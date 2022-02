Dresden

Liebe Leser und liebe Leserinnen, Emotionen sind politisch! Besonders die Angst vor Fremden treibt unsere Gesellschaft vor sich her: nach rechts, nach links, vorwärts, rückwärts.

Erich Fromm (1900-1980), der berühmte deutsch-amerikanische Philosoph und Psychoanalytiker, schrieb einmal: „Man kann den Fremden wirklich nur verstehen, wenn man selbst ganz und gar ein Fremder war. Ein Fremder zu sein aber heißt, in der ganzen Welt zuhause zu sein. Diese beiden Dinge gehören zusammen…(denn) dann bin ich ein Fremder hier, und doch kein Fremder allüberall.“

Wie entsteht eigentlich die Angst vor Fremden? Angst ist zunächst ein Schutzreflex und meint „Pass auf“, jedes Baby wird damit geboren: Angst vor allem, was ungewohnt, vielleicht gefährlich sein könnte. Kleinkinder empfinden in dieser Phase des primären Narzissmus zunächst eine primitive, nur auf sich selbst bezogene Liebe, die sich erst allmählich zu einer reifen Liebe für andere Menschen entwickelt, gepaart mit Empathie und dem Bedürfnis zu geben.

Das Kleinkind muss lernen, nicht nur zwischen dem „guten ICH“ und den „bösen Anderen“ zu unterscheiden, sondern die ängstigende Ambivalenz auszuhalten, dass das ICH auch Ärger, Wut und Hass verspürt: In der Trotzphase täglich geübt: „Ich will…nein, nein …“! Die Heftigkeit dieser Gefühle bewältigen Kinder positiv, wenn sie die tiefe Ur-Gewissheit haben, dass ihre Eltern sie trotz dieser „bösen“ Gefühle lieben. Misslingt dies, wird es problematisch, denn „Mangelhaftes Urvertrauen begründet akute Fremdenangst,“ (Auchter).

Wenn Erwachsene bei Stress wie kleine Kinder agieren

In der notwendigen Trotzphase geht es um Macht und Ohnmacht, Kontrolle, Unterwerfung und Autonomie. Dabei sind Unzufriedenheiten, Zorn und Unersättlichkeit typisch. Ebenso typisch bei Erwachsenen, die diese Phase nicht ausreichend positiv bewältigt haben und bei Stress wie kleine Kinder agieren. Man stelle sich einen Erwachsenen vor, der einerseits getrieben wird von inneren Zuständen des verschreckten, ängstlichen Kindes, andererseits ausgestattet mit einem aufgeblähten Pflichtbewusstsein, welches durch Einflüsterungen von diversen Autoritäten gespeist ist. Eine verwirrende Verzweiflungsangst und -wut entsteht, sie schlagen dann quasi um sich, wenn das vernunftfähige, rationale ICH, diese Kontrollinstanz zwischen dem sich ängstigenden Kleinkind und den Einflüsterungen, zu schwach, zu leise und unterentwickelt geblieben ist.

In der Pubertät muss noch einmal eine narzisstische Instabilität ausgehalten werden. Der eigene Körper wird fremd, die Beziehungen zur Familie lockern sich und neue Ideen und Lebensziele werden gesucht, wobei die Peergroups stabilisieren (können). In dieser Zeit entsteht nicht selten „adoleszenter Fremdenhass“ (Auchter), quasi ein Rückfall in frühkindliche Größenphantasien: „Wir Deutsche sind die Besten, ihr Anderen seid verachtenswert...“ - eine Begleitmusik zur Verschmelzungssehnsucht mit der eigenen, idealisierten Gruppe.

Den Satz von Erich Fromm: „Ein Fremder zu sein aber heißt, in der ganzen Welt zuhause zu sein.“, lässt sich auch andersherum verstehen: Diejenigen, die sich nicht „zuhause fühlen“ in ihrer eigenen Person, die kein Urvertrauen von ihren Eltern geschenkt bekamen, die sich unbehaust in ihren Familien, Ehen, am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft fühlen, die können dann „Fremde und Fremdes“ nicht akzeptieren, egal ob Wessis, Juden oder Einwanderer, Homosexuelle oder Sintis. Und projizieren diese Wut, indem sie den Anderen die eigenen Gefühle der Nicht-Zugehörigkeit, Fremdheit, Ablehnung verpassen. Fachleute stimmen darin überein, dass die Basis für Gewalt, Hass und Fremdenhass eine narzisstische, eine chronische Wut ist, die sich aufgrund von eisiger Kälte in den Familien und unserer Gesellschaft ausbreitet. Hinzu kommt der (unbewusste) Hass auf die eigenen Eltern, wenn das Kind Kälte erfuhr. Ein strenges Handlungstabu, welches auf Andere verschoben wird.

