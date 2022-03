Dresden

In großen Behältern sammelt sich Material, was offensichtlich nicht mehr zu gebrauchen ist: es bröselt und zerfällt in seine Einzelteile. Der Kunststoff, der zwischen Gleis und Gleisauflage liegt, muss nun nach 15 Jahren an der Carolabrücke ausgetauscht werden. Das Material habe sich hier im Freien nicht bewährt, resümiert Roland Ende, Gleisbauchef der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB).

Der neue Kunststoff blitzt orange unter den Gleisen hervor, die Bauarbeiter sind seit dem 28. Februar mit dem Austausch beschäftigt. Deshalb fahren die Straßenbahnlinien 3 und 7 auch eine Umleitung über die Augustusbrücke und den Postplatz.

Reparaturen kosten 160.000 Euro

Die Arbeiten auf der Carolabrücke lassen sich die DVB rund 160.000 Euro kosten. Gleichzeitig hoffen die Verantwortlichen, dass die große Rekonstruktion im Rahmen der Erneuerung der Carolabrücke 2024 startet. Erstmal ist jedoch der B-Zug dran, also die Fahrbahn in Richtung Stadt. Der Teil mit den Gleisen und dem Radweg ist dann das nächste Kapitel.

Das alte Material hat nach 15 Jahren ausgedient. Der Kunststoff liegt zwischen Gleis und Auflage und sichert den Fahrbetrieb. Quelle: Anja Schneider

„Es sind unsichere Zeiten und wir können uns nicht auf den Baustart 2024 verlassen“, sagt Roland Ende. Deshalb widmen sich die DVB den Reparaturen schon jetzt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Im Zuge der Sanierung des C-Zuges soll auch die Haltestelle Synagoge barrierefrei ausgebaut werden. „Das wird höchste Zeit, die Haltestelle ist 37 Jahre alt und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen“, erklärt Roland Ende. Er zeigt auf die Fugen, die so breit sind, dass regelmäßig Wasser reinsickert und die Platten verschiebt. Damit sie noch bis zur Sanierung durchhalten, werden die Platten in den kommenden Tagen neu ausgerichtet.

Blitzeinschlag muss repariert werden

Doch der Materialtausch ist nicht die einzige Aufgabe: Vor einiger Zeit schlug der Blitz in die Fahrleitungen auf der Carolabrücke ein, das erfordert Reparaturen am Tragseil. Diese finden nachts statt. Dafür wird die Linie 7 in der Nacht zwischen der Haltestelle Carolaplatz und Schwimmhalle Freiberger Platz umgeleitet. Bis zum 17. März sollen die Arbeiten auf der Brücke beendet sein.

Ab dem 11. März beginnen Reparaturen am Postplatz, unter anderem muss eine Weiche ausgetauscht werden. Dafür werden die Linie 12 und der Bus 62 umgeleitet. Die 12 fährt dann über den Altmarkt, Fahrgäste der 62 steigen in Richtung Johannstadt am Steig 6 an der Petersburger Straße ein, die Fahrgäste in Richtung Dölzschen am Steig 5, ebenfalls an der Petersburger Straße. Die Arbeiten sollen am 14. März soweit beendet sein, dass die Änderungen am Pirnaschen Platz entfallen.

Von Lisa-Marie Leuteritz