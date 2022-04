Dresdner Stimmen: Warum ein „Soziales Jahr“ für alle Jugendlichen sinnvoll wäre

Dresden

Gefühle sind politisch! Der bekannte Journalist Jürgen Busche konstatierte bereits vor 30 Jahren diesen Gedanken in der Süddeutschen Zeitung, denn bei Erziehungsfragen toben ja die Emotionen von oben nach unten und natürlich auch horizontal. Sein Statement: „Demokratien sind für ihr Gedeihen auf das mehr der weniger allgemeine Gelingen von Erziehung angewiesen. Erziehung ist keine antiquierte Sache. Erziehung ist lebensnotwendig, und der Bedarf an Erziehung wächst mit dem Maß unserer Freiheit.“

Seit zwei Jahrzehnten vertrete ich die Ansicht und beschrieb dies einst in 23 sozial-psychologischen Positionen, dass ein Jahr für die Gemeinschaft, egal ob in der Bundes- oder Feuerwehr, in der Kultur, im sozialen Bereich, im Denkmal- oder beim Umweltschutz für jeden jungen Menschen verpflichtend sein sollte. Zumal unsere Lebenserwartung ständig steigt und bereits die 90-Jahre-Marke erklommen hat.

„Am Anfang ist Beziehung“

Einige Gründe: Alle menschlichen Grundordnungen basieren auf Loyalität, d.h. auf einem Gefühl der Bindung, einhergehend mit Verpflichtungen gegenüber der Familie, der Gemeinschaft und den Generationen, wobei Gerechtigkeit erwartet wird.

„Am Anfang ist Beziehung. Der Mensch wird am Du zum Ich“, formulierte der jüdische Philosoph Martin Buber. Kinder würden sterben, wenn sie keine Zuwendung und Pflege herhielten, wenn nicht Andere altruistisch und einfühlend wären. Egoistisch sind wir sozusagen „von selbst“, um unser biologisches Programm durchzusetzen, um unser Leben und die Fortpflanzung zu sichern.

Altruismus ist angeboren, will jedoch gefordert und gefördert werden

Unser Leben gestaltet sich nur in der Reziprozität, in der Wechselseitigkeit des universellen Prinzips: Geben und Nehmen. Dabei geht es nicht nur um Materielles (Arbeit gegen Lohn), sondern auch um die Gestaltung von Situationen, denn wir sind alle existenziell auf einander angewiesen: Auf den Bäcker, die Lokführerin, den Polizisten, die Steuerberaterin.

Kinder können bereits wenige Stunden nach der Geburt Mitgefühl empfinden, Altruismus ist also angeboren, will jedoch gefordert und gefördert werden. Wenn bereits in den 1980er Jahren in Westdeutschland Lehrer klagten, dass man mit 25 Prinzen und Prinzessinnen keine Teams bilden könne, hatten schon damals die Eltern Wichtiges versäumt.

Immer nur um das eigene Ich zu kreiseln ist ziemlich langweilig

Vor 2000 Jahren wurde im Neuen Testament formuliert: „Geben ist seliger denn Nehmen“. Kinder und Jugendliche sollten diese Erfahrungen machen dürfen, d.h. aktiv Gelegenheiten bekommen, sich dieses subjektive Wohlgefühl des Altruismus zu verschaffen, indem sie nicht nur im Haushalt regelmäßig und selbstverantwortlich helfen, sondern auch für den alten Nachbarn einkaufen gehen oder ukrainische Kinder integrieren und so weiter.

Wird bei Kindern diese angeborene Hilfsbereitschaft, diese aktive Hinwendung zum „du“ durch Alles-kaputt-machendes-übermäßiges-Loben, durch lebens-behinderndes Schonen, durch egoistische Vorbilder abgewürgt, werden sie einer wichtigen und vor allem, einer sinngebenden Lebensdimension beraubt (v. Friesen, 1990). Immer nur um das eigene Ich zu kreiseln ist zudem ziemlich langweilig und kann zu Depressionen, Sinnleere, Überdruss oder Destruktion führen.

