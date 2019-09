Dresden

Die Straßenbahnlinien 4 und 6 verkehren von Freitag, 8 Uhr, bis Montag, 3.30 Uhr, nur bis zur Gleisschleife am Schulcampus Tolkewitz. Dort starten Ersatzbusse der Linien EV4 und EV6 nach Laubegast und Niedersedlitz, teilen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) mit. Die Buslinie 86 wird zwischen Reichenhaller Straße und Kronstädter Platz in Richtung Heidenau über die Steirische und die Leubener Straße umgeleitet. Nach Kreischa legt die 86 einen Umweg über Linzer, Troppauer, Tauern- und Österreicher Straße ein.

Grund der Umleitungen sind dringende Weichenreparaturen an der Einmündung der Leubener in die Österreicher Straße. Derweil werden Gleisreparaturen am Friedhof Leuben und an der Kreuzung von Leubener und Laibacher Straße ausgeführt. In Alttolkewitz schweißen Arbeiter am Gleis, um den reparaturbedürftigen Schienenstrang so aufzuarbeiten, dass Straßenbahnen künftig leiser darüber rollen.

Für die Arbeiten wird die Kreuzung Österreicher/ Leubener Straße voll gesperrt. In landwärtiger Richtung werden die Autofahrer über die Salzburger, in stadtwärtiger Richtung über die Leubener Straße umgeleitet. Laster sollen den Bereich weiträumig über die Pirnaer Landstraße umfahren, empfehlen die Verkehrsbetriebe. An den anderen Baustellen kann der Verkehr weitgehend ungehindert vorbeigeführt werden, teilweise mit Hilfe einer Bauampel.

