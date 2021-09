Dresden

Emotionen sind politisch! Über die partielle Unfähigkeit, Ambivalenzen und Gegensätzlichkeiten emotional tolerant auszuhalten, schrieb ich im Juli. Heute soll es um das Phänomen von abwesender Empathie gehen.

In den Tagen nach den Juli-Flutkatastrophen im Westen, Süden und Osten Deutschlands erfahren die Betroffenen, wie damals die Sachsen 2002 und 2013, eine außergewöhnliche Zuwendung durch tatkräftige Helfer, Kleidungs- und Geldspenden, private Bagger und Holzlieferungen: Gelebte Mitmenschlichkeit!

In welcher Welt leben wir eigentlich?

Deswegen machte mich die Nachricht umso fassungsloser, dass sogenannte Reichsbürger (die die Bundesrepublik als Staat leugnen), Querdenker und Prepper (die wegen apokalyptischer Ängste sich auf den Weltuntergang vorbereiten) busweise in die Notgebiete fuhren, um Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes, des Roten Kreuzes und Soldaten zu beschimpfen, mit Müll zu bewerfen, mit aggressiven Drohgebärden zu filmen und Desinformationen zu streuen: All die freiwillig Schuftenden, Helfenden, Sorgenden, sprich: Helden, die dort tagelang bis an die Grenze der Erschöpfung arbeiteten, mussten diese Attacken aushalten.

In welcher Welt leben wir eigentlich? Es macht mich als Erziehungswissenschaftlerin und Therapeutin streckenweise unerträglich wütend. Schämen sich zehntausende von Eltern eigentlich in Grund und Boden, weil sie ihren Kindern offensichtlich keinen Anstand, Empathie und Mitmenschlichkeit beigebracht haben? Wir wissen, dass die preußisch-sadistische, die menschenverachtend-nationalsozialistische Erziehung einen Großteil der Deutschen zu Unmenschen, Sadisten, Antisemiten, Rassisten und Mitläufern erzogen hatte und dass diese Erziehung natürlich nach 1945 nicht abrupt aufhörte. Auch wissen wir, dass die Nazis den Heilungsauftrag von Ärzten und so weiter missbrauchten, und diese sich zu barbarischen Taten, Verrat und Vernichtung verführen ließen.

Astrid von Friesen – Therapeutin und Publizistin Wie tickt der Mensch? Dieser Frage widmet sich Astrid von Friesen seit mehr als 20 Jahren. Als Paar-, Trauma-, und Gestalttherapeutin beschäftigt sich die Dresdnerin tagtäglich mit den Vorgängen in unserer Psyche. Dabei stelle sie immer wieder fest, wie wenig ihre Gesprächspartner über die Motive und Regeln hinter menschlichem Handeln wissen, sagt von Friesen. „Ich will die Leute aufklären.“ Auch um der Demokratie willen. Denn wenn wir verstehen, warum manche Menschen einen eingeengten Blick auf ein bestimmtes Thema haben, können wir uns besser in sie hineinversetzen und mit ihnen ins Gespräch kommen. So die Theorie der Therapeutin, deren Expertise auf einem Studium der Erziehungswissenschaft mit den Fächern Psychologie und Soziologie, 24 Jahren therapeutischer Praxis und jahrelanger Lehre an der TU Bergakademie Freiberg fußt. Daneben setzt sich von Friesen immer wieder in Büchern, Radiosendungen und Lesungen mit dem Seelenleben auseinander.

Autoritäre Erziehung und Wohlstands-Vernachlässigung

Dieses gemeinsame Erbe wurde in West und Ost unterschiedlich antizipiert: Die autoritär-ostdeutsche Erziehung führte bei vielen zu einer Anti-Haltung gegen den Staat und gegen dessen verkörpernde Vertreter in Uniformen. Im Westen erlebten seit den antiautoritären 1970er Jahren Kinder tendenziell eine Wohlstands-Vernachlässigung, auch ging der Unterschied zwischen Macht und Autorität verloren. Paradoxerweise machte dies die Welt nicht besser, sondern bereitete den Boden für sich ständig vermehrende Narzissten, Egomanen, antidemokratische Extremisten, für ein frühkindlich, primitives Unterscheiden in „gut oder böse“.

