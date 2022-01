Dresden

Die wenigsten von Ihnen, liebe Leserinnen und liebe Leser, werden sich Gedanken machen, wenn der Badewannenstöpsel gezogen, die WC-Taste gedrückt ist. Sie vertrauen der Abwasserdienstleistung der Stadtentwässerung Dresden. In mehr als 1850 Kilometer Abwasserkanälen, dem unterirdischen Netz, wird der Großteil des verschmutzten Wassers aus Haushalten, Institutionen und Unternehmen zur Großkläranlage in Kaditz transportiert und dort im dreistufigen Verfahren gemäß den gesetzlichen und technischen Vorgaben gereinigt.

Schlussendlich schließt sich der Wasserkreislauf mit der Rückführung des gereinigten Abwassers in die Elbe. Doch nicht nur über 605 Millionen Euro Anlagevermögen, sondern vor allem die rund 400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stehen mit ihrer täglichen Arbeit für einen sicheren und nachhaltigen Betrieb. Die Arbeitsaufgaben sind so sinnvoll wie zwingend. Ohne den Umweltdienstleister Stadtentwässerung wäre unser schönes Dresden weder touristisch noch in seiner wirtschaftlich prosperierenden Entwicklung denkbar. Ob der industrielle Ausbau im Dresdner Norden oder eine Verdichtung und Neubau von Gebäuden wie dem Kaufpark Nickern – nur mit einer adäquaten Schmutz- und Niederschlagsentwässerung gehen Vorhaben voran.

94 Prozent erneuerbar erzeugt

Ein relevanter Teil der Abwasseranlagen und unserer Gebäude ist dabei der Arbeit unserer Vorväter, vor allem den Stadtbauarchitekten Hans Erlwein und Hermann Klette, zu danken. Dieses zum Teil über 130-jährige Erbe wird nicht nur in Ehren, sondern über erhebliche Investitionen auch ständig in Schuss gehalten. Doch nicht nur der Erhalt und Ausbau der Abwasserinfrastrukturen macht das Arbeiten attraktiv. Bei den großen Transformationen, wie die hin zur Klimaneutralität, zur Kreislaufwirtschaft und nicht zu vergessen, quasi eine Klammer über allem Tun, der Digitalisierung, wirkt die Stadtentwässerung nicht als Getriebene, sondern als Akteurin.

Schon heute werden rund 84 Prozent des jährlichen Strom- und 100 Prozent des Wärmebedarfs von in Summe 18.200 MWh über die Faulgaserzeugung aus der Biomasse Klärschlamm, über Photovoltaik, Geothermie, Wärme aus dem Kanal und der Wasserturbine im Ablauf der Kläranlage erneuerbar erzeugt. Die Arbeit am Thema Energieeffizienz ist dabei seit über zehn Jahren Dauerprogramm. In der Mobilität erfolgt gerade der Umstieg auf E-Fahrzeuge bei den Pkw. Bei den großen Nutzfahrzeugen, die die Kanäle spülen, Schlamm absaugen oder Leckagen detektieren und die beladen bis zu 30 Tonnen Gewicht mit sich führen, stehen klimafreundliche Lösungen, wie bspw. Wasserstoffantriebe, noch aus.

Klimawandelanpassung noch mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen

Nicht erst mit den bedrückenden Bildern der Hochwasserkatastrophe im letzten Sommer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist klar, dass der Klimawandel hierzulande angekommen ist. So lautet die Hausaufgabe, neben weiteren Emissionsminderungen so schnell und so viel wie möglich auch der Klimawandelanpassung noch mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Überall dort, wo Modernisierung, Umbau oder Rückbau erfolgen, ob bei Gebäuden, Straßen oder Parkplätzen – Versickerungsmöglichkeiten und Luftbefeuchtung müssen zum Standardprogramm unserer Stadt gehören angesichts definitiv heißer und insgesamt extremer werdender Witterungen.