Denn „die Gewalt der Zukunft ist eine, die aus der Kälte kommt. Sie speist sich aus der narzisstischen Wut von Menschen, deren Selbstgefühl aus Mangel an Zuwendung und emotionaler Ernährung sich nicht erwärmt hat... Die Kinder stürzen direkt aus dem Mutterleib in den Spätkapitalismus, ohne dass der Airbag der Familie diesen Aufprall nennenswert abfedert. Sie betreten die Schule mit einer primären Fernsehsozialisation und mit einer archaischen Wut im Bauch,“ (Eisenberg, 1993).

Der Narzisst „wartet“ mit geballter Faust auf eine Kränkung

Anders als der temporäre Fremdenhass in der Pubertät verweist der pathologische auf einen tiefgreifenden Narzissmus. Der Narziss lebt seine Selbst-Idealisierung bis hin zu Allmachtphantasien, gekoppelt mit extremer Entwertung der Anderen. Diese rigide Welteinteilung gleicht einer „Schwarz-Weiß-Malerei“, denn eine erwachsene Haltung (auch ich habe „böse“ Anteile, die anderen ebenso viele „gute“) würde zu stark verunsichern.

Die Angst vor dem Fremden ist also eine Angst vor den fremden Anteilen im eigenen Inneren. Oder: Der Narzisst „wartet“ mit geballter Faust geradezu auf eine (vermeintliche) Kränkung, quasi egal welchen Inhaltes, um sein brüchiges, bedrohtes ICH zu stabilisieren.

Astrid von Friesen – Therapeutin und Publizistin Wie tickt der Mensch? Dieser Frage widmet sich Astrid von Friesen seit mehr als 20 Jahren. Als Paar-, Trauma-, und Gestalttherapeutin beschäftigt sich die Dresdnerin tagtäglich mit den Vorgängen in unserer Psyche. Dabei stelle sie immer wieder fest, wie wenig ihre Gesprächspartner über die Motive und Regeln hinter menschlichem Handeln wissen, sagt von Friesen. „Ich will die Leute aufklären.“ Auch um der Demokratie willen. Denn wenn wir verstehen, warum manche Menschen einen eingeengten Blick auf ein bestimmtes Thema haben, können wir uns besser in sie hineinversetzen und mit ihnen ins Gespräch kommen. So die Theorie der Therapeutin, deren Expertise auf einem Studium der Erziehungswissenschaft mit den Fächern Psychologie und Soziologie, 24 Jahren therapeutischer Praxis und jahrelanger Lehre an der TU Bergakademie Freiberg fußt. Daneben setzt sich von Friesen immer wieder in Büchern, Radiosendungen und Lesungen mit dem Seelenleben auseinander.

Der Schriftsteller Peter Schneider schrieb über die Gewalttaten gegen Ausländer in den frühen 1990er Jahren: „Wer nach den Ursachen der um sich greifenden Gewalt sucht, setzt voraus, dass es Ursachen gebe. Ich schlage vor, die Feststellung umzukehren: welche zivilisatorischen Kontrollmechanismen und Tabuvorschriften haben versagt, dass das vorhandene rohe Gewaltpotential plötzlich um sich greifen kann? (Es ist eine...) Tatsache, dass Menschen ein zu allem fähiges Aggressionspotential mitbringen, das nur durch eine eher unwahrscheinliche und äußerst fragile Leistung, die gemeinhin Kultur und Zivilisation genannt wird, in Schranken gehalten wird.“ Bertolt Brecht hat es deftiger formuliert: „Die Enttäuschten und Vergrämten sind die wahrhaft Unverschämten“.

Von Astrid von Friesen