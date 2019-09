Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) arbeiten erfolgreich an der Verbesserung ihres ökologischen Fußabdrucks. 51 Gigawattstunden an Fahrstrom verbrauchten die Straßenbahnen in der Landeshauptstadt im vergangenen Jahr. Nach Angaben der DVB entspricht das in etwa dem Energiebedarf von 7000 Menschen – ungefähr so...