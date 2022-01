Dresden

„Als unsere Großväter zum erstenmal 1872 im Zuckeltrab mit dem neuen, sensationellen Verkehrsmittel, der Dresdner Pferdebahn durch die Straßen fuhren, ahnten sie wohl nicht, daß damit die Geburtsstunde der wichtigsten Einrichtung des Großstadtverkehrs in Dresden geschlagen hatte.“ – Diese Worte richtete Dresdens damaliger Oberbürgermeister Walter Weidauer im Jubiläumsheft „75 Jahre Straßenbahn in Dresden“ der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) an die Dresdner.

Manche Dokumente müssen Jahrzehnte lagern

Das ist nun 75 Jahre her. Inzwischen sind die Bahnen gelb, werden immer moderner und feiern in diesem Jahr 150-jähriges. Für Josephine Hanke bedeutet das, sich noch tiefer in das Archiv der DVB zu wühlen. Sie verwaltet die große Sammlung seit 2016. Dazu gehören neben den zahlreichen Fotos, Akten und Schriftstücken auch Fachliteratur, die sich Mitarbeitende ausleihen können und sämtliche Papiere, die für eine bestimmte Zeit aufbewahrt werden müssen. Das können Rechnungen oder Förderungen sein. „Manche Dokumente müssen wir bis zu 30 Jahre aufheben“, sagt Josephine Hanke.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neue Exemplare kommen etwa zweimal im Monat dazu, berichtet die 28-Jährige. „Vieles kommt von Dresdner Bürgern, die vielleicht gerade die Wohnung des verstorbenen Opas ausräumen und alte Fotos finden.“ Aber auch Mitarbeitende, die in Rente gehen, finden beim Ausräumen ihrer Büros immer noch wertvolle Dokumente, die ins Archiv kommen, sagt Josephine Hanke.

Das ist das älteste Zeitdokument

Das befindet sich unten im Keller des DVB-Gebäudes am Betriebshof Trachenberge. Hier stehen die Regale dicht beieinander und lassen sich durch einen geschickten Drehmechanismus auseinanderschieben. Dann kommen die vielen Ordner, Zettel und Bücher aus den unterschiedlichsten Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten.

Das älteste Dokument ist ein Führungszeugnis und stammt aus dem Jahr 1876. Dem Kutscher Heinrich Moritz Kasper wird hier Treue, Ehrlichkeit und Fleiß bescheinigt – vom Direktor der Continental Pferde Eisenbahngesellschaft persönlich.

Zur Galerie Viele Schätze verstecken sich im Keller der Dresdner Verkehrsbetriebe

Die Schrift auf dem Dokument zu entziffern, ist für Laien eine echte Herausforderung. Josephine Hanke kann es problemlos lesen. „Das haben wir in der Ausbildung gelernt und dann immer wieder geübt“, erinnert sie sich. Gelernt hat sie Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek (Slub) Dresden. Danach arbeitete sie noch bei den Städtischen Bibliotheken, bis sie ihr Weg schließlich zu den DVB führte. „Ahnung von Straßenbahnen hatte ich damals überhaupt nicht“, gibt sie zu. Doch für Josephine Hanke kein Hindernis: „Ich habe mich nachmittags zu Hause hingesetzt, mir das Buch ’Geschichte der Dresdner Straßenbahnen’ vorgenommen und fleißig gelernt.“

Manche Regale sind „höchst durcheinander“

Inzwischen kennt sie sich bestens aus. Ein Schlagwort, ein paar Drehungen am Regalsystem und schon zieht Josephine Hanke das passende Zeitdokument aus dem Regal – die Münze zum 100-jährigen Jubiläum der Standseilbahn, alte Fahrkartenrollen aus dem Jahr 1972 oder auch ein riesiges Lackiererbuch, in dem damals dokumentiert wurde, welcher Wagen wann und wie lackiert worden ist. In einem Regal ganz hinten liegen alte Dokumente sorgfältig übereinander. „Das zu sortieren, hat fast ein Jahr gedauert“, berichtet Hanke. „Höchst durcheinander“ seien die Dokumente gewesen und sie musste jedes einzelne lesen. Nun werde es aber einfacher, sagt sie.

Das diesjährige Straßenbahnjubiläum beschäftigt Josephine Hanke schon seit Ende des letzten Jahres. „Es gibt sehr viele Anfragen, auch von Fachzeitschriften, die Beiträge veröffentlichen wollen.“ Pläne und Ideen für den 26. September gibt es zwar, die DVB will sich aber noch nicht festlegen, aufgrund der aktuellen Pandemie. Eins ist aber sicher: Pünktlich zum Jubiläumsjahr wird die Neue auf Dresdens Schienen unterwegs und in die lange Liste der Dresdner Straßenbahnen aufgenommen sein – ganz ohne Pferde oder Zuckeltrab.

Von Lisa-Marie Leuteritz