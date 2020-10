Dresden

Die Dresdner Corona-Ampel steht kurz vor orange. Im Uniklinikum gibt es seit Mittwoch wieder zwei getrennte Notaufnahmen, eine ausschließlich für Patienten mit Verdacht auf das Coronavirus. Es fühlt sich an wie eine Zeitreise zurück in den März. Doch etwas ist anders: Die Verantwortlichen können auf die Erfahrungen des Frühjahrs zurückgreifen. Diese stehen zusammengefasst im Corona-Tagebuch des Uniklinikums. In diesem mehr als 60 Seiten umfassenden Heft sind alle bisherigen Meilensteine der Covid-19-Krise detailliert zusammengefasst. Die dort beschriebenen Neuerungen sind mittlerweile zur Routine geworden.

Vorbereiten: Die Software

Schon im April machten sich die IT-Spezialisten des Uniklinikums Dresden daran, eine Software zu entwickeln, welche die Patientenzahlen voraussagen kann. In den letzten Monaten wurde sie ausgiebig getestet, nun könnten sich Ärzte und Pfleger darauf verlassen. So sagt es Professor Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des Dresdner Uniklinikums: „Diese Software liefert uns eine ziemlich exakte Vorhersage.“ Dieser Tage bedeutet das: Bis Ende der Woche rechnet Albrecht mit bis zu 90 Corona-Patienten, die stationär behandelt werden müssen.

„In sieben bis zehn Tagen werden wir die 100 überschritten haben“, ergänzt er. Aktuell werden im Uniklinikum zwei Patienten auf der Intensivstation behandelt. „Beide sind schwer erkrankt und müssen beatmet werden“, sagt Albrecht. Weitere elf Patienten liegen auf Station und müssen derzeit nicht intensiv behandelt werden. Die Zahlen geben den Stand von Mittwochmorgen wieder. Simone von Bonin, Leiterin der Notaufnahme, ergänzt, dass inzwischen mehr Corona-Patienten auf der normalen Station behandelt werden. „Wir rechnen hier mit einem steigenden Bedarf“, sagt sie. Die Corona-Patienten, die derzeit auf Station liegen, seien außerdem überwiegend ältere Menschen.

Organisieren: Die Leitstelle

Ein weiterer Vorteil im Vergleich zum Beginn der Pandemie ist die etablierte Corona-Leitstelle. „Die Verschärfung der Zahlen, die wir aktuell erleben, war zu erwarten“, sagt Albrecht. Daher habe man im Uniklinikum sämtliche neue Einrichtungen, wie auch die Leitstelle, über den Sommer beibehalten. Diese Leitstelle bekommt täglich alle Corona-Patienten aus Dresden und Ostsachsen gemeldet. Mittels einer ebenfalls täglich aktualisierten Bettenanzeige aller 35 Kliniken in diesem Gebiet entscheiden die Verantwortlichen der Leitstelle, in welches Krankenhaus der jeweilige Patient eingeliefert wird. So sollen punktuelle Überlastungen und „italienische Bilder“ verhindert werden, wie es Michael Albrecht nennt.

Klarheit schaffen: Die Ambulanz

Auch die Corona-Ambulanz auf dem Gelände des Uniklinikums ist weiterhin geöffnet. Bis zu 150 Menschen standen dort im Frühjahr Schlange und wollten sich testen lassen. „Insgesamt haben wir bis heute 7000 Menschen in der Ambulanz getestet, 251 davon waren positiv“, berichtet Albrecht. Etwa zehn Prozent derer, die sich anstellten, wurden nicht getestet, da sie keinerlei Voraussetzungen für einen notwendigen Test erfüllten, ergänzt er.

Neben diesen Test übernahmen die Mediziner des Uniklinikums im Frühjahr laut Albrecht auch Tests für Polen und andere Nachbarländer Deutschlands. Auch Tschechien werde man bald mit der Auswertung der Tests helfen müssen, erwartet Michael Albrecht. An die Dresdner appelliert er: Wer sich testen lassen will, weil er beispielsweise von einer Reise aus einem Risikogebiet zurückkehrt und keine Beschwerden hat, solle zu seinem Hausarzt gehen. Die Ambulanzen sind für Menschen mit Symptomen und für Corona-Verdachtsfälle gedacht.

Uniklinikum beteiligt sich an bundesweiter Kampagne „Unser Wissen. Unsere Erfahrung. In jeder Situation. Spitzenmedizin für Deutschland“ – Plakate mit diesem Slogan werden den Dresdnern unter anderem im Hauptbahnhof ab sofort häufiger begegnen. Denn das Dresdner Uniklinikum beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne des Verbands der Universitätsklinika Deutschlands (VUD). Mit diesen Plakaten wollen die Kliniken auf ihre besondere Rolle und den Auftrag hinweisen, der laut den Verantwortlichen in der Corona-Pandemie noch größere Aufmerksamkeit benötige. Die Botschaft: Die Uniklinika sind immer für die Bürger mit Medizin auf höchstem Niveau da. Damit diese Kapazitäten nicht überlastet werden, sei es wichtig, dass niemand den Infektionsschutz vernachlässige und die Leistungen der Kliniken nur von denen in Anspruch genommen werden, die diese auch wirklich brauchen. Das betrifft beispielsweise auch die Corona-Ambulanz des Dresdner Uniklinikums: „Wer aus reiner Neugier oder ohne triftigen Grund sowie ohne vorhergehende Absicherung die klinikumseigene Corona-Ambulanz aufsucht, schmälert die Kapazitäten und schwächt damit die Versorgung der akut an Covid-19 Erkrankten insgesamt“, heißt es seitens des Uniklinikums dazu. Vorstand Michael Albrecht ergänzt, dass die Uniklinika auch weiterhin Patienten mit allen anderen Erkrankungen zur Verfügung stünden.

Im Uniklinikum stehen aktuell zehn Intensivbetten für Corona-Patienten zur Verfügung, zwei davon sind belegt, sagt Michael Albrecht. Alle 35 Krankenhäuser des Clusters Dresden und Ostsachsen melden jeden Morgen die verfügbaren Betten an die Corona-Leitstelle. „Im April haben wir die dreifache Bettenkapazität freigehalten, als es tatsächlich Patienten gab“, sagt Albrecht. Jetzt schwanke das, da die Bedingungen andere seien: Kein Lockdown, Normalbetrieb in den Krankenhäusern. Dennoch werde an vielen Standorten derzeit wieder intern umgeräumt, um Platz zu schaffen.

Die Zahlen mit Corona-Fällen werden weiter exponentiell steigen, da ist sich Michael Albrecht sicher. Er appelliert an die Vernunft der Dresdner, Risikogebiete zu meiden und Maske zu tragen, das tue schließlich niemandem weh. Auch am Uniklinikum wurden seit Beginn der Pandemie die Hygieneregeln für Patienten, Besucher und Mitarbeiter verschärft. Regelmäßiges Händewaschen, das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung sowie Abstandsregelungen waren in den Gebäuden der Krankenversorgung vorgegeben. Für Mitarbeiter waren diese Regeln Pflicht, für Besucher und Patienten eine Empfehlung. „Bisher reichte diese Maßnahme aus: Es gab keine Neuinfektionen, die ihren Ausgangspunkt im Universitätsklinikum hatten“, sagt Vorstand Michael Albrecht. Seit Dienstag sind die Regeln für alle Anwesenden am Uniklinikum Pflicht.