Neben dem Klimawandel beschäftigen die Stadtentwässerung aber auch andere komplexe Herausforderungen. In unserem Klärschlamm steckt die begrenzte Ressource Phosphor. Das Unternehmen bereitet das Recycling dieser lebenswichtigen Ressource über den Weg der Monoverbrennung des Klärschlamms nach gesetzlichen Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft vor und das sogar vorzeitig. Beim Thema Digitalisierung erfolgt die Umstellung der Prozesse, technisch wie kaufmännisch, mit wachsender Dynamik, leider aber auch mit wachsender Abhängigkeit von den global agierenden IT-Konzernen. Wenn der noch immer anhaltenden Pandemiesituation auch nur irgendetwas Gutes abzugewinnen wäre, dann der geradezu blitzartige Umstellungsschub in der digitalen Kommunikation und Arbeitsweise.

Zusammenarbeit mit TU Dresden und Uniklinikum

Darüber hinaus gehören Themen wie Mikroplastik, Mikroschadstoffe oder auch Coronaviren im Abwasser zu den jüngeren Herausforderungen, an denen die Stadtentwässerung Dresden, in Zusammenarbeit mit der TU Dresden und dem Uniklinikum sowie im bundesweiten wie europäischen Verbändedialog, aktiv und meinungsbildend mitwirkt.

Überhaupt Europa! Die Elbe, im Riesengebirge entspringend, unsere Stadt malerisch durchschlängelnd und vorbei an Riesa, Magdeburg, Hamburg, um schließlich bei Cuxhaven in die Nordsee zu münden, ist heute, 32 Jahre nach der Wiedervereinigung, in einer bemerkenswert guten Verfassung. Als ältere Ostdeutsche erinnere ich mich bestens an ihren kloakenartigen Zustand 1989. Die Erfolge in der Renaturierung mit heute wieder über 50 Fischarten sind riech- und sichtbar. Dies danken wir klugem europäischem Handeln – grenzüberschreitend. Was hätte uns der Bau der dritten Reinigungsstufe auch genützt, wenn nicht ebenfalls die Kolleg*innen in Usti nad Labem gleiche Umweltstandards erfüllen. Auch die Herausforderung Mikroschadstoffe werden wir nur im Dialog mit der Pharma- und Chemieindustrie sowie der Landwirtschaft auf europäischer Ebene erfolgversprechend lösen. Gut, dass wir schon heute mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie auf gleicher Grundlage handeln und sich diese Anstrengungen auch nach dem Ende der 3. Regulierungsperiode 2027 hoffentlich fortsetzen.

Wasser verbindet

Insbesondere diese Erfahrungen der letzten vier Jahrzehnte sind es, die die Stadtentwässerung Dresden geradezu prädestinieren, ihr Wissen und Können auch international einzubringen. Der Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu einer umweltfreundlichen Abwasseraufbereitung gehört global zu den Top-Themen in der Zielsetzung zur nachhaltigen Entwicklung. Nur mit einem funktionierenden und sorgsamen Wasserressourcenmanagement sind Gesundheit, Wohlstands- und Wirtschaftsentwicklung überhaupt denkbar. Ob dual orientierte Berufsausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik in Vietnam oder eine enge Betreiberpartnerschaft mit dem Vodokanal-Unternehmen in Lviv, der Partnerstadt Dresdens in der Ukraine – eine ganze Gruppe interessierter Stadtentwässerer sammelt bei solchen Einsätzen an der Seite der deutschen Entwicklungshilfe neue Erfahrungen.

Gutes solidarisch weiterzugeben, ist das eine. Festzustellen, wenn man wieder zu Hause in Dresden landet, wie gut es uns in unserem Land, in unserer Stadt geht – das andere. Wasser, das zeigt nicht nur der Blick auf den Globus, verbindet.

Gunda Röstel: Kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden GmbH/ Prokuristin der Gelsenwasser AG; Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung und im Nationalen Wasserstoffrat

Von Gunda Röstel