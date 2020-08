Dresden

Nein, dies ist keine „Corona-Serie“! Trotzdem finden die DNN-Sommerkulturgespräche in dieser sehr besonderen Zwischen-Zeit statt. Es geht um einen Status Quo von gestandenen Dresdner Club- und Kinobetreibern, freien Veranstaltern, um ihre persönlichen Gedanken beim Blick zurück, nach vorn und über den Tellerrand hinaus.

Für Teil 4 war Andreas Körner im Gespräch mit Andreas Grosse, unter dessen Federführung seit 15 Jahren die Reihe „Musik zwischen den Welten“ (MzdW) erfolgreich funktioniert.

Frage: Wie definieren Sie für sich den Begriff Einzelkämpfer?

Andreas Grosse: In erster Linie mit Verantwortung. Als Einzelkämpfer ist man gezwungen, ständig seine Arbeit zu reflektieren, hat aber auch die Chance, aus eigenen Fehlern zu lernen. Alles, was ich tue, muss zunächst durch meinen Kopf und meinen Bauch. Ich kann mir andere Meinungen einholen, aber letztlich entscheide ich und trage die Gesamtverantwortung. Natürlich fehlt dann jemand, auf den ich einen Misserfolg schieben kann … (lacht).

„Keine Konzertreihe ohne Broschüre!“

Es geht aber auch darum, Erfolge zu teilen.

Natürlich teilt zum Beispiel mein Tonmeister Thomas Fiedler, der seit vielen Jahren die MzdW-Konzerte in der Dreikönigskirche betreut, den Erfolg mit mir. Im Kleinen Haus sind es dann Kollegen vom Theater. In erster Linie aber ist es nicht mein oder unser Erfolg, wenn ein Konzert besonders schön ist, sondern es ist der Erfolg der Musiker auf der Bühne. Sie begeistern ihr Publikum mit ihrem Können und ihrer Persönlichkeit. Wir bereiten dafür nur den Rahmen.

Ironisch gesagt, verwundert es schon, dass Sie den Ton nicht auch noch selbst machen. Ihr Arbeitspensum für die Reihe ist enorm: Sie konzipieren, stehen am Einlass, machen Pressearbeit, nicht zuletzt gestalten Sie inhaltlich und grafisch die Broschüre der Reihe…

Gerade die Broschüre ist enorm wichtig. Keine Konzertreihe ohne Broschüre! Ich habe vor 15 Jahren geahnt, dass ich nur mit ihr Künstler so verschiedener Stilrichtungen, Länder und Kulturen vorstellen und ein Stammpublikum aufbauen und halten kann. Meine Konzeption wird dadurch sichtbar. Die Broschüre gestalte ich komplett selbst, schreibe die Texte, bearbeite die Fotos, suche mir Anzeigenpartner, die ich teilweise über viele Jahre hinweg kenne und schätze. Für mich hat dieser Teil meiner Arbeit immer auch mit dem Erweitern des eigenen Horizonts zu tun.

Sie haben vor der Reihe in festen Konstellationen gearbeitet, unter anderem im Societaetstheater. War der 2005er Schritt in die Soloselbstständigkeit eine konsequent bewusste Entscheidung oder eher das Hineinrutschen in eine neue Arbeitssituation?

Es war beides. Ich treffe die meisten Entscheidungen in meinem Leben auch mit dem Bauch. Natürlich durchdenke ich sie auch, aber es muss sich vor allem richtig anfühlen. Die Konsequenzen kann ich anfangs gar nicht in vollem Umfang überblicken, das will ich auch nicht, weil ich mich frei fühlen und überraschen lassen möchte. Als es im Societaetstheater zum Bruch kam, war das mit unschönen Konflikten verbunden. Danach wollte ich herausfinden, ob es mir gelingen könnte, allein zu arbeiten und dann Unterstützung zu suchen, wenn ich sie brauche.

Sie benötigten als Freier Veranstalter zunächst Spielstätten.

Und ich habe sie bekommen. Hätte es den damaligen Intendanten des Staatsschauspiels, Holk Freytag, und den damaligen Direktor der Dreikönigskirche, Frank Seebald, nicht gegeben, wäre es wohl nie dazu gekommen. Beide haben mich aufgenommen und dazu ermuntert, einfach loszulegen.

