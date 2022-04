Dresden

Dass die vordere Tür bei den Bussen der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) verschlossen bleibt, ist seit gut zwei Jahren die Normalität. Am 14. März 2020 entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, die vordersten Sitzreihen sowie die Tür für Fahrgäste zu sperren, um ihre Fahrer besser vor dem Coronavirus schützen zu können. „In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben wir die Aufkleber verteilt und Ketten gespannt“, erinnert sich Robert Roch, DVB-Buschef.

Nur eine Tür soll geöffnet werden

Nun, zwei Jahre später, wo von Pandemie kaum noch die Rede ist, werden die Kabelbinder durchgeschnitten und die Kette kommt weg, Aufkleber ebenso. Am Sonntag sollen sie verschwunden sein.

„Corona ist zwar noch nicht vorbei“, sagt Roch. Dennoch sei es an der Zeit. Doch es gebe eine Einschränkung: Künftig wird sich vorn erstmal nur die linke der beiden Flügeltüren öffnen. „Damit noch ein gewisser Abstand zum Fahrer gewahrt werden kann“, begründet Roch die Entscheidung.

Diese Hinweisschilder auf den Türen verschwinden in den kommenden Tagen. Quelle: Anja Schneider

Eine Änderung, die mit Corona Einzug gehalten hat, wird beibehalten: Die Busfahrer werden keine Tickets mehr verkaufen. Der sperrige Kasten neben dem Fahrersitz aber bleibt. „Über das Display bekommen die Fahrer wichtige Informationen, die Kasse funktioniert nur nicht mehr“, erklärt Roch. Nach und nach werden nun die mobilen Fahrkartenautomaten in die Busse eingebaut, gleich hinter der ersten Sitzreihe. „Die sind nur dafür gedacht, wenn man es vorher nicht mehr schafft, an den Haltestellen-Automaten ein Ticket zu kaufen“, sagt Roch. Davon gebe es immerhin rund 160 in der Stadt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

20-Uhr-Regel kommt nicht wieder

In ein paar Bussen sind die Automaten schon seit Ende des letzten Jahres eingebaut, „das waren Reservemodelle von den Straßenbahnen.“ Die eigens für die Busse bestellten Exemplare sind kürzlich erst eingetroffen und sollen bis zum Sommer nachgerüstet werden. Dass es keine Tickets beim Fahrer mehr geben wird, hat seine Gründe, erklärt Roch: „Beispielsweise auf der Linie 63 nach Pillnitz kam es immer wieder zu Verspätungen, weil viele Touristen beim Busfahrer noch Tickets kaufen mussten, das wollen wir künftig verhindern.“

Was ebenfalls vorerst nicht wiederkommen wird, ist die Regel, ab 20 Uhr nur noch vorn beim Fahrer einzusteigen. „Wenn wir ehrlich sind, haben sich eh nicht viele daran gehalten“, sagt Roch. Eine Bitte hat er trotzdem: Die vordere Tür soll generell nur zum Einsteigen genutzt werden. „Wenn vorn auch Leute aussteigen wollen, wird es wieder eng und uns gehen Abstand und Zeit verloren.“

Von Lisa-Marie Leuteritz