Bücher, die wie ein Kurzurlaub in der Natur riechen, Notizbücher mit eingebauten Blumensamen und Kalender mit international anerkanntem Vegan-Siegel. Das sind die Produkte, die das Unternehmen Matabooks auf den Markt gebracht hat. Dafür sind die Dresdner dieses Jahr für den DNN-Wirtschaftspreis nominiert.

Dabei war dieses Jahr, wie für die meisten Unternehmen, kein einfaches für das erst 2018 gegründete Start-up. Noch im März liefen bei Matabooks die Vorbereitungen für die Leipziger Buchmesse. Paletten voller Notizbücher, Banner, Aufsteller, alles war für den großen Stand vorbereitet. Damals rechnete noch niemand mit der Absage wegen ei­nes Virus. Doch die kam nur wenige Tage später. „Das war schwierig für uns“, sagt Chef Kay Hedrich heute. Das neue Kinderbuch von Gudrun Pausewang mit den letzten Worten aus ihrer Hand sollte präsentiert werden. Die starken Frauen gewidmete Notizbuchreihe sollte beworben und kräftig verkauft werden. „Das ist alles verpufft“, sagt Hedrich.

Matabooks Quelle: Anja Schneider

Optimierung und Renovierung während des Lockdowns

Im März lief der Online-Verkauf noch gut, erinnert sich der Chef: „Die Leute haben sich kurz vorm Lockdown mit Büchern eingedeckt.“ Doch dann schlossen die Buchhandlungen, die größte Umsatzquelle für Matabooks. Viele Un­ternehmen schickten ihre Mitarbeiter nach Hause in Kurzarbeit. Kay Hedrich entschied sich dagegen: „Wir haben die letzten Monate genutzt, um zu optimieren.“ Fotos der rund 100 Produkte wurden neu geschossen, Produktbeschreibungen für Suchmaschinen optimiert und die Internetseite mit neuen Inhalten gefüllt. Um Geld zu sparen, entschied sich Kay Hedrich außerdem, das Büro an der Hüblerstraße und die Produktionsstätte an einem neuen Standort zusammenzulegen. Zumal die alten Räume zu klein geworden waren für das wachsende Un­ternehmen. Fast ein halbes Jahr renovierten die Matabooks-Mitarbeiter das neue Domizil an der Enderstraße in Seidnitz, in dem sie nun seit Mitte September arbeiten. Hier gibt es auch Platz für Erweiterungen, doch erstmal wollen die neun Mitarbeiter in den hergerichteten Räumen ankommen.

Nachfrage steigend

Kleine und mittlere Auflagen können nun zentral gebunden werden, der Versand ist gleich nebenan. Und um den müssen sich die Mitarbeiter inzwischen fast täglich kümmern. „Zu Anfangszeiten stand bei uns zweimal die Woche Versand auf dem Plan. Das reicht jetzt nicht mehr“, freut sich Hedrich über die steigende Nachfrage. Auch neu ist das gelbe Vegansiegel auf der Rückseite der Terminkalender für das kommende Jahr. „Wir sind die ersten, die nun auch zertifizierte vegane Bücher herstellen“, sagt Hedrich. Das bedeutet, in Büchern von Matabooks wird kein Knochenmehl im Buchbinderleim verwendet und auch die Druckerfarbe ist frei von tierischen Farbstoffen. Durch die Verwendung von Graspapier können die Bücher sogar kompostiert werden. Gras als Rohstoff ist nach Aussagen des Unternehmens in ausreichenden Mengen vorhanden. Außerdem seien die Transportwege zwischen Ernte und Papierfabrik nicht länger als 100 Kilometer. Damit verringere sich der Kohlendioxidverbrauch um etwa 75 Prozent.

Kurzporträt Name: Matabooks Sitz: Dresden, Enderstraße Geschäftsfeld: Verlagswesen Belegschaft: neun Mitarbeiter Umsatz: 65 000 Euro (2018), 265 000 Euro (2019) Mehr Infos im Netz: matabooks.de

Planung für Kalender 2022 hat bereits begonnen

Für die Zukunft hofft Kay Hedrich, dass die Buchmesse im kommenden Mai stattfinden kann. Schon jetzt beginnt die Planung für den Jahreskalender 2022. „2018 haben wir den Terminkalender fürs kommende Jahr erst im Herbst auf den Markt gebracht. Das war viel zu spät“, erinnert sich Hedrich. Im kommenden Juni gehen die nächsten Kalender in den Verkauf, bis dahin muss alles fertig sein. Doch Hedrich ist zuversichtlich: „Wir hatten ein Jahr Stillstand. Dadurch haben wir jetzt auch ein Jahr Vorlauf, was die Planung betrifft. Und das hilft uns wirtschaften.“

Die Entscheidung: Eine Jury aus Vertretern der DNN, des Wirtschaftsministeriums, der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer Dresden wird die drei Gewinner des Wirtschaftspreises in einer Festveranstaltung im Spätherbst bekannt geben.

Von Lisa-Marie Leuteritz