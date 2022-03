Dresdner Verein „arche noVa“: Hilfe in Ostukraine immer gefährlicher

Dresden

Die Dresdner Hilfsorganisation „arche noVa“ macht auf die zunehmend gefährliche Lage für humanitäre Helfer in der Ostukraine aufmerksam. Ihre Partnerorganisation New Way habe ihre Arbeit in der Region Donezk aufgrund des russischen Artilleriebeschusses auf die Städte einstellen müssen. Orte in der Region seien aufgrund zerstörter Straßen und aus Sicherheitsgründen immer schwerer zu erreichen, teilte New Way mit.

Die Partnerorganisation wurde vor drei Jahren von ehemaligen „arche noVa“-Mitarbeitern gegründet. Die Arbeit der Partnerorganisation während des russischen Angriffskrieges hatte „arche noVa“ mit 45.000 Euro Spenden aus Dresden und Deutschland unterstützt. Die humanitären Helfer wollen nun aus der Stadt Dnipro 250 Kilometer westlicher alles unternehmen, um die Menschen in den zunehmend isolierten Regionen weiter mit lebensnotwendigen Gütern zu versorgen.

„arche noVa“ unterstützt außerdem die Koordinierungsarbeit der polnischen Organisation Polish Humanitarian Action an der ukrainischen Grenze mit eigenem Personal, um Ukrainer bei der Flucht zu unterstützen.

