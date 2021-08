„Dresdner Stimmen“: Klimaschutz geht uns alle an

Dresden

Wir hatten großes Glück im Unglück. Als im August 2002 die Bäche und Flüsse aus dem Erzgebirge zu reißenden Strömen wurden, lief unser Haus binnen weniger Stunden bauchtief voll. Meine Eltern, die Parterre wohnten, verloren fast alles. Haus und Garten waren beschädigt und eine einzige Schlammwüste.

Was Extremwetterereignisse konkret bedeuten, haben wir in Sachsen und auch in Dresden seither mehrfach erfahren müssen. Der Verlust von so vielen Menschen und die gnadenlosen Schneisen der Zerstörung, wie das jetzt in Rheinland-Pfalz und in NRW der Fall ist, beschreiben jedoch eine neue Qualität.

Wird Extrem jetzt das neue Normal beim Wetter?

Wird Extrem jetzt das neue Normal beim Wetter? Seit mehr als 30 Jahren besteht in den Klimawissenschaften ein Konsens darüber, dass der von Menschen gemachte Klimawandel die Anzahl von extremen Wetterereignissen – Sturm, Regen, Hagel, Dürre, Hitze – und die Intensität dieser Ereignisse erhöhen wird. Riesige Datenmengen über das globale Wettergeschehen führen eindeutig zu dem Schluss: Die Klimaforscher und Klimaforscherinnen liegen mit ihren Prognosen richtig.

Aktuell haben die von uns freigesetzten Treibhausgase zu einem Anstieg der globalen Mitteltemperatur um 1,1 Grad Celsius geführt. Eine Temperaturerhöhung um zwei Grad oder mehr würde, laut der Klimawissenschaft, durch sich selbst verstärkende Prozesse, das Leben auf der Erde gravierend verändern. Schon mit dem jetzt erreichten Temperaturniveau sehen wir verschiedene Entwicklungen mit großer Sorge: Das Eis in Arktis und Antarktis taut schneller als die berechneten Vorhersagen. Der Meeresspiegel steigt. Korallenriffe, die als sehr artenreiche Biotope die Ernährungsgrundlage für Millionen Menschen und gleichermaßen eine wichtige Küstenschutzstruktur darstellen, sind bedroht. Die Permafrostböden in Russland und Alaska geben schon jetzt in großen Mengen das Treibhausgas Methan frei. Die Ozeane können kein weiteres CO2 aufnehmen, sie drohen zu versauern und zu einer lebensfeindlichen maritimen Welt zu werden. Der Verlust der Urwälder ist ein weiterer belastender Faktor.

Jedes Zehntel Grad vermiedener Temperaturerhöhung hilft

Weil weltweit die Treibhausgasemissionen immer noch steigen, werden die Extremwetterereignisse weiter zunehmen. Das wissen wir heute.

In wenigen Jahren haben wir die 1,5 Grad Grenze erreicht. Lohnt es, sich dafür zu engagieren, den Klimawandel zu bremsen? Ja! Jedes Zehntel Grad vermiedener Temperaturerhöhung hilft, das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, zu sichern.

Wir – die Menschen auf diesem einen Planeten – müssen uns alle fragen, welchen persönlichen Beitrag wir für den Klimaschutz zu leisten bereit sind. Und das besser heute als morgen! Zeit ist im Klimaschutz inzwischen ein extrem knappes Gut.

Zwei parallele Strategien sind entscheidend

Die Erste: Anpassung an den Klimawandel umsetzen. Dazu gehört eine Entsiegelung von Flächen statt fortschreitender Versiegelung, um natürliche Abflüsse und Versickerung von Wasser zu ermöglichen. Dazu gehört auch, den weiteren Umbau von Flussläufen oder Trockenlegung von Flussgebieten und Mooren zu verhindern.

Auch im Katastrophenschutz gilt es, Ausstattung, Abläufe, Übung und Handlungskompetenzen zügig zu überarbeiten. Ob Pandemiebekämpfung oder Unwetterkatastrophe – Handeln aus einem Guss muss besser gelingen!

Doch die alles entscheidende, zweite Strategie betrifft die rasche Senkung von Treibhausgasemissionen. Nach Jahrzehnten politischen Zauderns muss endlich ernst gemacht werden mit Klimaschutz. Wichtige Ziele wurden in unserem Land mit - 65% Emissionsminderung bis 2030 im Vergleich zu 1990 und Klimaneutralität 2045 gesetzlich beschlossen. Integriert in eine europäische Zielsetzung und in das globale Pariser Klimaschutzabkommen, besteht damit ein globaler Rahmen.

Doch Zahlen genügen nicht, auf die Umsetzung kommt es an. Wir brauchen erneuerbare Energien, so schnell, so viel und so kostengünstig wie möglich. Wir brauchen moderne Infrastrukturen, von den Ladesäulen für E-Mobilität bis zum Stromnetzausbau. Und weil die Erneuerbaren unbeständig sind und durchgängige Versorgungssicherheit ein hohes Gut, brauchen sie einen Partner, der die Herausforderung umfänglicher Speicherung löst. Dieser Partner ist Wasserstoff.

Inzwischen liegen praktisch umsetzbare Ideen vor, die Wasserstoff prinzipiell für Industrie, Mobilität, Wärme und Gebäude verfügbar machen können. Wir brauchen raschen Transfer aus Forschung und Entwicklung, die unternehmerische Umsetzung technischer Innovationen und einen politischen Instrumentenkasten, der neben marktwirtschaftlichen Anreizen auch für sozialen Ausgleich geringerer Einkommensgruppen Sorge trägt. Wir brauchen eine enge Zusammenarbeit in der EU und in der Gruppe der G20, der Länder, die für 80 % der weltweiten Treibhausgase verantwortlich sind.

Was wir nicht brauchen, sind Mutlosigkeit und weitere vertane Jahre. Sorgen wir gemeinsam dafür, so wie es uns das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts in diesem Frühjahr ins Stammbuch schrieb, dass unsere Kinder und Enkel und die noch ungeborenen Generationen danach, nicht durch unser Handeln Freiheit in der Gestaltung für ihr Leben verlieren. Ich habe zwei Enkel, Alwin und Helge, sieben und vier Jahre alt. Und Sie?

Von Gunda Röstel