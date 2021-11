Dresdner Stimmen: Schluss mit dem Genderwahnsinn

Dresden

Liebe Leser“, „liebe Leserinnen und Leser“, „liebe Lesende“ – in der Hochzeit der Genderei erscheint mitunter schon der Anfang nicht unkompliziert. Oder – alles Möglichkeiten aus den „Hinweisen zur gendersensiblen Sprache“ der TU Dresden: „Leser_innen“, „Leser*innen“, „Leser’innen“, Leser:innen“, „Lesexs“ oder „Lese**“.

Die Genderei ist für Heinz Rudolf Kunze, Liedermacher und Texter („Dein ist mein ganzes Herz“) eine „Sprachschändung, eine uner­trägliche Zerstörung der deutschen Sprache“. Und der Schauspieler Dieter Hallervorden spricht von einer „Vergewaltigung der deutschen Sprache“. Nicht wenige hingegen halten heute das Gendern für unerlässlich. Allerdings sind sich die Genderianer untereinander uneins: Die einen meinen, binäre (=zweigeschlechtliche) Formen wie „Leserinnen und Leser“ würden genügen. Andere verlangen „mehrgeschlechtliche“ Schreibweisen – angezeigt durch „Platzhalter“ wie Gender-Gap (_), -Star (*), - Glot (‘), -Point (.), -Colon (:) und einigem mehr.

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich

Dafür, dass das Gendern erforderlich sei, berufen sich die Befürworter vor allem auf drei Argumente: das „divers“-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die Gleichberechtigung und die Gleichstellung. In der Entscheidung 2017 ging es ausschließlich um eine personenstandsrechtliche Frage: Ein Mensch, der auf dem Standesamt als Frau eingetragen war, verlangte die Streichung und die (seinerzeit nicht bestehende Möglichkeit) Eintragung als „inter/divers“. Das Bundesverfassungsgericht gab der Beschwerde statt, weil es ei­ne unzulässige Benachteiligung darin erblickte, dass das Personenstandsrecht „keinen anderen positiven Geschlechtseintrag als weiblich oder männlich zulässt“. Kein Wort enthält die Entscheidung zur Rechtschreibung.

Ebenso wenig erweist sich das Gleichberechtigungsargument als tragfähig: Seit mehr als siebzig Jahren bestimmt das Grundgesetz (Art. 3 Abs. 1), dass „alle Menschen ... vor dem Gesetz gleich“ sind. Diese Vorgabe wurde von Gesetzgebern, Richtern und Tarifkommissionen über Generationen umgesetzt. Heute enthalten die deutschen Gesetze für Frauen nicht weniger Rechte als für Männer.

Auch ein Mann kann eine Memme sein

Interessant ist das Gleichstellungsargument. Führt das Gendern, wie seine Anhänger meinen, zu einer „geschlechtergerechteren“ Sprache? Im Streit steht das generische Maskulinum. Nach ihm wird seit Urzeiten bei Berufsbezeichnungen wie „Lehrer“ im Plural die männliche Form genannt – auch wenn Frauen dabei sind. Der Gender-Leitfaden der TU Dresden fordert ausdrücklich, dies zu „vermeiden“.

Die Betrachtung der Grammatik zeigt, dass das Maskulinum gar keine Aussage über das Geschlecht trifft. Man denke nur an „Liebling“, „Gast“ und „Dummkopf“ – das „der“ gilt unisono für männliche, weibliche und sonstige menschliche Wesen. Und umgekehrt kann auch ein Mann eine Memme sein. So bedeutet der bestimmte Artikel – „der, die, das“ – in der deutschen Sprache keine zwangsläufige Geschlechtsfestlegung. Vielmehr ist jeder – egal ob Mann, Frau oder divers – der Mensch, aber die Person und das Opfer. Deshalb lässt sich der grammatikalische Genus nicht mit dem biologischen Geschlecht gleichsetzen.

Verhunzung der deutschen Sprache

Viel schlimmer als die Sinnlosigkeit der Genderei ist aber die Verhunzung unserer wunderschönen Sprache durch die groben Gender-Werkzeuge: Die „Beidnennung“ („Lehrerinnen und Lehrer“, Lehrer/-innen) macht Texte ohne Not sperrig. Oftmals schwer verständlich. So erklärte beispielsweise die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ das „deutsche Wahlsystem“ mit den Worten: „In dem hat jede Wählerin und jeder Wähler zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählt er oder sie ei­nen Kandidaten oder eine Kandidatin, der oder die sich um ein Direktmandat für den Bundestag bewirbt.“ Alles klar? Hingegen kommt bei dem Satz, „Jeder, der will, kann geimpft werden,“ keiner auf die Idee, dass das Wörtchen „jeder“ Frauen von der Nadel ausschließt. Und bei „Ärzte ohne Grenzen“ hat bislang noch niemand angenommen, dass Ärztinnen dort nichts zu suchen hätten.

Das Werkzeug „Neutralisierung“, die von den Genderianern befürwortete „geschlechtsneutrale Umformulierung“, macht aus Lehrern „Lehrende“ und aus Zuschauern „Zuschauende“. So werden Bilder zu blutleeren Begriffen verschandelt.

Geschlechtergerechte Ansprache geboten, wenn sie Belang hat

Und dann auch noch die „Platzhalter“-Werkzeuge wie der „Genderstern“. Oh je! Praktisch nicht zu sprechen. Das Geholpere, Gestolpere und „Betonen“ von Pausen nervt. Genderwahnsinn. So überrascht nicht, dass die klare Mehrheit der Deutschen das Gendern nicht will. Eine MDR-Umfrage ergab in diesem Sommer, dass von den Befragten 80 Prozent Gendersprache in ih­rem „Privatumfeld“ ablehnen – und 74 Prozent in den Medien. Ebenso belegen Untersuchungen der Meinungsforschungsinstitute Allensbach und Infratest Dimap aus diesem Jahr, dass eine klare Bevölkerungsmehrheit die Genderei ablehnt. Daher überrascht, dass öffentlich-rechtliche Sender gendern. Das verärgert Zuschauer und Zuhörer (siehe da: es geht auch ohne den Bläh „Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer“!), weil die überwiegende Mehrheit keine Lust hat, sich eine gewachsene Sprache zergendern zu lassen.

Natürlich ist eine geschlechtergerechte Ansprache geboten, wenn sie Belang hat. Etwa bei der direkten Anrede. Aber dort, wo ein Gendern zu Murks führt, weil es zu sinnlosen Aufblähungen, Verstümmelungen oder Verkomplizierungen kommt, sollten wir, liebe Leserinnen und Leser, darauf verzichten. Im Interesse unserer aller Sprache.

Dr. Butz Peters ist Rechtsanwalt und Publizist in Dresden.

Von Butz Peters