Tobias Bilz, evangelisch-lutherischer Landesbischof in Sachsen, ist am Freitag, 9. April, nahe Hamburg bei der Taufe eines Schiffes des Dresdner Seenotrettungsvereins „Mission Lifeline“ zur Rettung von Flüchtlingen dabei. Es handelt sich um die „Rise Above“ (englisch „sich erheben“ oder „darüber hinausgehen“), ein ehemaliges Torpedo-Fangboot der Bundesmarine aus den 1960er Jahren, wie Axel Steier, Mitbegründer und Sprecher von Mission Lifeline, auf Anfrage sagte.

Vor allem ehrenamtliche Helfer des Vereins hätten das Marineboot zum Rettungsschiff umgebaut. „Es soll in den nächsten Wochen auslaufen“, so Steier. Unterwegs sein werde es im Mittelmeer. Vor der nordafrikanischen Küste soll es in Zonen kreuzen, durch die Flüchtlingsboote fahren. „Dort wollen wir nach Menschen in Seenot suchen.“

An Bord sollen sich zehn Besatzungsmitglieder befinden, unter ihnen eine Anästhesistin, Notfallmediziner und ein Maschinist. Von dem Schiff aus könne ein Schnellboot auslaufen, um Menschen an Bord zu nehmen. Dauern soll die Mission rund zwei Monate. Davon werde das Schiff etwa drei Wochen auf dem Wasser sein.

Mission Lifeline plane auch noch ein weiteres, kleineres Schiff loszuschicken, voraussichtlich im Mai. Zu Aufklärungsfahrten werde es im Atlantik vor der westafrikanischen Küste kreuzen. Sobald Menschen in Seenot gesichtet würden, wolle die Besatzung dies an die lokalen Behörden melden, die dann die Rettung übernähmen.

Mit einem ersten Schiff hatten sich Mitglieder und Unterstützer des Anfang Mai 2016 in Dresden gegründeten Vereins Mission Lifeline 2017 aufgemacht. Zwei Schiffe sind nach Angaben Steiers inzwischen beschlagnahmt worden. „Das neue Schiff erfüllt die technischen Voraussetzungen besser. Deshalb rechnen wir damit, dass es nicht so schnell festgesetzt werden kann.“

Mission Lifeline hat nach Angaben Axel Steiers etwa 30 Mitglieder und zwischen 500 und 800 ehrenamtliche Helfer. Gärtner

