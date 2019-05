Dresden

„Das Wandern ist unser Eingangstor“, sagt Claus-H. Trittel. Wanderungen sind die beliebteste Freizeitbeschäftigung, aber bei weitem nicht die einzige, die der Verein „ Jahresringe Dresden“ anzubieten hat. Rund 100 der 240 Mitglieder machen da mit. Immer mittwochs ist Wandertag, in der Regel werden zwei Touren angeboten – im vergangenen Jahr insgesamt 103.

Claus-H. Trittel weiß das genau, denn er ist der offizielle „Wanderleiter“. Er koordiniert das Wanderprogramm und die Führer, führt auch viele Wanderungen selbst. Außerdem kümmert er sich um die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins und ist im Vorstand von „ Jahresringe Dresden – Verband für Vorruhestand und aktives Alter e.V.“, wie es korrekt heißt. Den Verein gibt es seit 1991, er hat seinen Sitz in der Ehrlichstraße in den Räumen von KISS, der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen der Stadt Dresden. Auch finanziell wird die Arbeit des Jahresringe e.V. von der Stadt gefördert. Und die Jahreshauptversammlung findet immer im Ratssaal statt.

80 Prozent der Mitglieder sind Frauen

Der Vorstand des Vereins besteht aus acht Personen, Trittel ist der einzige Mann. „Es zeigt sich, dass Frauen aktiver sind als Männer“, ist sein Fazit. Auch insgesamt sind im Verein rund 80 Prozent der Mitglieder Frauen. Im Angebot schlägt sich das aber nur bedingt nieder. Klar, es gibt einen Treff zum Handarbeiten – aber eigentlich ist alles für alle: Fahrradtouren, ein Singkreis, Vorträge und Ausflüge zu Wissenschaft und Kultur, ein Literaturzirkel mit regelmäßigen Buchvorstellungen durch einen Mitarbeiter der städtischen Bibliotheken, Kegelabende, natürlich das Wandern, jedes Jahr im Sommer ein Tagesausflug, im Dezember eine Jahresabschlussfeier... weit über 200 Veranstaltungen im Jahr.

Zur Probe mal reinschnuppern ist bei allen Aktivitäten möglich. Und wem’s gefällt, der kann gerne Mitglied werden. Der Monatsbeitrag liegt bei 1,50 Euro. „Kontakt haben, das Miteinander erleben, das ist das Anliegen der meisten, die zu uns kommen“, weiß Trittel. Durch die Rente mit 63 sind auch wieder mehr jüngere dabei, das älteste Mitglied ist 93. „Mitmachen wollen sie alle, und gut finden sie es auch“, sagt er, aber der Verein brauche auch Mitglieder, die aktiv und ehrenamtlich mittun. Von den 240 seien es etwa 40, die sich einbringen, schätzt Trittel. „Anders geht es gar nicht“, sagt er. Könnten auch noch ein paar mehr sein.

Mit Hingabe neue Mitglieder werben

Der Vorstand, seit nahezu 20 Jahren fast unverändert, ist im Umbruch, schon aus Altersgründen. Trittel selbst trat dem Verein 2012 bei, in seine Funktionen kam er 2015. Dass er überhaupt zu dem Verband für aktives Alter stieß, lag an seiner langjährigen Lebenspartnerin. Edeltraut Wesch fand die Aktivitäten gut und brachte ihn in den Verein mit. Nun ist er mit all seinen Aufgaben dort ziemlich eingespannt – und seiner Partnerin dankbar: „Denn sie hält mir für die Arbeit im Verein den Rücken frei.“ Und damit auch dafür, mit Hingabe neue Mitglieder zu werben.

Von Bernd Hempelmann