Aber welche Defizite der Erziehung führten vor 20, 30, 40 Jahren zu dieser Menschenverachtung gerade gegen Helfende, zu der Unmenschlichkeit, dass Gaffer zum Beispiel bei Unfällen Notfallärzte und Sanitäter nicht nur durch ihr egozentrisch ausgelebtes Handyfoto-Selfie-Suchtverhalten brutal in ihrer Rettungsfunktion behindern, nein, sogar angreifen. Den früh vermissten liebevollen Blick der Eltern versuchen sie offensichtlich durch Selfies, kurzfristige Medienpräsenz, durch likende Follower zu ersetzen, aber gestillt wird dieser Hunger nach wirklicher Zuwendung niemals. Sie haben offenbar null Einfühlung in Kranke oder Verletzte. Außerdem demonstrieren sie eine noch erschreckendere Selbstdiagnose der Empathielosigkeit gegen sich selbst: Denn morgen könnten sie selbst einen Unfall oder Herzinfarkt erleiden und wären überlebensnotwendig just auf diese Retter angewiesen.

Der gaffende und aggressive Behinderer ohne Einfühlung

Psychiater müssen häufig Denkstörungen diagnostizieren: Die changieren zwischen merkwürdig-verrückt, schweren Erkrankungen sowie Schizophrenie. Hier eine bunte Mischung von Symptomen: gedankenhaftend, erschwerte Umstellung auf andere Inhalte, klebend an fixierten Ideen, krankhaft verfälschte sowie unkorrigierbare Vorstellungen jenseits der Realität, „doppelte Buchführung“ zwischen Wahn und Realität beziehungsweise Querulanten-Wahn.

Soziale Medien heben, als eine der ungezählten Nebenwirkungen, die Grenzen zwischen dem ICH und den Anderen auf: Es entwickelte sich seit 20 Jahren verstärkt der gaffende und aggressive Behinderer ohne Einfühlung, dessen Grenzen der Scham derart porös sind, dass er ohne Hemmung in das Leben anderer eingreift. Online haben diese Menschen verlernt, dass die Anderen ebenso verletzlich, kompliziert und fehlerbehaftet sind wie wir alle, doch sie werden nicht mehr als Menschen aus Fleisch und Blut, sondern nur noch als Statisten wahrgenommen: Wisch und weg!

In der Realität empfinden sich offenbar viele als derart marginalisiert und versuchen sich mit Katastrophenfotos und Helferbeschimpfungen triumphierend oder bereits wahnhaft aufzuwerten. Diese Aggressiven sind weder erwachsen noch reif. Sie agieren wie wütende Trotzkinder oder hormongesteuerte Pubertierende mit irrationalen Attacken auf der Ebene von primitivster Schadenfreude, neidischer Gehässigkeit und abgrundtiefer Verachtung.

Helfer verkörpern Fürsorge, Mitmenschlichkeit, Halt

Hinter diesen Verzerrungen leidet ihr bedrohtes Selbst wie emotional verhungerte Kleinkinder (abzulesen an ihrer kindhaften Fäkalsprache in den Medien), weil die Eltern (zum Beispiel Mediensüchtige) ihrem Elternjob nicht nachkamen. So entsteht ein mörderischer Neid auf die uniformierten Helfer: Diese verkörpern das, was sie selbst nicht bekommen haben, nämlich Fürsorge, Mitmenschlichkeit, Halt und Verantwortungsgefühl und werden dadurch zu Reizobjekten, die Aggressionen auslösen. Zudem eine ungebändigte, uneingestandene Wut, weil sie selbst nicht zu „guten Taten“ fähig sind. Neider (und Eifersüchtige) versuchen oftmals alles zu zerstören, was die anderen haben oder verkörpern, speziell das Gute.

Hinzukommt, dass Menschen mit Denkstörungen unbewusst nicht zwischen Uniformen unterscheiden, also nicht zwischen Soldaten, Polizisten, Sanitätern und THW-lern. Denn in ihrer verdrehten Welt zählen sie alle zu „denen da oben“, die absolut hassenswert sind.

Psychoanalytisch interpretiert wird der Hass gegen die eigenen Eltern auf andere Autoritäten verschoben. Die Hölle im Inneren wird somit in der Außenwelt lokalisiert und an den „Guten“ exekutiert.

