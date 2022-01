Dresdner Uniklinik meldet mehr Gewebespender

Dresden

Trotz Pandemie zieht das Dresdner Uniklinikum (UKD) eine positive Jahresbilanz im Bereich Gewebespenden. Das Krankenhaus ist eine von fünf Gesellschafterkliniken der Deutschen Gesellschaft für Gewebetransplantation (DGFG), der es laut eigenen Angaben in den vergangenen zwölf Monaten 1233 potenzielle Spender gemeldet hat. 68 Prozent von ihnen kamen aus medizinischen Gründen wie einer Corona-Infektion allerdings nicht in Frage.

Gewebespende auch ohne Hirntod-Diagnose

Die Zahl der Gewebespenden nach dem Tod und mit Zustimmung der Angehörigen stieg am UKD von 55 im Jahr 2020 auf 66. Acht Mal konnte die Klinik Gewebe bei Organspendern entnehmen, bei sieben auch kardiovaskuläre Gewebe wie Herzklappen oder Blutgefäße. Die Zahl derjenigen, die sich bereits zu Lebzeiten zum Spenden bereit erklären, lag am UKD bei 31 Prozent und damit höher als der bundesweite Durchschnitt von 28 Prozent.

Laut DGFG hat sich die Bereitschaft innerhalb der letzten zehn Jahre verdoppelt. Im Unterschied zur Organspende ist die Gewebespende nicht an die Hirntoddiagnostik gebunden. Eine Entnahme von Herzklappen und Gefäßen ist bis zu 36 Stunden nach Todeseintritt möglich, im Fall der Augenhornhaut sogar bis zu 72 Stunden.

Insgesamt konnte die DGFG im vergangenen Jahr mit 2897 Gewebespenden über 7000 Patienten versorgen. Sachsen war mit 317 Spenden eines der spendenstärksten Bundesländer. Trotz steigender Zahlen herrscht in Deutschland noch immer ein Mangel an Gewebe: In 2021 konnte die DGFG 73 Prozent aller Anfragen für ein Hornhauttransplantat zeitnah bedienen, bei den Herzklappen waren es nur 50 Prozent.

Von lc