weshalb die amerikanischen Marken Ford und Opel bei Autokäufern in Deutschland Ende der 1920er Jahre unglaublich beliebt waren. Außerdem gehörten bei Autos made in USA Stoßstangen, Scheibenwischer, ein reich ausgestattetes Armaturenbrett sowie Luft- und Ölfilter zur Serienausstattung.

Das sind nur einige von vielen bemerkenswerten Fakten, die der Dresdner Peter Kirchberg, seines Zeichens Automobilhistoriker und durchaus renommierter Experte für die Geschichte der Firmen Horch, Auto Union und den Fahrzeugbau in der DDR, in einem Buch zur Automobilgeschichte in Deutschland von den Anfängen bis 1939 vermittelt.

Gesamtüberblick über die Entwicklung des Automobils

Kirchberg, Jahrgang 1934, der 1964 mit einer Arbeit über die Geschichte der Auto Union AG promovierte und u. a. Dozent für Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte an der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden war, geht es, wie er im Vorwort deutlich macht, nicht um Typen-, Marken- oder Unternehmensgeschichte, sondern um einen Gesamtüberblick über die Entwicklung des Automobils. So zeigt er etwa auf, dass zunächst erst einmal geraume Zeit offenblieb, ob Dampf, Brennstoffe oder elektrischer Strom die beste Antriebskraft darstelle. Erst mit der Serienreife des elektrischen Anlassers kam der entscheidende Impuls für den Benziner und später auch den Dieselmotor.

Das ungemein reich illustrierte Buch überzeugt nicht nur hinsichtlich der Darstellung der komplexen Prozesse der Motorisierung, sondern darüber hinaus dadurch, dass Kirchberg nicht zu knapp auch Technik- und Wirtschaftsgeschichte sowie die politischen Rahmenbedingungen von Dekaden vermittelt, in denen der Trend im Fahrzeugbau noch nicht zum überdimensionierten SUV ging. Beim Lesen des Werks erschließen sich dem Leser sogar allerlei Parallelen zu aktuellen Diskussionen hinsichtlich individueller Mobilität heute, die mitunter derart eingeschränkt ist, dass sich so mancher Autofahrer fragt, wie er es überhaupt noch schaffen kann, sich an Jahrhundertstaus zu beteiligen. Interessant u. a. folgender Befund Kirchbergs: „In Deutschland vollzog sich der Einstieg in die individuelle Motorisierung – im deutlichen Unterschied etwa zu Frankreich und England, von den USA ganz zu schweigen – besonders über das Motorrad.“

Cover Automobilgeschichte in Deutschland Quelle: PR

Es geht um die Geschichte des Automobils in ganz Deutschland, das einst immerhin von Aachen tief im Westen und bis Schirwindt in Ostpreußen reichte. Aber Sachsen kommt natürlich immer wieder vor, war ja nicht so, als ob hier keine Autos gebaut worden wären. Allen voran zu nennen wäre etwa die Horchwerke AG in Zwickau. Hier wurden zwischen 1924/25 und 1929/30 insgesamt 30 Millionen Reichsmark investiert. In dieser Zeit stieg die Kapazität der Produktion von vier Wagen täglich (1925) über acht (1927) bis zu 15 Wagen täglich im Jahr 1929, was nicht zuletzt einer 1927 durchgeführten, äußerst straffen Betriebsorganisation geschuldet war.

In Chemnitz bei der Auto Union stand der erste deutsche Pkw serienreif mit einer Kunststoffkarosserie auf seinen vier Rädern. Und hier sind, wie Kirchberg wissen lässt, „die ersten Crash-Tests in der deutschen Automobilindustrie unternommen worden, und hier entstand, als konsequenter Gegenentwurf zum KdF-Wagen konzipiert, der DKW F9: Zweitaktmotor statt Viertaktmotor, Frontantrieb statt Heckantrieb, Wasserkühlung statt Öl- bzw. Luftkühlung, Reihenmotor statt Boxermotor“.

Privatpersonen fuhren Rad, Bahn und Omnibus

Nun konnten sich nur die wenigsten Privatpersonen Automobile leisten, eine Alternative war neben Fahrrad und Bahn insbesondere der Omnibus. Für Sachsen vermerkt Kirchberg, dass die landeseigene Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) mit über 500 Fahrzeugen über einen der größten und modernsten Omnibusfuhrparks in Deutschland verfügte. Da man vor allem im ländlichen Raum im Wettbewerb mit der Reichsbahn stand, mussten die Omnibusse schneller sein und gehobenen Komfort-Ansprüchen genügen.

Das galt, so Kirchberg, vor allem für solche Fahrzeuge, die im Schienen-Parallel-Verkehr eingesetzt wurden. 1927 und in den folgenden Jahren wurde von der KVG in größerer Stückzahl ein Dreiachs-Büssing mit Aufbau für 80 Personen beschafft, der über lange Strecken eingesetzt werden sollte. Wegen seiner recht beachtlichen Länge von 14 Metern erhielt dieses Fahrzeug den Beinamen „Langer Sachse“. Von diesem Bus-Typ hat die KVG zwischen 1927 und 1932 insgesamt 80 Fahrzeuge beschafft.

Peter Kirchberg: Automobilgeschichte in Deutschland. Die Motorisierungswellen bis 1939. Georg Olms Verlag AG, 560 Seiten, 48 Euro

Von Christian Ruf