Dresdner Verein will Alleen in Sachsen retten

Dresden

Herrliche Alleen, die Schatten spenden, die Landschaft prägen und beim Durchfahren zu allen Jahreszeiten ein schönes Bild bieten – wer mag das nicht. Doch Straßenbäume und vor allem Alleen verschwinden – wenn sie nicht gerade unter Denkmalschutz stehen – in Sachsen peu a peu. Sie weichen neuen und meist auch breiteren Straßenzügen, die mehr und mehr Anforderungen gerecht werden sollen.

Verein will baumfreundlicheres Handeln erreichen

Das ist die Erfahrung von Ditmar Hunger. Der pensionierte Stadt- und Verkehrsplaner kämpft nach eigener Aussage seit der Wende um den Erhalt von Alleen. Zehn habe er durch sein hartnäckiges Nachhaken, Sammeln von Argumenten und seine Überzeugungsarbeit bislang retten können.

Jetzt hat Ditmar Hunger in Dresden zusammen mit Gleichgesinnten wie dem Dresdner Naturschützer und BUND-Vorstand Gottfried Mann den Verein Alleenforum Sachsen e.V. gegründet. Der will Einzelkämpfer vereinen, noch mehr Menschen für das Thema Straßenbäume begeistern und als Gremium mehr Einfluss gewinnen.

Sie gehören zu den Gründern des Alleenforums Sachsen e.V.: Ditmar Hunger (l.) und Gottfried Mann. Quelle: Catrin Steinbach

Ziel ist, ein baumfreundlicheres Handeln zu erreichen, so dass an Sachsens Straßen wieder mehr Bäume gepflanzt werden, Alleen erhalten bleiben und wieder neu entstehen. 26 Mitglieder habe der Verein bis jetzt. Die Hälfte seien Dresdner, die anderen kommen aus ganz Sachsen.

Stadt- und Verkehrsplaner kämpft seit Jahrzehnten für Bäume

Ditmar Hunger habe sich schon früh mit den Wechselwirkungen zwischen Stadtplanung, Verkehr und Umwelt beschäftigt. Dabei hätten die Förderung des Radverkehrs, Verkehrsberuhigung und Lärmschutz sowie die Straßenraumgestaltung unter besonderer Berücksichtigung der Begrünung und von Bäumen eine besondere Rolle gespielt. So ist es auf der Internetseite des Dresdner Planungsbüros SVU nachzulesen, das Ditmar Hunger 1990 gegründet hat. Zuvor war er Planer in Halle und dann Leiter des Büros für Stadtverkehr in Dresden. Er weiß also, wovon er spricht.

Dass Bäumen bei der Planung von Straßen immer noch so wenig Beachtung geschenkt bzw. ihre Bedeutung so gering geschätzt werde, bringt den Baumfreund, wenn er darüber redet, richtig in Rage. „Die Mehrheit früherer stattlicher, die Kulturlandschaft prägender Alleen sind Opfer des Straßenausbaus geworden“, weiß er und spricht von einem „dramatischen Dauerverlust von Straßenbäumen in Sachsen“.

Jährlicher Verlust von 5000 Bäumen an Bundes- und Staatsstraßen

„Allein an Sachsens Bundes- und Staatsstraßen wurden zwischen 2010 und 2018 insgesamt 63 250 Bäume gefällt, aber nur 24 700 neu gepflanzt. Was bleibt, ist ein jährlicher Verlust von 5000 Bäumen“, hat Ditmar Hunger recherchiert.

Sein Wirkungsfeld sieht der Verein, der in Dresden seinen Sitz hat, im ländlichen Raum. Denn „die Situation in Dresden ist gut“, schätzt Vereinsvorstand Ditmar Hunger ein. „Hier gibt es ein Umweltamt und ein Grünflächenamt. Die hüten ihre Bäume.“ Diese Fachkompetenz gebe es im ländlichen Raum oft nicht. „Denn dort wurde in den letzten 30 Jahren sehr viel Personal durch die Gebietsreform abgebaut“, nennt er einen Grund.

Zu späte Beteiligung von Umweltverbänden

Gottfried Mann beklagt die im Gegensatz zur Stadt oft zu späte Beteiligung der Umweltverbände bei Planungsverfahren im ländlichen Raum. „Gemeinde- und Kreisräte beschließen nicht, wir fällen Bäume, sondern die beschließen, wir bauen eine Straße“, ergänzt Dietmar Hunger.

Dass dafür Bäume gefällt werden, komme meist gar nicht aufs Tapet im Unterschied zur Stadt. „Dort wird eine Planung lange diskutiert. Das ist auf dem Land nicht so. Da verlässt man sich oft auf die Planer.“

Von deren Fachkompetenz hänge vieles ab. „Und natürlich auch vom Auftraggeber, die ganz gezielt Planer danach auswählen, ob die Bäume im Fokus haben oder nicht. Das geht also bis in die Behören rein. Das ist das, was wir jetzt über das Forum eigentlich aufbrechen wollen. Weil diese Dinge nie in die Öffentlichkeit kommen.“

Richtlinien im Straßenbau überarbeiten

Des Weiteren will sich der Verein auch auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Richtlinie für den passiven Schutz an Straßen überarbeitet wird. Denn dass so wenig Bäume an Straßen neu angepflanzt werden, resultiere u.a. auch daraus, dass große Abstände zur Fahrbahn einzuhalten sind, um Unfälle durch Aufprall auf einen Baum zu vermeiden. So müssten wertvolle Ackerflächen in Anspruch genommen werden. „Das ist oft nicht möglich und auch nicht sinnvoll“, denn dann werde der Allee-Effekt – die Straße zu beschatten – nicht erreicht.

Des Weiteren hält der Alleenforum Sachsen e.V. so manche Ausgleichsmaßnahme für Baumfällungen für wenig sinnvoll. Der Verein will deshalb erreichen, dass für gefällte Bäume an Straßen auch an Straßen wieder neue Bäume gepflanzt werden. Zudem sollten Baumfällungen nicht mehr 1:1, sondern anhand der ökologischen Leistung ausgeglichen werden.

