Mit rund fünfwöchiger Verspätung hat die Politpunkband Feine Sahne Fischfilet am Mittwochabend ihr bisher größtes Konzert am Elbufer gespielt. Eine ausführliche Rezension gibt es am Nachmittag als DNN-Plus-Angebot. Als Vorgeschmack kommen hier schon einmal die Fotos.