Die Dreikönigskirche wie auch das Kleine Haus sind noch immer Stammorte für die Reihe. Weil sie dort Wertschätzung erfährt?

Ja, das empfinde ich so. Ich bin darüber sehr glücklich. Im Staatsschauspiel blieb die Konzertreihe über jetzt vier Intendanzen hinweg erhalten, in der Dreikönigskirche gab es inzwischen zwei Wechsel in der Direktion, „Musik zwischen den Welten“ aber ist geblieben und wird als gut und wichtig angesehen. Ich fühle mich beiden Häusern und ihren Menschen sehr verbunden. Freundschaftlich und vertrauensvoll ist auch die Zusammenarbeit mit dem Pianosalon Dresden und dem Filmtheater Schauburg.

Es gab schon vor 15 Jahren immer wieder erfolgreiche Weltmusikkonzerte in der Stadt. Haben Sie die Nische für eine Reihe erkannt?

Ehrlich gesagt, habe ich darüber nicht so lange nachgedacht und die Entscheidung, diese Reihe zu wagen, nicht ausschließlich von logischen Gedankengängen abhängig gemacht. Doch ich hatte erlebt, dass meine Konzertserie im Societaetstheater mit großartigen Künstlern wie Kroke oder Bratsch sehr gut angenommen wurde und mich selbst sehr beglückt hat. Die Erfahrung, dass andere Menschen meine Neugier teilen und mir vertrauen, ist großartig.

Immer neugierig bleiben

Bestimmt das eigene Beglücktsein sogar den Erfolg oder vielleicht Misserfolg eines Abends?

Ja! Gerade bei Künstlern, die zum ersten Mal kommen und von denen ich im Vorfeld nur CDs oder Videoclips zum Hineinhören und -sehen habe, schwebt immer eine besondere Spannung im Raum. Es ist wirklich so, dass ich persönlich in all den Jahren nur sehr wenige Enttäuschungen erlebt habe.

Das MzdW-Programm bringt immer wieder neue Begegnungen, verfolgt aber auch angestammte Künstler…

Das sind die Säulen. Einerseits halte ich Kontakte zu Musikern aufrecht, um deren Entwicklung über mehrere Jahre hinweg verfolgen zu können, andererseits geht es aber eben immer auch um das Erweitern des eigenen Horizonts.

Sich überraschen zu lassen, ist für die Reihe und ein waches Publikum extrem wichtig. Manch einem begegnet hier beispielsweise fernöstlicher Obertongesang, von dem man nie glaubte, sich je dafür interessieren zu wollen.

Es ging mir ja selbst so. Meine musikalische Prägung kam jahrelang von Rockmusik der 70er Jahre, von Yes, King Crimson, Genesis oder Van der Graaf Generator. Dessen Kopf, Peter Hammill, war dann zu Gast bei „Musik zwischen den Welten“. Für mich eine Sternstunde! Neugierig zu bleiben, hat immer etwas damit zu tun, über eigene Grenzen zu gehen. Den größten Teil der Künstler der Reihe hätte ich selbst ohne meine Arbeit als Veranstalter wohl niemals kennengelernt. Ich habe es also auch für mich getan.

Könnte in Neugier und Treue der Erfolg der Reihe begründet sein?

Es gibt Menschen, die Mut und Offenheit besitzen und genau deshalb immer wieder kommen. Genau von ihnen erhalte ich in den letzten schwierigen Monaten den meisten Zuspruch. Sie warten darauf, dass es endlich wieder losgehen kann, sie machen mir Mut, spenden sogar Geld. Das ist unglaublich berührend. Gleichzeitig hat mich diese Zeit daran erinnert, wie sehr wir Grundsicherheiten im Leben brauchen, ohne groß darüber nachzudenken, beispielsweise die verlässliche Annahme, dass ein über Monate voraus geplantes Konzert auch stattfinden wird. Die Unklarheiten und Unsicherheiten, die uns durch Corona ereilen, können wir nicht beeinflussen.