Pflichten geben Halt

Und gerade für Pubertierende ist das Mitleiden mit den Gequälten und Hungernden der Welt ein wesentliches Merkmal ihrer Entwicklung, ehe sie resignieren, weil die Welt tatsächlich nur schwer zu verändern ist, woraufhin der vorgelebte (Familien-) Egoismus sie oftmals ins passive Wohlleben zurücklockt. Und: Pflichten gehören zum Leben, Pflichten geben Halt. Sie verkörpern das Realitätsprinzip und fördern soziales Verhalten und das Gemeinschaftsgefühl. Alle für einen, einer für alle!

Unsere Demokratien sind abhängig von der Einfühlung in Schwächere. Das Zusammenleben von lauter Egoisten, die alle darauf beharren Opfer zu sein, alle auf die „Kälte der Gesellschaft“ schimpfen, ohne selbst ihrerseits die Gesellschaft etwas wärmer zu gestalten, gefährdet sie jeden Tag ein bisschen mehr.

Sinnhaftigkeit ist meist mit Sinnlichkeit verknüpft

Die Salutogenese, die Gesundheitsforschung benennt „Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit“ als Basis für ein gelingendes Leben. Das könnten „soziale Jahre“ bieten, zumal nicht alle Jugendlichen in der Lage sind, das Lernen von mathematischen Formeln oder von Gedichten als sinnhaft zu erfahren. Gerade bildungsferne Jugendliche brauchen in der Gegenwart verständliche, handhabbare und sinnhafte Erfolgserlebnisse. Jenseits des mediengeprägten Lebens, buchstäblich „down to earth“.

Außerdem: Sinnhaftigkeit ist meist mit Sinnlichkeit verknüpft! Wir Menschen fragen selten nach dem Sinn des Lebens, wenn alle fünf Sinne angesprochen sind: Beim Gärtnern, Helfen oder Malen, Klettern oder einer Projektarbeit. Schulisches Lernen ist jedoch oft zu theoretisch, abstrakt und unsinnlich, was besonders männlichen Schülern jeglichen Alters Schwierigkeiten bereitet. Handarbeiten machen dagegen die Hände geschickt und den Kopf intelligent: Das Gegenteil vom „Verdummen durch Konsumieren“ (Schmidbauer,1972)!

Sich intensiv Neuem öffnen

Das Ost-West-Forum auf Gut Gödelitz (Nossen) treibt seit Jahren das Projekt eines europäischen sozialen Jahres voran. Doch vorab müsste das Grundgesetz geändert werden, zugunsten gelebter Solidarität in Europa. Gerade für bildungsferne Jugendliche eine große Chance überhaupt einmal von zu Hause weg zu kommen, um sich intensiv Neuem zu öffnen (jenseits des Badeurlaubs auf Mallorca) und sich selbst einmal als Ausländer, als fremd zu fühlen und die Unsicherheit zu spüren, wenn es sprachlich hapert. Zudem: Welche Spaßmöglichkeiten gerade für Einzelkinder mit Gleichaltrigen jenseits vom „Hotel Mama“, wie die meisten Internatsschüler schwärmen.

Der organisatorische Aufwand für ein derartiges Europaprojekt wäre gewaltig. Deshalb müsste auf bestehende Strukturen zurückgegriffen werden: Jugendaustausch-Organisationen, auf international agierende Institutionen, das Rote Kreuz, Kriegsgräberfürsorge und so weiter. Auch könnten die organisatorischen und administrativen Möglichkeiten der Städtepartnerschaften genutzt werden. Sie verfügen über ein gut entwickeltes und funktionierendes Netzwerk, das ganz Europa überspannt. Was zudem die Generation der Eltern ebenfalls näher zusammenrücken ließe, wenn diese ihre Kinder in einem Dorf in Portugal, in Kutna Hora oder in Trondheim besuchen würden.

Astrid v. Friesen ist Diplom-Pädagogin, Gestalt-, Trauma- und Paar-Therapeutin in Dresden und Freiberg, sie arbeitet in der Lehrerfortbildung sowie als Supervisorin und war 20 Jahre Lehrbeauftragte an der TU Freiberg. Ihre beiden jüngsten Bücher mit Gerhard Wilke: „Generationen als geheime Macht – Wechsel, Erbe und Last“ (2020) und „Die Macht der Wiederholungen – Von quälenden Zwängen zu heilenden Ritualen“ (2021) – www.astrid-von-friesen.de

Von Astrid von Friesen