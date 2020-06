Dresdner Verkehrsbetriebe steigen in die Elektromobilität im Busverkehr ein

Dresden

Die Wiese neben der Abstellhalle A auf dem Betriebshof der Dresdner Verkehrsbetriebe in Gruna wirkt eher unscheinbar. Und doch ist das der Ort, an dem die DVB das Fundament für die Zukunft legen. Denn dort entsteht die Ladeinfrastruktur für 20 neue Elektrobusse, die die Verkehrsbetriebe bis 2022 in Dienst stellen wollen. Damit ist entschieden: Die DVB steigen nun im großen Stil in die Elektromobilität ein.

Das macht auch Buschef Robert Roch deutlich. „Es ist eine Systemumstellung, die wir jetzt angehen“, sagt er. Bei den nun in Rede stehenden 20 Bussen werde es nicht bleiben. Dafür sorgen auch europäische Regeln, die bei Neuanschaffungen einen Anteil emissionsfreier Fahrzeuge vorschreiben. Doch auch bei den DVB beschäftigt man sich mit dem Thema schon länger.

Anzeige

„Wir sind vorbereitet“

Ein Elektrobus wurde eigens für die Linie 79 angeschafft, um sich mit Laderegime, Reichweiten und Wartung vertraut zu machen. „Das hatte Licht und Schatten, aber dafür ist so eine Testphase ja auch gedacht“, sagt Robert Roch. „Wir haben viel gelernt.“ Außerdem gehören 17 Hybridbusse zur DVB-Flotte. Die Teilzeitstromer haben ihren Anteil daran, dass das Werkstattpersonal inzwischen mit Elektrofahrzeugen vertraut ist. „Wir müssen nicht erst schulen, wie das bei anderen Unternehmen der Fall sein mag“, sagt Robert Roch. „Wir sind vorbereitet.“

Weitere DNN+ Artikel

Der frischgebackene Busfahrer Felix Herrmann tankt einen Dieselbus. Das ist bei einem Elektrobus dann nicht mehr nötig. Quelle: Anja Schneider

Dazu gehört, dass mit Rico Seipel ein Elektroingenieur die Leitung des Projekts Elektromobilität übernommen hat. Er hat auch dafür plädiert, die Ladeinfrastruktur neben die Abstellhalle zu positionieren – „wegen der Brandlasten“, wie er erläutert. Geladen werden die 20 neuen, davon 18 Gelenkbusse, in der Halle. 18 finden darin Platz, zwei weitere an einer Schnellladestation, die ebenfalls neben der Halle entsteht.

Wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Denn die Busse über Nacht zu laden, genügt nicht. Zum Einsatz kommen sollen sie auf den Linien 63 und 81. Insbesondere die 63 verlangt viel von Bussen: Zwischen Löbtau und Pillnitz gibt es so manche Steigung, außerdem sind um die 400 Kilometer Fahrleistung am Tag keine Seltenheit. Deshalb muss auch an den Endpunkten in Pillnitz und Löbtau geladen werden.

Beide Linien mit Bedacht gewählt

Die „81“ lädt nur in Wilschdorf, weil sie dort einen längeren Aufenthalt hat. Das soll über sogenannte Pantografen geschehen – auf dem Busdach montierte Stromabnehmer, die sich an einer sogenannten Ladehaube mit Strom versorgen. Das System wurde mit der Elektro-„79“ im Testbetrieb ausprobiert. Jetzt kommt es nicht nur an den Endpunkten, sondern auch im Betriebshof Gruna zum Einsatz. Vorteil: Keiner der Fahrer muss Kabel ziehen, wenn er seinen Bus abstellt, was den Arbeitsschutz in Abstellhalle und an der Endhaltestelle erhöht.

Mit Bedacht wurden beide Linien ausgewählt. Die „63“ fährt oft durch dicht bewohnte Gebiete, weshalb Elektrobusse dort einen großen ökologischen Effekt haben werden, wie eine eigens von einer Wissenschaftlerin der Technischen Universität Dresden erstellte Studie erwiesen hat. Die Linie 81 wurde gewählt, weil Ladezeiträume und Fahrplan dort gut zusammenpassen. „Wir kalkulieren mit zehn oder fünfzehn Prozent Reserve, weil es ja immer mal eine Verspätung oder eine Umleitung geben kann“, sagt Rico Seipel. Und diese Rechnung muss auch aufgehen, wenn die eingebauten Batterien wegen großer Hitze oder Kälte nur schlecht geladen werden können.

Langfristiger Abschied vom Diesel

Enorm sind die Investitionskosten. Insgesamt fallen für den Einstieg in die Elektromobilität 24,5 Millionen Euro an. Dank spendabler Fördermittelgeber zahlen die DVB davon allerdings nur 6,5 Millionen Euro. 3,3 Millionen Euro gibt der Freistaat für die Schaffung der Ladeinfrastruktur, für die mit den Stadtwerken Drewag, die in direkter Nachbarschaft zum Betriebshof Gruna das Innovationskraftwerk Reick betreiben, laut Buschef Robert Roch „ein idealer Partner“ bereit steht. Weitere 4,8 Millionen Euro gibt es von der Europäischen Union und zusätzliche 9,6 Millionen Euro Förderung sollen ausgleichen, dass Elektrobusse in der Anschaffung in etwa das Doppelte kosten wie Dieselbusse.

Die stoßen übrigens zumindest in der aktuellen Euro-6-Norm laut einer Untersuchung genauso viel Schadstoffe aus wie ein normales Dieselauto – mit dem Unterschied, dass sie bis zu 140 Menschen befördern. Deshalb sieht Robert Roch auch eher einen sehr langfristigen Abschied vom Diesel. Zumal vom künftigen Flottenmanagement auch die Anschaffung „sauberer“ Vehikel verlangt wird. Darunter werden derzeit gasbetriebene Fahrzeuge verstanden, die nur geringe Emissionswerte haben. Je nachdem, wie die Technik voranschreite, könnten auch Dieselmotoren unter die Grenzwerte fallen, meint der Buschef. „Aber die Elektromobilität wird uns noch lange beschäftigen“, sagt er. Bei den DVB denke man schon darüber nach, weitere Buslinien zu elektrifizieren.

Von Uwe Hofmann