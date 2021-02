Dresdner Uniklinikum übergibt Corona-Dokumente an Stadtarchiv

Dresden

Eine solche Krise hat das Uniklinikum in all den Jahren noch nicht erlebt, da sind sich die Verantwortlichen einig. Und damit sind sie nicht die einzigen. Damit die Coronapandemie auch für die folgenden Generationen nachvollziehbar bleibt, sammeln die Mitarbeiter des Dresdner Stadtarchivs seit einiger Zeit sämtliche Objekte und Dokumente rund um Covid-19.

Und ein Paket voll mit eben solchen Zeitzeugnissen hat Professor Michael Albrecht, medizinischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums, am Montag dem Archivdirektor Professor Thomas Kübler und der Historikerin Mandy Ettelt übergeben.

Krise dieser Art ist komplettes Neuland

Zu den Corona-Utensilien gehören zwei selbst genähte Schutzmasken inklusive einer zweiseitigen Anleitung zum Nacharbeiten, ein Fragebogen für Patienten der Corona-Ambulanz sowie das im Spätsommer erschienene Corona-Tagebuch, dazu Mitarbeitermagazine, Newsletter, Verfahrensanweisungen, Hinweisschilder, der Jahresbericht 2019 und etliche weitere Dokumente.

„Bereits im April 2020 haben wir damit begonnen, eine Corona-Sammlung aufzubauen“, sagt Kübler und ergänzt, dass zu Beginn der Sammlungsarbeit noch die meisten Objekte und Dokumente aus privaten Haushalten stammten. Doch es sei auch wichtig, Unterlagen zu bekommen, die das Geschehen aus der Perspektive öffentlicher Einrichtungen dokumentieren, sagt der Archivleiter.

Eine Krise diesen Ausmaßes sei für das Uniklinikum komplettes Neuland gewesen, sagt Vorstand Michael Albrecht. „Uns war klar, dass wir unser Tun immer wieder auf den Prüfstand stellen müssen. Das geht aber nur, wenn wir alle Maßnahmen und die davorliegenden Entscheidungsprozesse sorgfältig in Form einer Chronik dokumentieren“, fährt er fort.

Mittlerweile gibt es über 2000 Dateien mit Berichten und Protokollen, davon erzählen mehr als 1100 allein über die ersten beiden Monate der Coronakrise. Von denen könne man jedoch noch nicht alle internen Dokumente in den Archivbestand überführen. Dies habe unterschiedliche, auch rechtliche Gründe, heißt es. Laut Medizinvorstand Albrecht seien es aber schon jetzt genügend Unterlagen, die nachfolgenden Generationen helfen sollen, das Geschehene besser zu verstehen.

Grafikteam im Dauereinsatz

„Ich bin mir sicher, dass die ersten übergebenen Dokumente nur der Anfang dessen sind, was das Universitätsklinikum den Archiven in den Jahren nach Ende der Krise zur Verfügung stellen kann“, sagt Michael Albrecht. Janko Haft, kaufmännischer Vorstand des Uniklinikums, vermutet, dass einige Dokumente im ersten Moment recht banal wirken könnten. Doch viele davon wurden in Windeseile erstellt: „Beispielsweise benötigten wir von einem zum anderen Tag Hinweistafeln und Wegweiser, damit Menschen mit Infektionsverdacht den direkten Weg in die Corona-Spezialambulanz finden und dabei keinen Kontakt zu Mitpatienten haben“, ergänzt er.

Auch intern musste einiges schnell kommuniziert werden. So zum Beispiel die Anleitungen zum richtigen Anlegen der Schutzkleidung oder zur Durchführung qualitativ hochwertiger Corona-Abstriche. Insgesamt haben die Verantwortlichen bis heute rund 1000 Dokumente und Schilder im einheitlichen Design erstellt. Das Grafikteam der Dresdner Agentur Ketchum musste die Aufträge teilweise über Nacht oder am Wochenende bearbeiten, weil sich viele Regeln in kurzer Zeit änderten. Diese und weitere Belege dieser schwierigen Zeit werden ab sofort im Dresdner Stadtarchiv für die Nachwelt aufbewahrt.

Von Lisa-Marie Leuteritz